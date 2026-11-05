Zázrak menom Como! Pred pár rokmi hrali v Serie D, dnes prekonávajú gólové rekordy Ligy majstrov – VIDEO
Talianske Como zvíťazilo v Lens 9:1 a vyrovnalo najvyšší rozdiel v skóre v zápase LM. Dosiaľ nikdy sa v Lige majstrov nestalo, aby futbalisti jedného tímu nastrieľali na ihrisku súpera deväť ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Talianske Como zvíťazilo v Lens 9:1 a vyrovnalo najvyšší rozdiel v skóre v zápase LM.
Dosiaľ nikdy sa v Lige majstrov nestalo, aby futbalisti jedného tímu nastrieľali na ihrisku súpera deväť gólov.
Zmena v tejto pôsobivej gólovej štatistike prišla až v stredu večer na Stade Bollaert-Delelis vo francúzskom Lens. Talianske Como Calcio tam zvíťazilo 9:1 a vyrovnalo historicky najvyšší rozdiel v skóre v zápase LM.
FC Liverpool a Real Madrid v minulosti zvíťazili nad Besiktasom, resp. Malmö výsledkom 8:0. Deväť gólom dosiaľ strelil len FC Bayern Mníchov v domácom prostredí Dinamu Záhreb (9:2) v roku 2024. Späť však k talianskemu zázraku.
Tím vedený bývalým skvelým španielskym reprezentantom Cescom Fábregasom vlani obsadil štvrté miesto v konečnej tabuľke Serie A o bod pred AC Miláno a o dva pred Juventusom a vybojoval si historicky prvú účasť v Lige majstrov 2026/2027.
Tam sa naďalej zlepšuje, dokonca vyrába senzačné výsledky. Okrem tesnej prehry v Rotterdame s Feyenoordom (2:3) zdolalo RB Lipsko aj Manchester United rovnako suverénne 4:1, si teraz si pripísalo najúžasnejší výsledok a posunulo sa na štvrté miesto v tabuľke hlavnej časti LM s 36 účastníkmi.
"To, čo robia, je veľmi pôsobivé. Najmä ak si uvedomíme, že je to ich prvá účasť v Európe,“ povedal pre BBC Sport bývalý hráč Manchesteru City Nedum Onuoha.
"Vlastne si pamätám, čo sa dialo, keď postúpili do Serie A. Na sociálnych sieťach bolo množstvo príspevkov, v ktorých Fabregas neskrýval nadšenie. A to v čase, keď tím bojoval o holé prežitie v súťaži, aby sa vyhol zostupu. O dve sezóny neskôr patria – spolu s PSG a Barcelonou – medzi tri najatraktívnejšie tímy v Lige majstrov," dodal Onuoha.
Hoci sa taliansky klub delí o rekord v počte strelených gólov v ére Ligy majstrov, historické maximum v rámci európskych pohárových súťaží patrí Feyenoordu, ktorý v septembri 1969 zdolal islandský tím KR 12:2. Como však zaznamenalo najvyššie víťazstvo na ihrisku súpera v histórii Ligy majstrov.
A ešte jedna štatistika stojí za povšimnutie. Žiadny iný tím nestrelil v úvodných štyroch zápasoch európskych súťaží viac gólov než Como (19). Tento úctyhodný počin zvládol iba anglický Queen's Park Rangers v Pohári UEFA v sezóne 1976/77.
Vzostup klubu Como je pozoruhodný; ešte v sezóne 2018/19 totiž tím pôsobil v Serie D, teda vo štvrtej najvyššej talianskej futbalovej súťaži. K zásadnému obratu v smerovaní klubu došlo po jeho prevzatí londýnskou mediálnou spoločnosťou Sent Entertainment, ktorú vlastnia indonézski miliardári Robert Budi Hartono a Michael Bambang Hartono.
Keď v roku 2019 uzavreli dohodu, bratia Hartonovci mali v pláne televízny projekt – chceli v Indonézii vysielať zápasy, v ktorých by nastupovali mladí indonézski hráči. "Tím však postúpil, museli sme prejsť na profesionálnu úroveň a od pôvodného plánu sme museli upustiť,“ uviedol v októbri výkonný riaditeľ Mirwan Suwarso v podcaste Piers Morgan's Football Uncensored.
