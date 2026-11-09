Vlhová narazila na tvrdú realitu systému odmeňovania. Na krajšie peniaze si príde len lepšími výsledkami – PREHĽAD
Prvých 30 lyžiarok získa finančné ohodnotenie, teda všetky, ktoré postúpia do druhého kola akýchkoľvek pretekov vo Svetovom pohári, no zvyšné jazdia v podstate zadarmo. Slovenská lyžiarka
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na súťažné svahy po dva a pol roku liečby po nešťastnom zranení na domácich pretekoch v Jasnej 2024.
V rakúskom Söldene skončila na 23. mieste, hoci po prvom kole bola dokonca na 11. priečke. Napriek tomu má však nárok na odmenu - lenže Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) má jasne stanovené podmienky.
Prvých 30 lyžiarok získa finančné ohodnotenie, teda všetky, ktoré postúpia do druhého kola akýchkoľvek pretekov vo Svetovom pohári, no zvyšné jazdia v podstate zadarmo.
Postupne sa to znižuje
Minimálna dotácia na jednotlivé preteky je vo výške 168-tisíc eur. Zatiaľ čo víťazka získa 55-tisíc eur, posledná 30. pretekárka iba 750 eur, čo predstavuje len 0,45 % z celkovej sumy.
Súťažiaca na druhej priečke sa môže radovať z 25-tisíc eur, tretia z 15-tisíc eur, štvrtá z 10-tisíc eur a piata z rovných 8-tisíc eur.
Každým nižším umiestnením sa odmena postupne znižuje. Desiata pozícia zaručuje výhru 3 500 eur, 15. zase 1 900 eur a 20. 1 400 eur.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Vedela zarobiť omnoho viac
Vlhová si tak za 23. miesto v Söldene zapísala okrem ôsmich bodov do SP aj 1 200 eur v hrubom, čo po odpočítaní rakúskych daní činí približne 900 eur. Ide o 0,71 % z celkovej dotácie na preteky.
Pretekárka na 25. priečke zinkasuje rovných tisíc eur a 30. už spomenutých 750 eur. Od 17. pozície po poslednú 30. sú konkrétne umiestnenia a ich odmeny iba necelým percentom z celkového ohodnotenia súťaže.
V minulosti 31-ročná Liptáčka získavala skvelými výkonmi a umiestneniami vyše 400-tisíc eur za celú sezónu. Počas ročníka, keď sa zranila, si na prémiách dokázala pripísať viac ako 250-tisíc eur.
Dotácia jednotlivých pretekov Svetového pohára však nie je všetko. Lyžiarky môžu mať aj viacero sponzorských zmlúv, teda peniaze navyše, ktoré môžu byť aj nezávislé od výsledkov.
FIS funguje na princípe rovnocennosti pohlaví a finančné odmeny pre súťažiacich sú rovnaké ako u mužov, tak aj u žien. Jednotliví organizátori pretekov však môžu navyšovať prize money, najmä však pre víťazov.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová narazila na tvrdú realitu systému odmeňovania. Na krajšie peniaze si príde len lepšími výsledkami – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články
Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila do Svetového pohára. „V druhom kole uvidíme úplne inú Petru,“ verí Zuzulová
Slovenská lyžiarka má za sebou prvé súťažné kolo vo Svetovom pohári od vážneho zranenia v Jasnej. V rakúskom Söldene ju povzbudzovali stovky slovenských fanúšikov. Slovenská lyžiarka Petra ...
Vlhová po návrate priznala, čo ju zabrzdilo. „Je úplne jedno, koľká som. Odštartovala som a som späť v pretekovom móde“
Slovenská lyžiarka po 23. mieste v Söldene vysvetlila problémy v druhom kole a prezradila, čo jej ukázali prvé preteky Svetového pohára po 1008 dňoch. Pred štartom bojovala aj s pochybnosťami, teraz sa chce krok ...
Vlhová možno absolvuje až 22 pretekov. Ako si prenosy rozdelia známe slovenské televízie?
Už štvrtý rok za sebou si prenosy zo zjazdového lyžovania podelia televízne stanice JOJ Šport a STVR Šport. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní vstúpi počas víkendu v rakúskom Söldene do novej ...
Vlhová bude opäť víťaziť, v Jasnej uzavrie bolestivú kapitolu. Bývalý tréner prehovoril o jej šanciach po návrate
To, že sa Shiffrinová chce v aktuálnej sezóne menej venovať slalomu, ale viac obrovskému slalomu a super-G je pre Liptáčku skvelá správa pre dosiahnutie lepších výsledkov. Slovenská lyžiarka
Filip Sulík kruto skritizoval Vlhovej kariérne úspechy. Lyžovaniu sa podľa neho venuje osem ľudí na svete
Skvelého slovenského cyklistu Petra Sagana považuje za najúspešnejšieho športovca spod Tatier. Syn bývalého šéfa SaS Richarda Sulíka Filip vo svojom videu na platforme Youtube hovoril o ľuďoch, ...
Výborné správy! Vlhová sa teší, že je koleno v poriadku a pred novou sezónou sa cíti skvelo
Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po štarte na zimných olympijských hrách v ...
Vlhová to myslí s návratom na popredné priečky vážne. Má nového trénera, povedie ju odborník z Rakúska
Rakúšan Mario Rafetzeder bude mať pod palcom prípravu elitnej slovenskej zjazdárky na sezónu 2026/2027. Elitná slovenská lyžiarka Petra ...
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke
Návrat na olympijské svahy nebol pre Petru Vlhovú prechádzkou ružovou záhradou. Na trati v Cortine d'Ampezzo nenašla optimálny rytmus a jej jazda bola poznačená opatrnosťou a chybami.
ZOH 2026: Petra Vlhová obsadila v slalome na olympiáde 20. miesto, Shiffrinová získala zlato
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala tretie olympijské zlato vo svojej kariére.
ZOH 2026: Vlhová po 20. mieste v slalome: Stále na to mám
Najmä v druhom kole ukázala, že dokáže držať krok so súperkami. Predviedla v ňom dvanásty najrýchlejší čas a posunula sa o deväť miest dopredu.
Prečítajte si tiež
- Do FK Inter Bratislava vstupuje český investor. Klub má ambíciu vrátiť sa medzi slovenskú futbalovú elitu
- Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných
- Mier alebo ďalšie ústupky Rusku? Päť vecí, ktoré treba vedieť pred kľúčovými rokovaniami v Abú Zabí
- Šéf stajne Wolff oslavuje dvojnásobný úspech Mercedesu, po jazdeckom titule získal aj tímový
- Staronový župan Majerský má jasný plán. Na prvom mieste sú cesty a obchvaty – VIDEO