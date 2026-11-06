Prezident OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace. Čím sa previnil?
Olivier Letang opakovane kritizoval rozhodcu Erica Wattelliera, trest má za protesty po augustovom zápase proti PSG (2:2). Prezident francúzskeho futbalového klubu OSC Lille dostal dištanc ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Olivier Letang opakovane kritizoval rozhodcu Erica Wattelliera, trest má za protesty po augustovom zápase proti PSG (2:2).
Prezident francúzskeho futbalového klubu OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace za kritiku rozhodcov po remíze jeho tímu s Parížom Saint-Germain, ktorý sa Ligue 1 konal ešte koncom augusta. Informáciu o suspendácii Oliviera Letanga priniesol klub prostredníctvom svojho hovorcu.
Letang už v septembri dostal od disciplinárnej komisie pokutu 20-tisíc eur ligy, no Francúzska futbalová federácia (FFF) sa odvolala, pretože trest považovala za príliš mierny. Odvolací orgán tejto organizácie následne udelil prísnejší trest.
Prezident OSC Lille sa dostal do centra pozornosti po zápase proti PSG, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2. Verejne totiž kritizoval množstvo nadstaveného času a protestoval proti nominácii rozhodcu Erica Wattelliera na tento zápas. Hráči PSG oba góly strelili až v extra čase.
Letang situáciu označil za "škandál" a poslal viaceré maily šéfovi rozhodcov vo Francúzsku Antony Gautierovi, ako aj predstaviteľom FFF a Ligue 1. V nich uviedol, že tím OSC Lille nemôže "ďalej znášať, aby ho rozhodovala táto osoba".
Vo vyjadrení pre AFP Letang uviedol, že plánuje využiť všetky možnosti odvolania, vrátane prípadného podania na Francúzsky národný olympijský a športový výbor (CNOSF).
Letang dostal v januári dištanc na viac než dva mesiace kvôli poznámkam smerujúcim na adresu rozhodcu Wattelliera a v roku 2025 dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu 10-tisíc eur za kritiku rozhodcu po prehre Lille v Európskej lige s gréckym tímom PAOK Solún.
Zdroj: SITA.sk - Prezident OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace. Čím sa previnil? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident francúzskeho futbalového klubu OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace za kritiku rozhodcov po remíze jeho tímu s Parížom Saint-Germain, ktorý sa Ligue 1 konal ešte koncom augusta. Informáciu o suspendácii Oliviera Letanga priniesol klub prostredníctvom svojho hovorcu.
Letang už v septembri dostal od disciplinárnej komisie pokutu 20-tisíc eur ligy, no Francúzska futbalová federácia (FFF) sa odvolala, pretože trest považovala za príliš mierny. Odvolací orgán tejto organizácie následne udelil prísnejší trest.
Prezident OSC Lille sa dostal do centra pozornosti po zápase proti PSG, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2. Verejne totiž kritizoval množstvo nadstaveného času a protestoval proti nominácii rozhodcu Erica Wattelliera na tento zápas. Hráči PSG oba góly strelili až v extra čase.
Letang situáciu označil za "škandál" a poslal viaceré maily šéfovi rozhodcov vo Francúzsku Antony Gautierovi, ako aj predstaviteľom FFF a Ligue 1. V nich uviedol, že tím OSC Lille nemôže "ďalej znášať, aby ho rozhodovala táto osoba".
Vo vyjadrení pre AFP Letang uviedol, že plánuje využiť všetky možnosti odvolania, vrátane prípadného podania na Francúzsky národný olympijský a športový výbor (CNOSF).
Letang dostal v januári dištanc na viac než dva mesiace kvôli poznámkam smerujúcim na adresu rozhodcu Wattelliera a v roku 2025 dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu 10-tisíc eur za kritiku rozhodcu po prehre Lille v Európskej lige s gréckym tímom PAOK Solún.
Zdroj: SITA.sk - Prezident OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace. Čím sa previnil? © SITA Všetky práva vyhradené.
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