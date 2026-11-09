Žilinka považuje trestnoprávnu úpravu “kajúcnikov“ za nezrozumiteľnú, schválenie návrhu by malo negatívny dosah
Návrh zákona o kajúcnikoch, prináša zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní. K akejkoľvek zmene trestných ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Návrh zákona o kajúcnikoch, prináša zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní.
K akejkoľvek zmene trestných kódexov treba pristupovať systematicky a s uvážením. Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka.
"Trestnoprávnu úpravu "kajúcnikov", o ktorej rokuje Národná rada SR, považujem za nezrozumiteľnú, prekračujúcu mantinely stanovené Ústavným súdom SR, a tým vzbudzujúcu dôvodné pochybnosti o jej dôvodnosti," uviedol Žilinka. Ako doplnil, schválenie návrhu v predloženej podobe by malo "negatívny dosah na výkon pôsobnosti orgánov aplikačnej praxe".
Návrh zákona o kajúcnikoch, o ktorom by NR SR mala už tento týždeň hlasovať, prináša zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní. Novela vypracovaná Ministerstvom spravodlivosti SR sa snaží podľa ministra Borisa Suska zabrániť zneužívaniu trestného práva a krivým obvineniam, no zároveň vyvoláva rozporuplné reakcie medzi koalíciou a opozíciou.
Hlavnou zmenou je presun právomoci poskytovať úľavy kajúcnikom zo štádia prípravného konania na súdnu fázu. Doterajší model, v ktorom prokurátori mohli napríklad odložiť vznesenie obvinenia, prerušiť trestné stíhanie či podmienečne zastaviť konanie, má byť nahradený systémom podľa českého vzoru, kde o mimoriadnom znížení trestu alebo upustení od potrestania rozhoduje výhradne súd po podaní obžaloby alebo dohody o vine a treste.
Novela zavádza aj 180-dňovú lehotu, počas ktorej musí kajúcnik začať úplne a pravdivo vypovedať, čím chce zabezpečiť rýchle a spoľahlivé získavanie informácií. Okrem toho sú sprísnené pravidlá pre využívanie výpovedí kajúcnikov ako dôkazov.
Výpoveď jednej osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní by nemala postačovať na samoúčelné odsúdenie, rovnako by nestačila ani len osamotená výpoveď iného kajúcnika. Novela tiež precizuje dôsledky porušenia dohodnutých podmienok spolupráce kajúcnikom, upravuje okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade klamstva alebo iného porušenia povinností.
Súčasné legislatívne úpravy prichádzajú po tom, čo Ústavný súd SR označil predchádzajúcu, v roku 2025 narýchlo schválenú právnu úpravu o kajúcnikoch, za protiústavnú. Opozícia nový návrh kritizuje, podľa nej ide o účelový krok, ktorý má pomôcť obvineným v kauzách, ako je napríklad kauza Očistec. V prípade schválenia novely v parlamente opozícia avizuje podanie na Ústavný súd SR.
Súčasné prebiehajúce rokovania v NR SR sú sprevádzané napätím, keďže koalícia zatiaľ nemá istotu plnej podpory poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorí novelu nepovažujú za prioritnú záležitosť vlády.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka považuje trestnoprávnu úpravu “kajúcnikov“ za nezrozumiteľnú, schválenie návrhu by malo negatívny dosah © SITA Všetky práva vyhradené.
K akejkoľvek zmene trestných kódexov treba pristupovať systematicky a s uvážením. Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka.
"Trestnoprávnu úpravu "kajúcnikov", o ktorej rokuje Národná rada SR, považujem za nezrozumiteľnú, prekračujúcu mantinely stanovené Ústavným súdom SR, a tým vzbudzujúcu dôvodné pochybnosti o jej dôvodnosti," uviedol Žilinka. Ako doplnil, schválenie návrhu v predloženej podobe by malo "negatívny dosah na výkon pôsobnosti orgánov aplikačnej praxe".
Návrh zákona o kajúcnikoch
Návrh zákona o kajúcnikoch, o ktorom by NR SR mala už tento týždeň hlasovať, prináša zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní. Novela vypracovaná Ministerstvom spravodlivosti SR sa snaží podľa ministra Borisa Suska zabrániť zneužívaniu trestného práva a krivým obvineniam, no zároveň vyvoláva rozporuplné reakcie medzi koalíciou a opozíciou.
Hlavnou zmenou je presun právomoci poskytovať úľavy kajúcnikom zo štádia prípravného konania na súdnu fázu. Doterajší model, v ktorom prokurátori mohli napríklad odložiť vznesenie obvinenia, prerušiť trestné stíhanie či podmienečne zastaviť konanie, má byť nahradený systémom podľa českého vzoru, kde o mimoriadnom znížení trestu alebo upustení od potrestania rozhoduje výhradne súd po podaní obžaloby alebo dohody o vine a treste.
Sprísnené pravidlá
Novela zavádza aj 180-dňovú lehotu, počas ktorej musí kajúcnik začať úplne a pravdivo vypovedať, čím chce zabezpečiť rýchle a spoľahlivé získavanie informácií. Okrem toho sú sprísnené pravidlá pre využívanie výpovedí kajúcnikov ako dôkazov.
Výpoveď jednej osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní by nemala postačovať na samoúčelné odsúdenie, rovnako by nestačila ani len osamotená výpoveď iného kajúcnika. Novela tiež precizuje dôsledky porušenia dohodnutých podmienok spolupráce kajúcnikom, upravuje okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade klamstva alebo iného porušenia povinností.
Súčasné legislatívne úpravy prichádzajú po tom, čo Ústavný súd SR označil predchádzajúcu, v roku 2025 narýchlo schválenú právnu úpravu o kajúcnikoch, za protiústavnú. Opozícia nový návrh kritizuje, podľa nej ide o účelový krok, ktorý má pomôcť obvineným v kauzách, ako je napríklad kauza Očistec. V prípade schválenia novely v parlamente opozícia avizuje podanie na Ústavný súd SR.
Súčasné prebiehajúce rokovania v NR SR sú sprevádzané napätím, keďže koalícia zatiaľ nemá istotu plnej podpory poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorí novelu nepovažujú za prioritnú záležitosť vlády.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka považuje trestnoprávnu úpravu “kajúcnikov“ za nezrozumiteľnú, schválenie návrhu by malo negatívny dosah © SITA Všetky práva vyhradené.
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