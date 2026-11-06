Šutaj Eštok odmieta povinné migračné kvóty aj platby EÚ, Slovensko podľa neho neprijalo relokovaných migrantov
Rezort vnútra žiada zohľadniť pomoc Ukrajincom a navrhuje prispievať technikou, personálom či odbornými kapacitami. Ministerstvo vnútra jednoznačne ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra žiada zohľadniť pomoc Ukrajincom a navrhuje prispievať technikou, personálom či odbornými kapacitami.
Ministerstvo vnútra jednoznačne chráni záujmy krajiny v otázke migračnej solidarity a trvá na odmietnutí povinnej solidarity v rámci migračného a azylového paktu Európskej únie. Ako ďalej informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, Slovensko tento pakt nepodporilo a pri úprave povinnej solidarity hlasovalo proti. Tento postoj zostáva nezmenený, potvrdzuje rezort v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré jednoznačne odmieta kvóty na prijímanie migrantov a sústreďuje sa na posilnenie vonkajších hraníc EÚ a efektívne opatrenia proti nelegálnej migrácii.
Fakty sú jasné – Slovensko zatiaľ nevyčlenilo ani euro zo štátneho rozpočtu na mechanizmus povinnej solidarity a neprijalo žiadneho relokovaného migranta. Je to podľa ministerstva výsledok aktívnej politiky vlády a rezortu vnútra pri presadzovaní záujmov Slovenska.
„Slovensko nebude platiť za to, že odmieta prijímať nelegálnych migrantov na základe európskych kvót. Od Európskej únie očakávame podporu v oblasti bezpečnosti a ochrane vonkajších hraníc Únie, nie vyžadovanie platieb za neprijatých nelegálnych migrantov. Trváme na našom suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude na Slovensku žiť a pracovať,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ministerstvo vnútra už požiadalo Európsku komisiu o prehodnotenie postavenia Slovenska s cieľom oslobodenia od solidárneho príspevku na rok 2026, pričom argumentovalo rozsahom pomoci ukrajinským odídencom a migračnou záťažou z predchádzajúcich rokov. Žiadosti však nebolo vyhovené. Tvrdenia, že ministerstvo nekonalo alebo žiadosť nepodalo, nie sú pravdivé. Rezort naďalej presadzuje, aby sa pri hodnotení solidarity zohľadnila už poskytnutá pomoc.
Mechanizmus povinnej solidarity kalkuluje s finančným ekvivalentom 20-tisíc eur na jedného relokovaného migranta, ktoré môžu byť využité napríklad na lepšiu výstroj, modernú techniku polície a zvýšenie bezpečnosti občanov. Ministerstvo vnútra odmieta, aby príspevok Slovenska pozostával buď z prijímania relokovaných migrantov, alebo z finančných platieb, a navrhuje alternatívne formy solidarity, ako napríklad poskytovanie personálu, techniky a odborných kapacít podľa dohôd s ostatnými členskými štátmi.
Prioritou podľa rezortu je dôsledná registrácia migrantov, spolupráca s krajinami pôvodu a aktívna návratová politika. Osoby bez oprávnenia na pobyt majú byť vrátené v súlade so zákonom a rozhodnutia o vyhostení majú byť skutočne realizované. Ministerstvo upozorňuje, že presunutie migrantov do ďalších krajín nevyrieši problémy vznikajúce zo zlyhaní pri ochrane vonkajších hraníc.
Slovensko, ako sused vojnou zasiahnutej Ukrajiny, nesie značné náklady a zodpovednosť spojenú s ochranou odídencov. Desiatky tisíc ľudí, ktorí ušli pred vojnou, stále žijú na území Slovenska. Ak Európska komisia nepovažuje rozsah tejto pomoci za dosť na oslobodenie od ďalších solidárnych platieb, mala by podľa ministerstva prehodnotiť kritériá hodnotenia solidarity. Slovensko očakáva podporu pri posilňovaní svojej bezpečnosti, nie tlak na ďalšie priame platby.
