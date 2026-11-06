Krásna asistencia! Slafkovský bol ako šelma, tvrdí spoluhráč Xhekaj. Cooleyho hetrik hosťom nestačil – VIDEO
Juraj Slafkovský zaujal krásnou asostenciou, Montreal vyhral po predĺžení. Piaty hetrik Logana Cooleyho v kariére a ani trojnásobné vedenie nepomohlo hokejistom Utahu ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský zaujal krásnou asostenciou, Montreal vyhral po predĺžení.
Piaty hetrik Logana Cooleyho v kariére a ani trojnásobné vedenie nepomohlo hokejistom Utahu k víťazstvu na ľade Montrealu.
Canadiens aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrávali v polovici prvej tretiny 0:2, ale ešte do jej konca vyrovnali aj zásluhou skvelej asistencie košického rodáka.
Časovanou prihrávkou cez troch brániacich hráčov Utahu našiel pred bránkou hostí voľného Nicka Suzukiho a kapitán Canadiens znížil na priebežných 1:2. Montreal nakoniec zvíťazil 5:4 po predlžení.
Bola to desiata Slafkovského asistencia v sezóne, na konte má aj dva góly. Celkovo si 22-ročný Košičan zapísal aj štyri strely na bránku, plusový bod, dva hity a dve trestné minúty.
"Slafkovský bol na ľade ako nezastaviteľná šelma. Vytváral šance a ovládal hru, presne tak, ako to zvykne robiť. Myslím si, že je len veľmi ťažké proti nemu hrať. Obzvlášť pre obrancu, keď je práve vo svojej najlepšej forme," povedal o Slafkovskom jeho spoluhráč, obranca Arber Xhekaj.
Zatiaľ čo Kirby Dach a Arber Xhekaj strelili prvé svoje góly v sezóne, kapitán Suzuki sa vrátil do diania po šesťzápasovej absencii pre zranenie v hornej časti tela a zaznamenal gól a dve asistencie.
O víťazstve rozhodol v predĺžení už po 31 sekundách Cole Caufield, čo bol už jeho pätnásty gól v extračase v kariére. Potreboval na to iba 384 zápasov, čo je nový rekord NHL. Prekonal Connora McDavida s 559 zápasmi na 15 gólov v predĺžení.
"Z tímového hľadiska to bolo skvelé. Dôležité góly strieľali rôzni hráči. Arber, ‚Engy‘, a tiež Kirby, ktorý sa vrátil do zostavy a pridal dôležitý zásah. Je to kolektívna hra a máme jeden z najvyrovnanejších kádrov v lige, čo sa podľa mňa prejavuje v každom zápase," zhodnotil Suzuki na webe NHL.
"Som veľmi spokojný s tým, ako naše mužstvo zareagovalo po pokazenom závere proti Dallasu. Páčila sa mi aj reakcia hráčov v tomto zápase. Nehráte vôbec zle, no zrazu prehrávate 0:2. Lenže našli sme cestu k víťazstvu. Bol to výborný zápas. Naozaj sa mi páčilo, ako sme hrali, hoci sme mali aj veľa smoly. Praskali nám hokejky a museli sme brániť oslabenia proti jednej z najlepších presilovkových formácií," skonštatoval tréner Montrealu Martin St. Louis.
Montreal je vo Východnej konferencii NHL na treťom mieste s 23 bodmi za Carolinou (28) a Bostonom (25). Na Západe vedie Minnesota s Edmontonom (obaja po 25 bodov), Utah je štvrtý s 21 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Krásna asistencia! Slafkovský bol ako šelma, tvrdí spoluhráč Xhekaj. Cooleyho hetrik hosťom nestačil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piaty hetrik Logana Cooleyho v kariére a ani trojnásobné vedenie nepomohlo hokejistom Utahu k víťazstvu na ľade Montrealu.
Canadiens aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrávali v polovici prvej tretiny 0:2, ale ešte do jej konca vyrovnali aj zásluhou skvelej asistencie košického rodáka.
Časovanou prihrávkou cez troch brániacich hráčov Utahu našiel pred bránkou hostí voľného Nicka Suzukiho a kapitán Canadiens znížil na priebežných 1:2. Montreal nakoniec zvíťazil 5:4 po predlžení.
Bol ako šelma
Bola to desiata Slafkovského asistencia v sezóne, na konte má aj dva góly. Celkovo si 22-ročný Košičan zapísal aj štyri strely na bránku, plusový bod, dva hity a dve trestné minúty.
"Slafkovský bol na ľade ako nezastaviteľná šelma. Vytváral šance a ovládal hru, presne tak, ako to zvykne robiť. Myslím si, že je len veľmi ťažké proti nemu hrať. Obzvlášť pre obrancu, keď je práve vo svojej najlepšej forme," povedal o Slafkovskom jeho spoluhráč, obranca Arber Xhekaj.
Caufieldov rekord
Zatiaľ čo Kirby Dach a Arber Xhekaj strelili prvé svoje góly v sezóne, kapitán Suzuki sa vrátil do diania po šesťzápasovej absencii pre zranenie v hornej časti tela a zaznamenal gól a dve asistencie.
O víťazstve rozhodol v predĺžení už po 31 sekundách Cole Caufield, čo bol už jeho pätnásty gól v extračase v kariére. Potreboval na to iba 384 zápasov, čo je nový rekord NHL. Prekonal Connora McDavida s 559 zápasmi na 15 gólov v predĺžení.
Tímový výkon
"Z tímového hľadiska to bolo skvelé. Dôležité góly strieľali rôzni hráči. Arber, ‚Engy‘, a tiež Kirby, ktorý sa vrátil do zostavy a pridal dôležitý zásah. Je to kolektívna hra a máme jeden z najvyrovnanejších kádrov v lige, čo sa podľa mňa prejavuje v každom zápase," zhodnotil Suzuki na webe NHL.
Tréner chváli reakciu
"Som veľmi spokojný s tým, ako naše mužstvo zareagovalo po pokazenom závere proti Dallasu. Páčila sa mi aj reakcia hráčov v tomto zápase. Nehráte vôbec zle, no zrazu prehrávate 0:2. Lenže našli sme cestu k víťazstvu. Bol to výborný zápas. Naozaj sa mi páčilo, ako sme hrali, hoci sme mali aj veľa smoly. Praskali nám hokejky a museli sme brániť oslabenia proti jednej z najlepších presilovkových formácií," skonštatoval tréner Montrealu Martin St. Louis.
Montreal je vo Východnej konferencii NHL na treťom mieste s 23 bodmi za Carolinou (28) a Bostonom (25). Na Západe vedie Minnesota s Edmontonom (obaja po 25 bodov), Utah je štvrtý s 21 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Krásna asistencia! Slafkovský bol ako šelma, tvrdí spoluhráč Xhekaj. Cooleyho hetrik hosťom nestačil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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