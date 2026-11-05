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Ukrajina je pripravená podniknúť potrebné kroky, povedal Zelenskyj po „veľmi podrobnom“ rozhovore s vyslancami USA

Išlo o rozhovor pred sériou plánovaných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Išlo o rozhovor pred sériou plánovaných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že absolvoval podrobný rozhovor s americkými vyslancami pred sériou plánovaných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok v Bielom dome pod záštitou americkej prvej dámy Melanie Trumpovej.


„Práve sme absolvovali veľmi podrobný, jedenapolhodinový rozhovor so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X počas návštevy Madridu.

„Rokovania musia napredovať naplno, aby sa táto vojna skončila čo najskôr. Ukrajina je pripravená podniknúť potrebné kroky,“ zdôraznil.

Stretnutie s Trumpovou


Podľa ruskej agentúry TASS by sa s Trumpovou mali stretnúť poradca Kremľa pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu Kirill Dmitrijev a ruská komisárka pre ľudské práva Jana Lantratovová. Ukrajinu bude zastupovať aj ombudsman Dmytro Lubinec.

„Ak by ste mohli americkej prvej dáme Melanii Trumpovej odovzdať jediný odkaz, čo by ste jej povedali?“ napísal Lubinec na Facebooku pred odchodom do Washingtonu. V Bruseli zároveň v stredu a vo štvrtok rokujú predstavitelia Európskej únie (EÚ), Británie, NATO a Spojených štátov.

Prvé rokovania od februára


Diplomatické úsilie vyvrcholí 10. a 11. novembra v Abú Zabí prvými trojstrannými rokovaniami Ukrajiny, Ruska a USA od februára.

Zelenskyj v stredu udelil Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie za sprostredkovanie miestneho prímeria, ktoré umožnilo evakuáciu civilistov z juhoukrajinského mesta Olešky.

Dočasné zastavenie bojov umožnilo odmínovanie ciest a odchod obyvateľov na územie kontrolované Ukrajinou alebo do Ruska.

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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina je pripravená podniknúť potrebné kroky, povedal Zelenskyj po „veľmi podrobnom“ rozhovore s vyslancami USA © SITA Všetky práva vyhradené.

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