Rezort vnútra upozornil tiež na nedávne udalosti násilia a rabovania vo Francúzsku ako na pripomienku dôležitosti bezpečnosti a verejného poriadku. Ministerstvo sa bude naďalej riadiť zdravým rozumom a ochranou občanov a odmieta migračné experimenty bez účinnej kontroly hraníc a fungujúceho systému návratov. Slovensko podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka nebude platiť za neprijímanie migrantov. Ak by hrozili finančné sankcie, rezort využije všetky dostupné právne mechanizmy na ich obranu a odmietnutie ich uplatnenia.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odmieta povinné migračné kvóty aj platby EÚ, Slovensko podľa neho neprijalo relokovaných migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra jednoznačne chráni záujmy krajiny v otázke migračnej solidarity a trvá na odmietnutí povinnej solidarity v rámci migračného a azylového paktu Európskej únie. Ako ďalej informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, Slovensko tento pakt nepodporilo a pri úprave povinnej solidarity hlasovalo proti. Tento postoj zostáva nezmenený, potvrdzuje rezort v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré jednoznačne odmieta kvóty na prijímanie migrantov a sústreďuje sa na posilnenie vonkajších hraníc EÚ a efektívne opatrenia proti nelegálnej migrácii.
Výsledok aktívnej politiky vlády
Fakty sú jasné – Slovensko zatiaľ nevyčlenilo ani euro zo štátneho rozpočtu na mechanizmus povinnej solidarity a neprijalo žiadneho relokovaného migranta. Je to podľa ministerstva výsledok aktívnej politiky vlády a rezortu vnútra pri presadzovaní záujmov Slovenska.
„Slovensko nebude platiť za to, že odmieta prijímať nelegálnych migrantov na základe európskych kvót. Od Európskej únie očakávame podporu v oblasti bezpečnosti a ochrane vonkajších hraníc Únie, nie vyžadovanie platieb za neprijatých nelegálnych migrantov. Trváme na našom suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude na Slovensku žiť a pracovať,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Žiadosť o prehodnotenie postavenia
Ministerstvo vnútra už požiadalo Európsku komisiu o prehodnotenie postavenia Slovenska s cieľom oslobodenia od solidárneho príspevku na rok 2026, pričom argumentovalo rozsahom pomoci ukrajinským odídencom a migračnou záťažou z predchádzajúcich rokov. Žiadosti však nebolo vyhovené. Tvrdenia, že ministerstvo nekonalo alebo žiadosť nepodalo, nie sú pravdivé. Rezort naďalej presadzuje, aby sa pri hodnotení solidarity zohľadnila už poskytnutá pomoc.
Mechanizmus povinnej solidarity kalkuluje s finančným ekvivalentom 20-tisíc eur na jedného relokovaného migranta, ktoré môžu byť využité napríklad na lepšiu výstroj, modernú techniku polície a zvýšenie bezpečnosti občanov. Ministerstvo vnútra odmieta, aby príspevok Slovenska pozostával buď z prijímania relokovaných migrantov, alebo z finančných platieb, a navrhuje alternatívne formy solidarity, ako napríklad poskytovanie personálu, techniky a odborných kapacít podľa dohôd s ostatnými členskými štátmi.
Priority ministerstva
Prioritou podľa rezortu je dôsledná registrácia migrantov, spolupráca s krajinami pôvodu a aktívna návratová politika. Osoby bez oprávnenia na pobyt majú byť vrátené v súlade so zákonom a rozhodnutia o vyhostení majú byť skutočne realizované. Ministerstvo upozorňuje, že presunutie migrantov do ďalších krajín nevyrieši problémy vznikajúce zo zlyhaní pri ochrane vonkajších hraníc.
Slovensko, ako sused vojnou zasiahnutej Ukrajiny, nesie značné náklady a zodpovednosť spojenú s ochranou odídencov. Desiatky tisíc ľudí, ktorí ušli pred vojnou, stále žijú na území Slovenska. Ak Európska komisia nepovažuje rozsah tejto pomoci za dosť na oslobodenie od ďalších solidárnych platieb, mala by podľa ministerstva prehodnotiť kritériá hodnotenia solidarity. Slovensko očakáva podporu pri posilňovaní svojej bezpečnosti, nie tlak na ďalšie priame platby.
Nedávne udalosti vo Francúzsku
Rezort vnútra upozornil tiež na nedávne udalosti násilia a rabovania vo Francúzsku ako na pripomienku dôležitosti bezpečnosti a verejného poriadku. Ministerstvo sa bude naďalej riadiť zdravým rozumom a ochranou občanov a odmieta migračné experimenty bez účinnej kontroly hraníc a fungujúceho systému návratov. Slovensko podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka nebude platiť za neprijímanie migrantov. Ak by hrozili finančné sankcie, rezort využije všetky dostupné právne mechanizmy na ich obranu a odmietnutie ich uplatnenia.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odmieta povinné migračné kvóty aj platby EÚ, Slovensko podľa neho neprijalo relokovaných migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
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