Zima neprinesie zásadný prielom na fronte, Rusko bude ďalej útočiť na energetiku, tvrdí vojenský historik
Príchod zimy podľa odborníka ovplyvní aj podmienky bojov na frontovej línii. Po opadaní lístia bude pre ruských vojakov náročnejšie ukrývať sa pred ukrajinskými dronmi, čo môže uľahčiť prácu ich ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Príchod zimy podľa odborníka ovplyvní aj podmienky bojov na frontovej línii. Po opadaní lístia bude pre ruských vojakov náročnejšie ukrývať sa pred ukrajinskými dronmi, čo môže uľahčiť prácu ich operátorom. Na druhej strane bude bojové operácie komplikovať kratší deň.
Nadchádzajúca zima pravdepodobne neprinesie zásadný obrat vo vojne na Ukrajine. Na fronte možno očakávať skôr lokálne útočné operácie a postupné oslobodzovanie menších území než rozsiahle prielomy obranných línií. Rusko bude zároveň pokračovať v raketových a dronových útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
V rozhovore pre Espreso TV to uviedol ukrajinský vojenský historik Andrij Charuk, profesor Národnej akadémie pozemných síl hejtmana Petra Sahajdačného.
Podľa Charuka Moskva zatiaľ neprejavuje záujem zmeniť priority svojich vzdušných útokov. „Ruské raketové alebo kombinované raketové a dronové útoky budú pokračovať a zatiaľ nevidno tendenciu, že by menili priority svojich cieľov. Opäť to bude energetika,“ povedal.
Rusko podľa neho využíva ničenie energetickej infraštruktúry ako nástroj nátlaku, ktorým chce Ukrajinu prinútiť ku kapitulácii. Ukrajinské sily medzitým pokračujú v útokoch na ruskú ropnú infraštruktúru. Analytik zároveň vyjadril nádej, že terčom ukrajinských úderov sa stanú aj podniky zapojené do výroby ruských rakiet a ďalších zbraní dlhého doletu.
Príchod zimy podľa odborníka ovplyvní aj podmienky bojov na frontovej línii. Po opadaní lístia bude pre ruských vojakov náročnejšie ukrývať sa pred ukrajinskými dronmi, čo môže uľahčiť prácu ich operátorom. Na druhej strane bude bojové operácie komplikovať kratší deň.
Charuk predpokladá, že ukrajinské jednotky môžu pokračovať v miestnych ofenzívach, no neočakáva rozsiahle prelomenie nepriateľskej obrany. „Nemyslím si, že dôjde k operačným prielomom. Už veľmi dlho sa ani jednej strane nepodarilo dosiahnuť takýto výsledok,“ uviedol. Za realistickejší scenár považuje postupné získavanie menších území a oslobodzovanie jednotlivých obcí, hoci mnohé z nich sú po bojoch značne zničené.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zima neprinesie zásadný prielom na fronte, Rusko bude ďalej útočiť na energetiku, tvrdí vojenský historik © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadchádzajúca zima pravdepodobne neprinesie zásadný obrat vo vojne na Ukrajine. Na fronte možno očakávať skôr lokálne útočné operácie a postupné oslobodzovanie menších území než rozsiahle prielomy obranných línií. Rusko bude zároveň pokračovať v raketových a dronových útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
V rozhovore pre Espreso TV to uviedol ukrajinský vojenský historik Andrij Charuk, profesor Národnej akadémie pozemných síl hejtmana Petra Sahajdačného.
Podľa Charuka Moskva zatiaľ neprejavuje záujem zmeniť priority svojich vzdušných útokov. „Ruské raketové alebo kombinované raketové a dronové útoky budú pokračovať a zatiaľ nevidno tendenciu, že by menili priority svojich cieľov. Opäť to bude energetika,“ povedal.
Rusko podľa neho využíva ničenie energetickej infraštruktúry ako nástroj nátlaku, ktorým chce Ukrajinu prinútiť ku kapitulácii. Ukrajinské sily medzitým pokračujú v útokoch na ruskú ropnú infraštruktúru. Analytik zároveň vyjadril nádej, že terčom ukrajinských úderov sa stanú aj podniky zapojené do výroby ruských rakiet a ďalších zbraní dlhého doletu.
Príchod zimy podľa odborníka ovplyvní aj podmienky bojov na frontovej línii. Po opadaní lístia bude pre ruských vojakov náročnejšie ukrývať sa pred ukrajinskými dronmi, čo môže uľahčiť prácu ich operátorom. Na druhej strane bude bojové operácie komplikovať kratší deň.
Charuk predpokladá, že ukrajinské jednotky môžu pokračovať v miestnych ofenzívach, no neočakáva rozsiahle prelomenie nepriateľskej obrany. „Nemyslím si, že dôjde k operačným prielomom. Už veľmi dlho sa ani jednej strane nepodarilo dosiahnuť takýto výsledok,“ uviedol. Za realistickejší scenár považuje postupné získavanie menších území a oslobodzovanie jednotlivých obcí, hoci mnohé z nich sú po bojoch značne zničené.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zima neprinesie zásadný prielom na fronte, Rusko bude ďalej útočiť na energetiku, tvrdí vojenský historik © SITA Všetky práva vyhradené.
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