Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO
Kapitán Kataláncov zostáva v klube, do ktorého prišiel v roku 2022. Kontrakt má dlhší o dva roky. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona predĺžil zmluvu s brazílskym útočníkom Raphinhom až ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Kapitán Kataláncov zostáva v klube, do ktorého prišiel v roku 2022. Kontrakt má dlhší o dva roky.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona predĺžil zmluvu s brazílskym útočníkom Raphinhom až do leta 2030. Dvadsaťdeväťročný Brazílčan prišiel do organizácie Blaugranas v roku 2022 a pôvodne mal kontrakt platný do roku 2028.
"Je to vyjadrenie odhodlania. Náš drahý kapitán bude pokračovať vo vedení nášho projektu až do roku 2030,“ uviedli predstavitelia katalánskeho družstva prostredníctvom vyhlásenia.
Raphinha už v septembri prezradil, že má záujem svoju zmluvu predĺžiť a možno dokonca ukončiť kariéru práve v Barcelone. Aktuálny ročník hrá v najlepšej forme svojej kariéry, keď v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal 19 presných zásahov a tri gólové prihrávky.
Niekdajší krídelník anglického Leedsu United prevzal kapitánsku pásku na začiatku sezóny po odchode Ronalda Araúja a Marca-Andrého ter Stegena. Okrem toho si zvykol hrať viac v strede útoku namiesto svojej tradičnej krídelnej pozície, aby zaplnil miesto po odchode útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Od roku 2024, odkedy Kataláncov trénersky vedie Nemec Hansi Flick, je Raphinha najúdernejším útočníkom tímu, ktorý pod jeho vedením získal dva po sebe idúce tituly v La Lige.
Zdroj: SITA.sk - Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona predĺžil zmluvu s brazílskym útočníkom Raphinhom až do leta 2030. Dvadsaťdeväťročný Brazílčan prišiel do organizácie Blaugranas v roku 2022 a pôvodne mal kontrakt platný do roku 2028.
"Je to vyjadrenie odhodlania. Náš drahý kapitán bude pokračovať vo vedení nášho projektu až do roku 2030,“ uviedli predstavitelia katalánskeho družstva prostredníctvom vyhlásenia.
Raphinha už v septembri prezradil, že má záujem svoju zmluvu predĺžiť a možno dokonca ukončiť kariéru práve v Barcelone. Aktuálny ročník hrá v najlepšej forme svojej kariéry, keď v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal 19 presných zásahov a tri gólové prihrávky.
Niekdajší krídelník anglického Leedsu United prevzal kapitánsku pásku na začiatku sezóny po odchode Ronalda Araúja a Marca-Andrého ter Stegena. Okrem toho si zvykol hrať viac v strede útoku namiesto svojej tradičnej krídelnej pozície, aby zaplnil miesto po odchode útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Od roku 2024, odkedy Kataláncov trénersky vedie Nemec Hansi Flick, je Raphinha najúdernejším útočníkom tímu, ktorý pod jeho vedením získal dva po sebe idúce tituly v La Lige.
Zdroj: SITA.sk - Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Výcuc týždňa 45: Koalícia bez väčšiny, stopnuté hlasovanie a dva návody na lepšie Slovensko!
- Kríže na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese dostávajú novú farbu – VIDEO, FOTO
- Británia by sa mohla vrátiť do EÚ aj bez prijatia eura, musela by však splniť „nevyjednateľnú“ podmienku
- Saková s Kamenickým sa zúčastnili na medzinárodnom fóre v Pekingu, Slovensko v Číne predstavilo investičné príležitosti – VIDEO, FOTO
- Meloniová kritizuje chaos v európskej diplomacii, žiada jediného vyjednávača pre rokovania o mieri