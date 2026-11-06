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Členské štáty EÚ podporili ročný odklad pravidiel na obmedzenie emisií metánu

Európsky parlament požaduje trojročný odklad, dôvodom zmiernenia pravidiel sú rastúce ceny energií spôsobené vojnou na Blízkom východe. Členské štáty

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6.11.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament požaduje trojročný odklad, dôvodom zmiernenia pravidiel sú rastúce ceny energií spôsobené vojnou na Blízkom východe.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) v piatok podporili odloženie uplatňovania nových pravidiel na obmedzenie emisií metánu o jeden rok. Rozhodnutie otvára cestu k náročným rokovaniam s Európskym parlamentom (EP), ktorý požaduje až trojročný odklad.


Nové pravidlá ukladajú dovozcom ropy, zemného plynu a uhlia povinnosť monitorovať, vykazovať a overovať emisie metánu s cieľom obmedziť úniky tohto silného skleníkového plynu, ktorý významne prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Tlak na energetické trhy


Európska komisia (EK) však vzhľadom na prudký rast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe navrhla odložiť uplatňovanie pravidiel, aby zmiernila tlak na energetické trhy a zabezpečila stabilitu dodávok.

Podľa piatkovej dohody členských štátov by sa nové povinnosti dovozcov mali začať uplatňovať od 1. januára 2028 namiesto pôvodne plánovaného januára 2027.

Európsky parlament minulý mesiac podporil trojročný odklad namiesto jednoročného, ktorý pôvodne navrhla Komisia.

Rýchla dohoda


Írsky minister pre klímu, energetiku a životné prostredie Darragh O'Brien uviedol, že Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, sa bude usilovať o čo najskoršiu dohodu s europoslancami.

„Dnešná dohoda predstavuje pragmatický prístup, ktorý reaguje na tlak na energetickom trhu a zároveň zachováva vedúce postavenie EÚ vo svete pri znižovaní emisií metánu,“ uviedol minister vo vyhlásení.


Zdroj: SITA.sk - Členské štáty EÚ podporili ročný odklad pravidiel na obmedzenie emisií metánu © SITA Všetky práva vyhradené.

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