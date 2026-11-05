Zväz obchodu SR sa pridal k európskej výzve, žiada vyváženú reguláciu tabakového odvetvia
Na možné dôsledky regulácie Zväz obchodu upozorňoval aj v júni tohto roka v rámci pripomienkovania pripravovanej revízie európskej tabakovej legislatívy.
5.11.2026 (SITA.sk) - Na možné dôsledky regulácie Zväz obchodu upozorňoval aj v júni tohto roka v rámci pripomienkovania pripravovanej revízie európskej tabakovej legislatívy.
Zväz obchodu (ZO) SR sa pripojil k spoločnej výzve viac ako 200 európskych spoločností a organizácií, ktoré upozorňujú na možné hospodárske a sociálne dôsledky pripravovaných zmien v regulácii tabakového a nikotínového odvetvia.
Signatári otvoreného listu žiadajú, aby Európska komisia pri príprave nových pravidiel zohľadnila ich vplyv na zamestnanosť, podnikanie a konkurencieschopnosť. Informoval o tom Zväz obchodu SR.
Otvorený list adresovali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a členom Kolégia komisárov. Organizácie v ňom upozorňujú najmä na pripravovanú revíziu smernice o tabakových výrobkoch a smernice o tabakovej reklame. Podľa signatárov môžu zmeny ovplyvniť celý dodávateľský reťazec vrátane pestovateľov, výrobcov, logistických spoločností a maloobchodníkov.
Koalícia poukazuje aj na hospodársky význam odvetvia. Podľa údajov uvedených vo výzve sektor v Európe podporuje viac ako 1,5 milióna pracovných miest, prispieva približne 195 miliardami eur k hrubému domácemu produktu EÚ a každoročne prináša viac ako 107 miliárd eur na spotrebných daniach a dani z pridanej hodnoty.
Signatári preto žiadajú, aby EK pri príprave regulácie viedla dialóg so všetkými dotknutými stranami, vychádzala z vedeckých poznatkov a dôkladne posúdila hospodárske a sociálne dôsledky navrhovaných opatrení. Žiadajú tiež posúdiť možný vplyv pripravovaných opatrení na nelegálny obchod, ktorý podľa údajov uvedených vo výzve každoročne pripravuje verejné financie približne o 13 miliárd eur.
„Slovenskí obchodníci sú súčasťou širokého európskeho výrobného a obchodného reťazca, ktorý vytvára pracovné miesta, investície a významné daňové príjmy priamo v Európskej únii. Pravidlá prijaté bez dôkladného posúdenia ich reálnych dôsledkov môžu oslabiť legálny trh a zároveň vytvoriť väčší priestor pre nelegálny obchod,“ uviedol prezident ZO SR Filip Kasana.
Strešná organizácia slovenských obchodníkov zároveň vyzvala slovenských predstaviteľov, aby pri rokovaniach na európskej úrovni presadzovali vyvážený regulačný prístup. Ten by mal podľa zväzu zohľadňovať ciele ochrany verejného zdravia, ale aj vplyv pripravovaných opatrení na podnikateľov, zamestnanosť a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.
Na možné dôsledky regulácie Zväz obchodu upozorňoval aj v júni tohto roka v rámci pripomienkovania pripravovanej revízie európskej tabakovej legislatívy. Poukázala na to, že predaj tabakových a nikotínových výrobkov tvorí významnú časť obratu mnohých prevádzok.
„Neprimerane prísna regulácia môže viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následne k racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov,“ upozornil zväz. Za najzraniteľnejšie pritom označil malé a stredné podniky a predajne v ekonomicky slabších regiónoch.
Zdroj: SITA.sk - Zväz obchodu SR sa pridal k európskej výzve, žiada vyváženú reguláciu tabakového odvetvia © SITA Všetky práva vyhradené.
Zväz obchodu (ZO) SR sa pripojil k spoločnej výzve viac ako 200 európskych spoločností a organizácií, ktoré upozorňujú na možné hospodárske a sociálne dôsledky pripravovaných zmien v regulácii tabakového a nikotínového odvetvia.
Signatári otvoreného listu žiadajú, aby Európska komisia pri príprave nových pravidiel zohľadnila ich vplyv na zamestnanosť, podnikanie a konkurencieschopnosť. Informoval o tom Zväz obchodu SR.
Poukázali na hospodársky význam odvetvia
Otvorený list adresovali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a členom Kolégia komisárov. Organizácie v ňom upozorňujú najmä na pripravovanú revíziu smernice o tabakových výrobkoch a smernice o tabakovej reklame. Podľa signatárov môžu zmeny ovplyvniť celý dodávateľský reťazec vrátane pestovateľov, výrobcov, logistických spoločností a maloobchodníkov.
Koalícia poukazuje aj na hospodársky význam odvetvia. Podľa údajov uvedených vo výzve sektor v Európe podporuje viac ako 1,5 milióna pracovných miest, prispieva približne 195 miliardami eur k hrubému domácemu produktu EÚ a každoročne prináša viac ako 107 miliárd eur na spotrebných daniach a dani z pridanej hodnoty.
Signatári preto žiadajú, aby EK pri príprave regulácie viedla dialóg so všetkými dotknutými stranami, vychádzala z vedeckých poznatkov a dôkladne posúdila hospodárske a sociálne dôsledky navrhovaných opatrení. Žiadajú tiež posúdiť možný vplyv pripravovaných opatrení na nelegálny obchod, ktorý podľa údajov uvedených vo výzve každoročne pripravuje verejné financie približne o 13 miliárd eur.
„Slovenskí obchodníci sú súčasťou širokého európskeho výrobného a obchodného reťazca, ktorý vytvára pracovné miesta, investície a významné daňové príjmy priamo v Európskej únii. Pravidlá prijaté bez dôkladného posúdenia ich reálnych dôsledkov môžu oslabiť legálny trh a zároveň vytvoriť väčší priestor pre nelegálny obchod,“ uviedol prezident ZO SR Filip Kasana.
Možné dôsledky regulácie
Strešná organizácia slovenských obchodníkov zároveň vyzvala slovenských predstaviteľov, aby pri rokovaniach na európskej úrovni presadzovali vyvážený regulačný prístup. Ten by mal podľa zväzu zohľadňovať ciele ochrany verejného zdravia, ale aj vplyv pripravovaných opatrení na podnikateľov, zamestnanosť a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.
Na možné dôsledky regulácie Zväz obchodu upozorňoval aj v júni tohto roka v rámci pripomienkovania pripravovanej revízie európskej tabakovej legislatívy. Poukázala na to, že predaj tabakových a nikotínových výrobkov tvorí významnú časť obratu mnohých prevádzok.
„Neprimerane prísna regulácia môže viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následne k racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov,“ upozornil zväz. Za najzraniteľnejšie pritom označil malé a stredné podniky a predajne v ekonomicky slabších regiónoch.
Zdroj: SITA.sk - Zväz obchodu SR sa pridal k európskej výzve, žiada vyváženú reguláciu tabakového odvetvia © SITA Všetky práva vyhradené.
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