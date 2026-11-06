Kráľ valčíkov André Rieu roztancuje Slovensko aj v roku 2027
Svetoznámy huslista a dirigent André Rieu, ktorého celý svet pozná ako "kráľa valčíkov", poteší svojich slovenských fanúšikov aj v roku 2027. Jeho veľkolepé koncertné vystúpenie v sprievode ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Svetoznámy huslista a dirigent André Rieu, ktorého celý svet pozná ako "kráľa valčíkov", poteší svojich slovenských fanúšikov aj v roku 2027.
Jeho veľkolepé koncertné vystúpenie v sprievode Johann Strauss Orchestra, najväčšieho súkromného orchestra na svete, si budú môcť vychutnať 13. novembra 2027 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
S viac ako 40 miliónmi predaných albumov a viac ako 700 000 návštevníkmi, ktorí každoročne zavítajú na jeho koncerty, patrí André Rieu medzi najúspešnejších koncertných umelcov na svete. Jeho svetové turné pravidelne vypredávajú koncertné haly a návrat na Slovensko v roku 2027 sľubuje ďalší nezabudnuteľný hudobný zážitok.
Diváci sa môžu tešiť na očarujúci a zábavný program, v ktorom sa snúbia operné a muzikálové melódie, filmová hudba, obľúbené klasické skladby, tradičné melódie a, samozrejme, radostné valčíky, ktoré André Rieu preslávili. Jeho koncerty sú známe nielen výnimočnou hudobnou úrovňou, ale aj podmanivou atmosférou, ktorú dotvárajú nádherné kostýmy, pôsobivá scénografia a veľkolepé svetelné efekty.
Spolu so svojím 60-členným Johann Strauss Orchestra vytvára Rieu nezabudnuteľné večery plné emócií, humoru a prekvapení, ktoré často vyvrcholia veľkolepou oslavou hudby spolu s publikom.
Len máloktorému umelcovi sa podarilo prepojiť svet klasickej a populárnej hudby tak úspešne ako André Rieu. Svojimi vystúpeniami priblížil klasickú hudbu miliónom ľudí a z valčíka urobil celosvetový fenomén. Každú jeho produkciu sprevádza vlastné javiskové vybavenie, kostýmy a technický tím, čo zaručuje vizuálne pôsobivý zážitok a vysokú kvalitu každého vystúpenia. Samotný orchester združuje hudobníkov a sólistov z viac ako 18 krajín.
André Rieu sa narodil v Maastrichte do hudobníckej rodiny a na husliach začal hrať už ako päťročný. V roku 1987 založil Johann Strauss Orchestra, ktorý sa odvtedy rozrástol na najväčší súkromný orchester na svete. Dnes je považovaný za najúspešnejšieho huslistu a jedného z najpredávanejších interpretov klasickej hudby všetkých čias.
Každý jeho koncert sa stáva jedinečným zážitkom a prináša momenty, pri ktorých publikum spontánne vstáva, tlieska a necháva sa unášať rytmom valčíkov. Zažite aj vy čaro jedného tohto svetového hudobníka naživo a presvedčte sa, prečo patria jeho koncerty dlhodobo k najnavštevovanejším na svete.
ANDRÉ RIEU
13. NOVEMBER 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky na koncert sú dostupné na www.vivien.sk a na www.andrerieu.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kráľ valčíkov André Rieu roztancuje Slovensko aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeho veľkolepé koncertné vystúpenie v sprievode Johann Strauss Orchestra, najväčšieho súkromného orchestra na svete, si budú môcť vychutnať 13. novembra 2027 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
S viac ako 40 miliónmi predaných albumov a viac ako 700 000 návštevníkmi, ktorí každoročne zavítajú na jeho koncerty, patrí André Rieu medzi najúspešnejších koncertných umelcov na svete. Jeho svetové turné pravidelne vypredávajú koncertné haly a návrat na Slovensko v roku 2027 sľubuje ďalší nezabudnuteľný hudobný zážitok.
Večer plný hudby a silných emócií
Diváci sa môžu tešiť na očarujúci a zábavný program, v ktorom sa snúbia operné a muzikálové melódie, filmová hudba, obľúbené klasické skladby, tradičné melódie a, samozrejme, radostné valčíky, ktoré André Rieu preslávili. Jeho koncerty sú známe nielen výnimočnou hudobnou úrovňou, ale aj podmanivou atmosférou, ktorú dotvárajú nádherné kostýmy, pôsobivá scénografia a veľkolepé svetelné efekty.
Spolu so svojím 60-členným Johann Strauss Orchestra vytvára Rieu nezabudnuteľné večery plné emócií, humoru a prekvapení, ktoré často vyvrcholia veľkolepou oslavou hudby spolu s publikom.
Len máloktorému umelcovi sa podarilo prepojiť svet klasickej a populárnej hudby tak úspešne ako André Rieu. Svojimi vystúpeniami priblížil klasickú hudbu miliónom ľudí a z valčíka urobil celosvetový fenomén. Každú jeho produkciu sprevádza vlastné javiskové vybavenie, kostýmy a technický tím, čo zaručuje vizuálne pôsobivý zážitok a vysokú kvalitu každého vystúpenia. Samotný orchester združuje hudobníkov a sólistov z viac ako 18 krajín.
Každý jeho koncert je jedinečným zážitkom
André Rieu sa narodil v Maastrichte do hudobníckej rodiny a na husliach začal hrať už ako päťročný. V roku 1987 založil Johann Strauss Orchestra, ktorý sa odvtedy rozrástol na najväčší súkromný orchester na svete. Dnes je považovaný za najúspešnejšieho huslistu a jedného z najpredávanejších interpretov klasickej hudby všetkých čias.
Každý jeho koncert sa stáva jedinečným zážitkom a prináša momenty, pri ktorých publikum spontánne vstáva, tlieska a necháva sa unášať rytmom valčíkov. Zažite aj vy čaro jedného tohto svetového hudobníka naživo a presvedčte sa, prečo patria jeho koncerty dlhodobo k najnavštevovanejším na svete.
ANDRÉ RIEU
13. NOVEMBER 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky na koncert sú dostupné na www.vivien.sk a na www.andrerieu.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kráľ valčíkov André Rieu roztancuje Slovensko aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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