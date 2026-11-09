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Fanúšik FK Bodö/Glimt sa zranil pri čiastočnom zrútení tribúny v Tromsö

Počas zápasu účastníka Ligy majstrov došlo k zraneniu fanúšika po zrútení časti tribúny. Fanúšik nórskeho futbalového klubu FK Bodö/Glimt skončil v ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Počas zápasu účastníka Ligy majstrov došlo k zraneniu fanúšika po zrútení časti tribúny.

Fanúšik nórskeho futbalového klubu FK Bodö/Glimt skončil v nemocnici po tom, čo sa čiastočne zrútil sektor hostí počas ligového zápasu na pôde Tromsö IL. "Štyri osoby boli potvrdené ako zranené a jedna z nich bola prevezená do nemocnice," uvádza sa vo vyhlásení polície.

Rodina hospitalizovaného muža informovala verejnoprávnu televíziu NRK, že utrpel zlomeninu rebier. K incidentu došlo krátko pred koncom prvého polčasu zápasu, v ktorom hostia zvíťazili 2:0 a bodovo sa udržali na úrovní lídra tabuľky tímu Viking Stavanger.

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Prípad poukazuje na potrebu bezpečnostných opatrení počas futbalových zápasov, najmä v sektoroch vyhradených pre fanúšikov hostí. Polícia a usporiadatelia pravdepodobne prešetria príčiny zrútenia tribúny, aby sa zabránilo podobným udalostiam v budúcnosti.

FK Bodö/Glimt je účastník Ligy majstrov, v európskych pohárových súťažiach sa objavuje čoraz častejšie, čo zvyšuje počet divákov v hľadisku a v dôsledku toho aj nároky na bezpečnosť na štadiónoch.


Zdroj: SITA.sk - Fanúšik FK Bodö/Glimt sa zranil pri čiastočnom zrútení tribúny v Tromsö © SITA Všetky práva vyhradené.

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