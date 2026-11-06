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Pobrežie neďaleko japonskej metropoly Tokio zasiahlo silné zemetrasenie

Otrasy zaznamenali v oblasti Kantó, úrady nevydali varovanie pred cunami a zatiaľ nemajú informácie o škodách ani zranených. Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Otrasy zaznamenali v oblasti Kantó, úrady nevydali varovanie pred cunami a zatiaľ nemajú informácie o škodách ani zranených.

Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo v piatok morskú oblasť juhovýchodne od japonského hlavného mesta Tokio. Úrady nevydali varovanie pred cunami a bezprostredne po otrasoch nehlásili žiadne škody ani zranených.


Podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) zemetrasenie nastalo o 19:39 hod. miestneho času (11:39 hod. SEČ) v mori pri pobreží regiónu Kantó. Otrasy mali plytké ohnisko.

Na východ od Tokia


Americká geologická služba (USGS) uviedla, že epicentrum sa nachádzalo približne 169 kilometrov juhovýchodne od mesta Asahi, ležiaceho východne od Tokia.

JMA zaznamenala intenzitu otrasov na úrovni tri na japonskej sedemstupňovej stupnici. Pri takejto intenzite zemetrasenie pociťuje väčšina ľudí nachádzajúcich sa v budovách a môže spôsobovať napríklad drnčanie riadu na policiach.

Ohnivý kruh


Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Leží na rozhraní štyroch veľkých tektonických platní na západnom okraji takzvaného tichomorského Ohnivého kruhu.

Ostrovná krajina s približne 125 miliónmi obyvateľov každoročne zaznamenáva stovky zemetrasení. Pripadá na ňu približne 18 percent všetkých zemetrasení na svete. Väčšina otrasov je slabá, rozsah prípadných škôd však závisí od ich polohy a hĺbky ohniska.


Zdroj: SITA.sk - Pobrežie neďaleko japonskej metropoly Tokio zasiahlo silné zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.

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