"Majú bohatých majiteľov, ale to samo osebe nezaručuje úspech,“ povedal pre BBC Sport bývalý krajný obranca Liverpoolu Stephen Warnock.
"Musíte získať správnych hráčov, ktorí zapadnú do daného systému. Fàbregas sa navyše zameral na mladých futbalistov – sú hladní po úspechu, no zároveň majú priestor na ďalší rast a zlepšovanie, presne tak ako on sám v úlohe trénera. Vývoj tímu teda v podstate kopíruje jeho vlastný vývoj; napredujú spoločne. Je to úžasný príbeh," dodal Warnock.
Na gólostroji Coma v Lens mal najväčší podiel Tasos Douvikas. Tento grécky útočník zaznamenal hetrik, keď skóroval v 7.. 32. a 57. minúte. Do streleckej listiny sa zapísali aj Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina a na konečných 9:1 pre hostí upravil v nadstavenom čase 18-ročný mladík Papaccioli. Za stavu 0:7 strelil Aguilar jediný gól francúzskeho zástupcu.
"Dnešný večer nám priniesol samé pozitíva. Všetko nám vychádzalo. Bolo cítiť, že hráči si veria. Sme vždy motivovaní – či už v Serie A, alebo v Lige majstrov UEFA. A či sme niečo zmenili od prehry s Feyenoordom? Nič sme nemenili. Nastavenie mojich hráčov je stále rovnaké - víťazné. A s dobrými výsledkami prichádza aj väčšie sebavedomie," uviedol tréner Fábregas.
"Dostať doma deväť gólov? Je to strašný výsledok, ale musíme to prijať a niesť tú ťarchu. Mali sme herný plán, ale zostali z neho len zdrapy. Všetko sa udialo tak rýchlo. Keď sa v nedeľu vrátime na náš krásn štadión, dáme do toho všetko. To môžem sľúbiť,“ uviedol obranca Lens Ruben Aguilar.
Zdroj: SITA.sk - Zázrak menom Como! Pred pár rokmi hrali v Serie D, dnes prekonávajú gólové rekordy Ligy majstrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dosiaľ nikdy sa v Lige majstrov nestalo, aby futbalisti jedného tímu nastrieľali na ihrisku súpera deväť gólov.
Zmena v tejto pôsobivej gólovej štatistike prišla až v stredu večer na Stade Bollaert-Delelis vo francúzskom Lens. Talianske Como Calcio tam zvíťazilo 9:1 a vyrovnalo historicky najvyšší rozdiel v skóre v zápase LM.
Deväť gólov je rekord
FC Liverpool a Real Madrid v minulosti zvíťazili nad Besiktasom, resp. Malmö výsledkom 8:0. Deväť gólom dosiaľ strelil len FC Bayern Mníchov v domácom prostredí Dinamu Záhreb (9:2) v roku 2024. Späť však k talianskemu zázraku.
Tím vedený bývalým skvelým španielskym reprezentantom Cescom Fábregasom vlani obsadil štvrté miesto v konečnej tabuľke Serie A o bod pred AC Miláno a o dva pred Juventusom a vybojoval si historicky prvú účasť v Lige majstrov 2026/2027.
Prvá účasť v Európe
Tam sa naďalej zlepšuje, dokonca vyrába senzačné výsledky. Okrem tesnej prehry v Rotterdame s Feyenoordom (2:3) zdolalo RB Lipsko aj Manchester United rovnako suverénne 4:1, si teraz si pripísalo najúžasnejší výsledok a posunulo sa na štvrté miesto v tabuľke hlavnej časti LM s 36 účastníkmi.
"To, čo robia, je veľmi pôsobivé. Najmä ak si uvedomíme, že je to ich prvá účasť v Európe,“ povedal pre BBC Sport bývalý hráč Manchesteru City Nedum Onuoha.
Najprv boj o prežitie...
