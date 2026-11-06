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Rázny postoj Handzuša k návratu Ruska. Chce veriť, že spoločnosť nezlyhá a zjednotia sa hlasy proti vojenskému agresorovi – FOTO

Majster sveta z roku 2002 a strieborný medailista z MS 2000 a 2012 si myslí, že v súčasnej polarizovanej spoločnosti je najjednoduchšie zostať ticho. Rozhodnutie

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6.11.2026 (SITA.sk) - Majster sveta z roku 2002 a strieborný medailista z MS 2000 a 2012 si myslí, že v súčasnej polarizovanej spoločnosti je najjednoduchšie zostať ticho.

Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) rozpútalo vášne členských krajín Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktoré plánujú bojkot zápasov s ruskou reprezentáciou.

Menovite ide o Nórsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Česko, Rakúsko a Francúzsko. Kanada nechce "zbornú" pustiť na svoje územie počas svetového šampionátu juniorov.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) čaká na konečný verdikt od IIHF a na základe toho zrejme zaujme vlastný postoj. V podobnom duchu reagovala aj švajčiarska federácia.

Nastavila sa jasná čiara


Bývalý útočník Michal Handzuš sa na sociálnej sieti vyjadril k možnému návratu Ruska na medzinárodný ľad, keď by sa mohlo zúčastniť už budúcoročných majstrovstiev sveta v Nemecku napriek hromadnému bojkotu krajín aj sponzorov.

"V posledných dňoch sa, našťastie, nielen v hokejovej komunite ozývajú intenzívne a jasné hlasy proti návratu ruských hokejistov na svetové šampionáty. Vlnu kritiky a nespokojnosti, ktorá sa zdvihla po vyhlásení CAS a zaznela zo strany jednotlivých hokejových zväzov, predstaviteľov hokejových krajín aj sponzorov, vnímam ako dôležitý signál," začal 49-ročný rodák z Banskej Bystrice.

"Verím, že sa podarí zjednotiť všetky hlasy, ktoré stále vnímajú hokej aj ako nositeľa hodnôt a uvedomujú si, že tieto hodnoty ďaleko presahujú mantinely akejkoľvek ľadovej plochy. Chcel by som povedať najmä to, že si veľmi vážim rozhodnutia sponzorov, ktorí nakreslili jasnú čiaru a neváhali postaviť firemné a ľudské hodnoty nad viditeľnosť, rast značky a vlastné zisky," pokračoval.

Inšpirácia pre mnohých


Treba rozlišovať, čo je súkromný názor a čo hovorí väčšina. "O to dôležitejšie je počúvať a oceniť postoje predstaviteľov firiem, ktorí o svojich hodnotách nielen rozprávajú, ale sú ochotní pre nich aj veľa obetovať. Každý takýto postoj je nielen potvrdením firemnej kultúry, ale aj signálom pre spoločnosť. Inšpiruje a ukazuje, že každý z nás má možnosť postaviť sa konkrétnymi činmi za hodnoty, ktoré považuje za dôležité," uviedol bývalý hráč NHL v šiestich kluboch na čele s Chicagom Blackhawks, s ktorým získal Stanley Cup v roku 2013.

Majster sveta z roku 2002 a strieborný medailista z MS 2000 a 2012 si myslí, že v súčasnej polarizovanej spoločnosti je najjednoduchšie zostať ticho.

Formuje sa budúcnosť


"O to viac si vážim všetkých, ktorí sa nebáli zaujať jasný postoj a odmietajú legitimizovať vojenského agresora. Blíži sa 17. november, vďaka ktorému dnes za svoje slobodné postoje nemusíme platiť tú najvyššiu daň. Ľudia na Ukrajine takéto šťastie nemajú. Postaviť sa za nich a podporiť ich nerovný boj za slobodu považujem za správne a dôležité – nielen pre Ukrajinu, ale aj pre nás," napísal Handzuš na sociálnej sieti.

V súčasnosti podľa neho prežívame chvíle, keď sa formujú hodnoty a budúcnosť aj našej spoločnosti. "Chcem veriť, že nezlyháme," dodal v príspevku na záver.


Zdroj: SITA.sk - Rázny postoj Handzuša k návratu Ruska. Chce veriť, že spoločnosť nezlyhá a zjednotia sa hlasy proti vojenskému agresorovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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