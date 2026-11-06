Ustojí Carrick tlak na svoju pozíciu? Manchester United si pred prestávkou zmeria sily s nepríjemnou Aston Villou
Red Devils síce v Lige majstrov zdolali AS Rím, no v Premier League sú aktuálne len tesne nad pásmom zostupu. Michael Carrick počas víkendu povedie v Premier League hráčov ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Red Devils síce v Lige majstrov zdolali AS Rím, no v Premier League sú aktuálne len tesne nad pásmom zostupu.
Michael Carrick počas víkendu povedie v Premier League hráčov Manchestru United v zápase proti Aston Ville, čo môže byť jeho posledná príležitosť zachrániť si post trénera Red Devils napriek nedávnemu povzbudzujúcemu víťazstvu nad AS Rím v Lige majstrov.
Dramatické víťazstvo tímu z Old Traffordu mu poskytlo určitý priestor na vydýchnutie, avšak Carrick stále čelí silnému tlaku pred začiatkom prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov. Obranca Diogo Dalot vyjadril nádej, že výsledok proti Rímu môže odštartovať novú kapitolu sezóny. "Noci ako táto môžu zmeniť moment, môžu zmeniť sezónu, a myslím si, že toto víťazstvo nám dodá sebavedomie do ďalších zápasov," povedal.
Napriek tomu hrozí, že Manchester United môže byť na dne tabuľky v Premier League, ak sa jeho výsledky nezlepšia. Počas reprezentačnej prestávky budú mať funkcionári klubu šancu zvážiť dlhodobé možnosti na trénerskom poste. Španielsky manažér Aston Villy Unai Emery, ktorý sa spomína ako možný kandidát na príchod do Manchestru, je však blízko k predĺženiu zmluvy s tímom z Birminghamu.
V Premier League tiež Manchester City bude chcieť po troch prehrách bodovať naplno v ligovom súboji proti Nottinghamu Forest, aby si udržal krok s lídrom tabuľky londýnskym Arsenalom. "The Citizens" stále čakajú na trest za porušenia finančných pravidiel ligy, ktoré môžu viesť k výraznému odpočtu bodov.
Nezanedbateľný je aj obrat Tottenhamu Hotspur, ktorý pod vedením trénera Roberta De Zerbiho zaznamenal v Premier League tri po sebe idúce víťazstvá. Obranca Archie Gray pripisuje zlepšenie tímovému duchu: "Všetci si skvele rozumieme a je to vidieť na ihrisku. Dokonca aj pri oslavách sme všetci spolu, malé veci pre nás znamenajú veľa, to je najdôležitejšie a dôvod, prečo sa zlepšujeme."
Zdroj: SITA.sk - Ustojí Carrick tlak na svoju pozíciu? Manchester United si pred prestávkou zmeria sily s nepríjemnou Aston Villou © SITA Všetky práva vyhradené.
Michael Carrick počas víkendu povedie v Premier League hráčov Manchestru United v zápase proti Aston Ville, čo môže byť jeho posledná príležitosť zachrániť si post trénera Red Devils napriek nedávnemu povzbudzujúcemu víťazstvu nad AS Rím v Lige majstrov.
Dramatické víťazstvo tímu z Old Traffordu mu poskytlo určitý priestor na vydýchnutie, avšak Carrick stále čelí silnému tlaku pred začiatkom prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov. Obranca Diogo Dalot vyjadril nádej, že výsledok proti Rímu môže odštartovať novú kapitolu sezóny. "Noci ako táto môžu zmeniť moment, môžu zmeniť sezónu, a myslím si, že toto víťazstvo nám dodá sebavedomie do ďalších zápasov," povedal.
Napriek tomu hrozí, že Manchester United môže byť na dne tabuľky v Premier League, ak sa jeho výsledky nezlepšia. Počas reprezentačnej prestávky budú mať funkcionári klubu šancu zvážiť dlhodobé možnosti na trénerskom poste. Španielsky manažér Aston Villy Unai Emery, ktorý sa spomína ako možný kandidát na príchod do Manchestru, je však blízko k predĺženiu zmluvy s tímom z Birminghamu.
V Premier League tiež Manchester City bude chcieť po troch prehrách bodovať naplno v ligovom súboji proti Nottinghamu Forest, aby si udržal krok s lídrom tabuľky londýnskym Arsenalom. "The Citizens" stále čakajú na trest za porušenia finančných pravidiel ligy, ktoré môžu viesť k výraznému odpočtu bodov.
Nezanedbateľný je aj obrat Tottenhamu Hotspur, ktorý pod vedením trénera Roberta De Zerbiho zaznamenal v Premier League tri po sebe idúce víťazstvá. Obranca Archie Gray pripisuje zlepšenie tímovému duchu: "Všetci si skvele rozumieme a je to vidieť na ihrisku. Dokonca aj pri oslavách sme všetci spolu, malé veci pre nás znamenajú veľa, to je najdôležitejšie a dôvod, prečo sa zlepšujeme."
Zdroj: SITA.sk - Ustojí Carrick tlak na svoju pozíciu? Manchester United si pred prestávkou zmeria sily s nepríjemnou Aston Villou © SITA Všetky práva vyhradené.
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