"Vlastne si pamätám, čo sa dialo, keď postúpili do Serie A. Na sociálnych sieťach bolo množstvo príspevkov, v ktorých Fabregas neskrýval nadšenie. A to v čase, keď tím bojoval o holé prežitie v súťaži, aby sa vyhol zostupu. O dve sezóny neskôr patria – spolu s PSG a Barcelonou – medzi tri najatraktívnejšie tímy v Lige majstrov," dodal Onuoha.
Hoci sa taliansky klub delí o rekord v počte strelených gólov v ére Ligy majstrov, historické maximum v rámci európskych pohárových súťaží patrí Feyenoordu, ktorý v septembri 1969 zdolal islandský tím KR 12:2. Como však zaznamenalo najvyššie víťazstvo na ihrisku súpera v histórii Ligy majstrov.
Gólový rekord
A ešte jedna štatistika stojí za povšimnutie. Žiadny iný tím nestrelil v úvodných štyroch zápasoch európskych súťaží viac gólov než Como (19). Tento úctyhodný počin zvládol iba anglický Queen's Park Rangers v Pohári UEFA v sezóne 1976/77.
Vzostup klubu Como je pozoruhodný; ešte v sezóne 2018/19 totiž tím pôsobil v Serie D, teda vo štvrtej najvyššej talianskej futbalovej súťaži. K zásadnému obratu v smerovaní klubu došlo po jeho prevzatí londýnskou mediálnou spoločnosťou Sent Entertainment, ktorú vlastnia indonézski miliardári Robert Budi Hartono a Michael Bambang Hartono.
Chceli televízny projekt
Keď v roku 2019 uzavreli dohodu, bratia Hartonovci mali v pláne televízny projekt – chceli v Indonézii vysielať zápasy, v ktorých by nastupovali mladí indonézski hráči. "Tím však postúpil, museli sme prejsť na profesionálnu úroveň a od pôvodného plánu sme museli upustiť,“ uviedol v októbri výkonný riaditeľ Mirwan Suwarso v podcaste Piers Morgan's Football Uncensored.
"Majú bohatých majiteľov, ale to samo osebe nezaručuje úspech,“ povedal pre BBC Sport bývalý krajný obranca Liverpoolu Stephen Warnock.
Hladní po úspechu
"Musíte získať správnych hráčov, ktorí zapadnú do daného systému. Fàbregas sa navyše zameral na mladých futbalistov – sú hladní po úspechu, no zároveň majú priestor na ďalší rast a zlepšovanie, presne tak ako on sám v úlohe trénera. Vývoj tímu teda v podstate kopíruje jeho vlastný vývoj; napredujú spoločne. Je to úžasný príbeh," dodal Warnock.
Hetrik Douvikasa a šesť strelcov
Na gólostroji Coma v Lens mal najväčší podiel Tasos Douvikas. Tento grécky útočník zaznamenal hetrik, keď skóroval v 7.. 32. a 57. minúte. Do streleckej listiny sa zapísali aj Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina a na konečných 9:1 pre hostí upravil v nadstavenom čase 18-ročný mladík Papaccioli. Za stavu 0:7 strelil Aguilar jediný gól francúzskeho zástupcu.
Nič nemenili, iba si veria
"Dnešný večer nám priniesol samé pozitíva. Všetko nám vychádzalo. Bolo cítiť, že hráči si veria. Sme vždy motivovaní – či už v Serie A, alebo v Lige majstrov UEFA. A či sme niečo zmenili od prehry s Feyenoordom? Nič sme nemenili. Nastavenie mojich hráčov je stále rovnaké - víťazné. A s dobrými výsledkami prichádza aj väčšie sebavedomie," uviedol tréner Fábregas.
"Dostať doma deväť gólov? Je to strašný výsledok, ale musíme to prijať a niesť tú ťarchu. Mali sme herný plán, ale zostali z neho len zdrapy. Všetko sa udialo tak rýchlo. Keď sa v nedeľu vrátime na náš krásn štadión, dáme do toho všetko. To môžem sľúbiť,“ uviedol obranca Lens Ruben Aguilar.
Zdroj: SITA.sk - Zázrak menom Como! Pred pár rokmi hrali v Serie D, dnes prekonávajú gólové rekordy Ligy majstrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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