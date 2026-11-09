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Pellegrini odcestuje do Francúzska, čaká ho aj rokovanie s prezidentom Macronom

Pracovnú cestu prezident začne sériou podujatí v Národnom námornom múzeu v Paríži, ktorá odštartuje slávnostným otvorením Parížskeho mierového fóra. Prezident

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9.11.2026 (SITA.sk) - Pracovnú cestu prezident začne sériou podujatí v Národnom námornom múzeu v Paríži, ktorá odštartuje slávnostným otvorením Parížskeho mierového fóra.

Prezident Peter Pellegrini v utorok odíde do Francúzska. Zúčastní sa tam na 9. ročníku Parížskeho mierového fóra a stretne sa aj s prezidentom Emmanuelom Macronom. Súčasťou programu prezidenta bude aj plenárne zasadnutie Samitu k deťom, vystúpenie na diskusii o budúcnosti umelej inteligencie a stretnutie s krajanmi.

Pracovnú cestu prezident začne sériou podujatí v Národnom námornom múzeu v Paríži, ktorá odštartuje slávnostným otvorením Parížskeho mierového fóra. Kancelária prezidenta SR priblížila, že toto fórum patrí k najvýznamnejším medzinárodným platformám, ktoré sú venované otázkam mieru, globálnej spolupráce a riešeniu súčasných výziev.

Okrúhly stôl o budúcnosti AI


Pellegrini súčasne vystúpi na okrúhlom stole na vysokej úrovni venovanom budovaniu odolnej budúcnosti umelej inteligencie prostredníctvom otvorenosti a medzinárodnej spolupráce. Diskusia bude zameraná na to, ako naplno využiť potenciál otvorených AI modelov pre inovácie, hospodársky rast a spoločný prospech.

Následne sa zúčastní na plenárnom zasadnutí Samitu k deťom, ktoré bude pozornosť venovať ochrane práv a budúcnosti najmladšej generácie. Utorkový program prezident zavŕši slávnostnou večerou v Elyzejskom paláci, na ktorú ho pozval francúzsky prezident Macron.

Stretnutie s predstaviteľmi slovenských krajanských združení


Streda bude venovaná pripomenutiu významnej osobnosti slovenských dejín. Pellegrini vzdá úctu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi počas pietneho aktu kladenia vencov k jeho soche v Meudone, ktorý je úzko spätý s jeho pôsobením vo Francúzsku.

Prezident sa stretne aj s predstaviteľmi slovenských krajanských združení vo Francúzsku na Zastupiteľskom úrade SR v Paríži. Pellegrinimu tak priblížia život a aktivity slovenskej komunity.

Návštevu Francúzska uzatvorí bilaterálne rokovanie s Emmanuelom Macronom v Elyzejskom paláci. Prezidenti budú diskutovať o ďalšom rozvoji strategického partnerstva oboch krajín, aktuálnych európskych témach, rozširovaní EÚ, situácii na Ukrajine, európskej energetickej bezpečnosti a tiež o regionálnej spolupráci počas predsedníctva Slovenska vo V4.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje do Francúzska, čaká ho aj rokovanie s prezidentom Macronom © SITA Všetky práva vyhradené.

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