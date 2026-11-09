Pri Kréte cez víkend zomrelo najmenej 20 migrantov, 105 ľudí sa podarilo zachrániť
Podľa UNHCR prišlo do Grécka od začiatku roka viac ako 37 000 migrantov, viac než 22 000 z nich dorazilo práve na Krétu. Najmenej 20 migrantov zahynulo počas víkendu pri pokusoch dostať sa na grécky ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Podľa UNHCR prišlo do Grécka od začiatku roka viac ako 37 000 migrantov, viac než 22 000 z nich dorazilo práve na Krétu.
Najmenej 20 migrantov zahynulo počas víkendu pri pokusoch dostať sa na grécky ostrov Kréta, ktorý sa v poslednom období stal jedným z hlavných vstupných bodov do Európskej únie (EÚ) pre migrantov smerujúcich z Líbye.
Grécka pobrežná stráž uviedla, že na jednej lodi našli osem tiel a na druhej dvanásť. Z oboch plavidiel sa zároveň podarilo zachrániť približne 40 ľudí. Záchrannú operáciu spustili v sobotu večer po prijatí tiesňového signálu z jedného z člnov. Zásah komplikoval silný vietor a nepriaznivé podmienky na mori.
Z prvej lode záchranári zachránili 28 ľudí a našli jedno telo. Všetci boli štátnymi príslušníkmi Sudánu. Medzi preživšími úrady identifikovali dvoch podozrivých prevádzačov, z ktorých jeden má 16 rokov. Obaja boli zadržaní.
Počas noci na pondelok pobrežná stráž našla ich plavidlo so siedmimi ďalšími telami na palube. V samostatnom incidente južne od Kréty objavili ďalšiu loď, na ktorej sa nachádzalo 12 mŕtvych migrantov a 18 preživších. Grécka pobrežná stráž a európska pohraničná služba Frontex v pondelok celkovo zachránili 105 ľudí.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo do Grécka od začiatku roka viac ako 37 000 migrantov, viac než 22 000 z nich dorazilo práve na Krétu.
V reakcii na rastúci počet utečencov grécka vláda oznámila plán vybudovať pre nich pri meste Iraklio dočasné ubytovacie zariadenie. Mnohé pokusy o preplávanie Stredozemného mora sa však naďalej končia tragicky po stroskotaní plavidiel alebo technických problémoch počas plavby.
Zdroj: SITA.sk - Pri Kréte cez víkend zomrelo najmenej 20 migrantov, 105 ľudí sa podarilo zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 20 migrantov zahynulo počas víkendu pri pokusoch dostať sa na grécky ostrov Kréta, ktorý sa v poslednom období stal jedným z hlavných vstupných bodov do Európskej únie (EÚ) pre migrantov smerujúcich z Líbye.
Medzi zachránenými aj prevádzači
Grécka pobrežná stráž uviedla, že na jednej lodi našli osem tiel a na druhej dvanásť. Z oboch plavidiel sa zároveň podarilo zachrániť približne 40 ľudí. Záchrannú operáciu spustili v sobotu večer po prijatí tiesňového signálu z jedného z člnov. Zásah komplikoval silný vietor a nepriaznivé podmienky na mori.
Z prvej lode záchranári zachránili 28 ľudí a našli jedno telo. Všetci boli štátnymi príslušníkmi Sudánu. Medzi preživšími úrady identifikovali dvoch podozrivých prevádzačov, z ktorých jeden má 16 rokov. Obaja boli zadržaní.
Počas noci na pondelok pobrežná stráž našla ich plavidlo so siedmimi ďalšími telami na palube. V samostatnom incidente južne od Kréty objavili ďalšiu loď, na ktorej sa nachádzalo 12 mŕtvych migrantov a 18 preživších. Grécka pobrežná stráž a európska pohraničná služba Frontex v pondelok celkovo zachránili 105 ľudí.
Smrtiace Stredozemné more
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo do Grécka od začiatku roka viac ako 37 000 migrantov, viac než 22 000 z nich dorazilo práve na Krétu.
V reakcii na rastúci počet utečencov grécka vláda oznámila plán vybudovať pre nich pri meste Iraklio dočasné ubytovacie zariadenie. Mnohé pokusy o preplávanie Stredozemného mora sa však naďalej končia tragicky po stroskotaní plavidiel alebo technických problémoch počas plavby.
Zdroj: SITA.sk - Pri Kréte cez víkend zomrelo najmenej 20 migrantov, 105 ľudí sa podarilo zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.
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