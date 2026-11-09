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Vlhová narazila na tvrdú realitu systému odmeňovania. Na krajšie peniaze si príde len lepšími výsledkami – PREHĽAD

Prvých 30 lyžiarok získa finančné ohodnotenie, teda všetky, ktoré postúpia do druhého kola akýchkoľvek pretekov vo Svetovom pohári, no zvyšné jazdia v podstate zadarmo. Slovenská lyžiarka

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slovenska lyziarka petra vlhova pocas prveho kola obrovskeho slalomu v rakuskom soldene 676x451
9.11.2026 (SITA.sk) - Prvých 30 lyžiarok získa finančné ohodnotenie, teda všetky, ktoré postúpia do druhého kola akýchkoľvek pretekov vo Svetovom pohári, no zvyšné jazdia v podstate zadarmo.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na súťažné svahy po dva a pol roku liečby po nešťastnom zranení na domácich pretekoch v Jasnej 2024.

V rakúskom Söldene skončila na 23. mieste, hoci po prvom kole bola dokonca na 11. priečke. Napriek tomu má však nárok na odmenu - lenže Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) má jasne stanovené podmienky.

Prvých 30 lyžiarok získa finančné ohodnotenie, teda všetky, ktoré postúpia do druhého kola akýchkoľvek pretekov vo Svetovom pohári, no zvyšné jazdia v podstate zadarmo.

Postupne sa to znižuje


Minimálna dotácia na jednotlivé preteky je vo výške 168-tisíc eur. Zatiaľ čo víťazka získa 55-tisíc eur, posledná 30. pretekárka iba 750 eur, čo predstavuje len 0,45 % z celkovej sumy.

Súťažiaca na druhej priečke sa môže radovať z 25-tisíc eur, tretia z 15-tisíc eur, štvrtá z 10-tisíc eur a piata z rovných 8-tisíc eur.

Každým nižším umiestnením sa odmena postupne znižuje. Desiata pozícia zaručuje výhru 3 500 eur, 15. zase 1 900 eur a 20. 1 400 eur.

Fotogaléria: Petra Vlhová

Vedela zarobiť omnoho viac


Vlhová si tak za 23. miesto v Söldene zapísala okrem ôsmich bodov do SP aj 1 200 eur v hrubom, čo po odpočítaní rakúskych daní činí približne 900 eur. Ide o 0,71 % z celkovej dotácie na preteky.

Pretekárka na 25. priečke zinkasuje rovných tisíc eur a 30. už spomenutých 750 eur. Od 17. pozície po poslednú 30. sú konkrétne umiestnenia a ich odmeny iba necelým percentom z celkového ohodnotenia súťaže.

V minulosti 31-ročná Liptáčka získavala skvelými výkonmi a umiestneniami vyše 400-tisíc eur za celú sezónu. Počas ročníka, keď sa zranila, si na prémiách dokázala pripísať viac ako 250-tisíc eur.

Dotácia jednotlivých pretekov Svetového pohára však nie je všetko. Lyžiarky môžu mať aj viacero sponzorských zmlúv, teda peniaze navyše, ktoré môžu byť aj nezávislé od výsledkov.

FIS funguje na princípe rovnocennosti pohlaví a finančné odmeny pre súťažiacich sú rovnaké ako u mužov, tak aj u žien. Jednotliví organizátori pretekov však môžu navyšovať prize money, najmä však pre víťazov.


Zdroj: SITA.sk - Vlhová narazila na tvrdú realitu systému odmeňovania. Na krajšie peniaze si príde len lepšími výsledkami – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.

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