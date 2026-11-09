Rokovania o Ukrajine budú trojstranné. Kremeľ popiera účasť Európanov na stretnutí v Abú Zabí
Účasť EÚ na rokovaniach v pondelok potvrdila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nadchádzajúce rokovania o ukončení vojny na Ukrajine v ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Účasť EÚ na rokovaniach v pondelok potvrdila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Nadchádzajúce rokovania o ukončení vojny na Ukrajine v Abú Zabí sa uskutočnia v trojstrannom formáte Rusko–Ukrajina–Spojené štáty, zdôraznil Kremeľ v pondelok, napriek avizovanej účasti európskych predstaviteľov.
„To, čo sa má uskutočniť v Abú Zabí, sú trojstranné rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou za sprostredkovania Spojených štátov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Pokiaľ ide o Európanov, existujú samostatné komunikačné kanály medzi Ukrajincami a Európanmi, ako aj medzi Američanmi a Európanmi.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pondelok oznámil, že s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou koordinoval spoločný postup pred rokovaniami. „Ursula von der Leyenová a ja sme koordinovali naše pozície k stretnutiu v Abú Zabí. Robíme všetko pre to, aby trojstranný formát priniesol výsledky,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Účasť Európskej únie (EÚ) na rokovaniach v pondelok potvrdila aj von der Leyenová. „Európska únia bude prítomná spolu s našimi partnermi,“ vyhlásila po telefonickom rozhovore so Zelenským.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o Ukrajine budú trojstranné. Kremeľ popiera účasť Európanov na stretnutí v Abú Zabí © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadchádzajúce rokovania o ukončení vojny na Ukrajine v Abú Zabí sa uskutočnia v trojstrannom formáte Rusko–Ukrajina–Spojené štáty, zdôraznil Kremeľ v pondelok, napriek avizovanej účasti európskych predstaviteľov.
„To, čo sa má uskutočniť v Abú Zabí, sú trojstranné rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou za sprostredkovania Spojených štátov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Pokiaľ ide o Európanov, existujú samostatné komunikačné kanály medzi Ukrajincami a Európanmi, ako aj medzi Američanmi a Európanmi.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pondelok oznámil, že s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou koordinoval spoločný postup pred rokovaniami. „Ursula von der Leyenová a ja sme koordinovali naše pozície k stretnutiu v Abú Zabí. Robíme všetko pre to, aby trojstranný formát priniesol výsledky,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Účasť Európskej únie (EÚ) na rokovaniach v pondelok potvrdila aj von der Leyenová. „Európska únia bude prítomná spolu s našimi partnermi,“ vyhlásila po telefonickom rozhovore so Zelenským.
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Zdroj: SITA.sk - Rokovania o Ukrajine budú trojstranné. Kremeľ popiera účasť Európanov na stretnutí v Abú Zabí © SITA Všetky práva vyhradené.
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