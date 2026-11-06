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Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO

Kapitán Kataláncov zostáva v klube, do ktorého prišiel v roku 2022. Kontrakt má dlhší o dva roky. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona predĺžil zmluvu s brazílskym útočníkom Raphinhom až ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Kapitán Kataláncov zostáva v klube, do ktorého prišiel v roku 2022. Kontrakt má dlhší o dva roky.

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona predĺžil zmluvu s brazílskym útočníkom Raphinhom až do leta 2030. Dvadsaťdeväťročný Brazílčan prišiel do organizácie Blaugranas v roku 2022 a pôvodne mal kontrakt platný do roku 2028.

"Je to vyjadrenie odhodlania. Náš drahý kapitán bude pokračovať vo vedení nášho projektu až do roku 2030,“ uviedli predstavitelia katalánskeho družstva prostredníctvom vyhlásenia.

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Raphinha už v septembri prezradil, že má záujem svoju zmluvu predĺžiť a možno dokonca ukončiť kariéru práve v Barcelone. Aktuálny ročník hrá v najlepšej forme svojej kariéry, keď v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal 19 presných zásahov a tri gólové prihrávky.

Niekdajší krídelník anglického Leedsu United prevzal kapitánsku pásku na začiatku sezóny po odchode Ronalda Araúja a Marca-Andrého ter Stegena. Okrem toho si zvykol hrať viac v strede útoku namiesto svojej tradičnej krídelnej pozície, aby zaplnil miesto po odchode útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.

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Od roku 2024, odkedy Kataláncov trénersky vedie Nemec Hansi Flick, je Raphinha najúdernejším útočníkom tímu, ktorý pod jeho vedením získal dva po sebe idúce tituly v La Lige.


Zdroj: SITA.sk - Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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