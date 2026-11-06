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Prezident OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace. Čím sa previnil?

Olivier Letang opakovane kritizoval rozhodcu Erica Wattelliera, trest má za protesty po augustovom zápase proti PSG (2:2). Prezident francúzskeho futbalového klubu OSC Lille dostal dištanc ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Olivier Letang opakovane kritizoval rozhodcu Erica Wattelliera, trest má za protesty po augustovom zápase proti PSG (2:2).

Prezident francúzskeho futbalového klubu OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace za kritiku rozhodcov po remíze jeho tímu s Parížom Saint-Germain, ktorý sa Ligue 1 konal ešte koncom augusta. Informáciu o suspendácii Oliviera Letanga priniesol klub prostredníctvom svojho hovorcu.

Letang už v septembri dostal od disciplinárnej komisie pokutu 20-tisíc eur ligy, no Francúzska futbalová federácia (FFF) sa odvolala, pretože trest považovala za príliš mierny. Odvolací orgán tejto organizácie následne udelil prísnejší trest.

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Prezident OSC Lille sa dostal do centra pozornosti po zápase proti PSG, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2. Verejne totiž kritizoval množstvo nadstaveného času a protestoval proti nominácii rozhodcu Erica Wattelliera na tento zápas. Hráči PSG oba góly strelili až v extra čase.

Letang situáciu označil za "škandál" a poslal viaceré maily šéfovi rozhodcov vo Francúzsku Antony Gautierovi, ako aj predstaviteľom FFF a Ligue 1. V nich uviedol, že tím OSC Lille nemôže "ďalej znášať, aby ho rozhodovala táto osoba".

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Vo vyjadrení pre AFP Letang uviedol, že plánuje využiť všetky možnosti odvolania, vrátane prípadného podania na Francúzsky národný olympijský a športový výbor (CNOSF).

Letang dostal v januári dištanc na viac než dva mesiace kvôli poznámkam smerujúcim na adresu rozhodcu Wattelliera a v roku 2025 dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu 10-tisíc eur za kritiku rozhodcu po prehre Lille v Európskej lige s gréckym tímom PAOK Solún.


Zdroj: SITA.sk - Prezident OSC Lille dostal dištanc na štyri mesiace. Čím sa previnil? © SITA Všetky práva vyhradené.

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