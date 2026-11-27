Čo sa skrýva za Putinovou požiadavkou na návrat NATO do roku 1997?
Podľa ukrajinského novinára Vitalija Portnikova je cieľom Moskvy dosiahnuť stiahnutie spojeneckých vojsk z Poľska a pobaltských krajín, čo by mohlo skomplikovať kolektívnu reakciu NATO na prípadnú ruskú ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského novinára Vitalija Portnikova je cieľom Moskvy dosiahnuť stiahnutie spojeneckých vojsk z Poľska a pobaltských krajín, čo by mohlo skomplikovať kolektívnu reakciu NATO na prípadnú ruskú agresiu.
Ruská požiadavka na návrat Severoatlantickej aliancie (NATO) k vojenskému usporiadaniu z roku 1997 má podľa ukrajinského novinára a politického komentátora Vitalija Portnikova konkrétny strategický cieľ. Moskva sa podľa neho usiluje dosiahnuť odchod zahraničných vojsk z Poľska, pobaltských štátov a ďalších krajín strednej a východnej Európy, aby oslabila ich ochranu pred prípadnou ruskou agresiou. Portnikov to uviedol vo vysielaní Espreso TV.
„Predstavte si, že teraz z územia krajín strednej Európy odídu nemeckí, holandskí a francúzski vojaci a americkí vojaci opustia Poľsko a pobaltské krajiny. O tri mesiace vznikne konflikt medzi Ruskom a Poľskom alebo Lotyšskom. Nebudú tam už žiadni nemeckí, francúzski ani americkí vojaci. Bude to výlučne konflikt s týmito krajinami,“ vysvetlil Portnikov.
Absencia vojakov z ďalších členských štátov NATO na území potenciálne napadnutej krajiny by podľa neho mohla skomplikovať spoločnú reakciu aliancie. Prítomnosť spojeneckých jednotiek totiž považuje za jeden z kľúčových odstrašujúcich faktorov. „Myslíte si, že Nemecko a Francúzsko tam potom osobitne vyšlú svojich vojakov? Myslím si, že nie. Už samotná prítomnosť zahraničných vojakov znamená, že útok na Varšavu je, obrazne povedané, útokom na Ameriku alebo inú krajinu NATO. Práve to Putina zastavuje,“ zdôraznil ukrajinský novinár.
Ruský prezident Vladimir Putin si podľa Portnikova veľmi dobre uvedomuje strategický význam prítomnosti spojeneckých vojsk v Európe. Problémom Kremľa však podľa neho zostáva, ako presadiť splnenie svojich požiadaviek. „Keď tam zahraniční vojaci nebudú, takéto problémy mu nevzniknú. Všetko si veľmi presne vypočítal. Len nevie, ako to dosiahnuť,“ dodal.
Moskva požiadavku na návrat NATO k vojenskému usporiadaniu z roku 1997 predložila už v decembri 2021, teda pred začiatkom rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Jej splnenie by znamenalo zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do aliancie po tomto roku, vrátane Slovenska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii upozornil, že Rusko sa usiluje o revíziu bezpečnostnej architektúry Európy, čo by podľa neho mohlo viesť k ďalším vojnám alebo eskalácii napätia. Lotyšský premiér zase zdôraznil, že Rusko nemá Európe diktovať podmienky týkajúce sa zmien jej bezpečnostného usporiadania.
Zdroj: SITA.sk - Čo sa skrýva za Putinovou požiadavkou na návrat NATO do roku 1997? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská požiadavka na návrat Severoatlantickej aliancie (NATO) k vojenskému usporiadaniu z roku 1997 má podľa ukrajinského novinára a politického komentátora Vitalija Portnikova konkrétny strategický cieľ. Moskva sa podľa neho usiluje dosiahnuť odchod zahraničných vojsk z Poľska, pobaltských štátov a ďalších krajín strednej a východnej Európy, aby oslabila ich ochranu pred prípadnou ruskou agresiou. Portnikov to uviedol vo vysielaní Espreso TV.
„Predstavte si, že teraz z územia krajín strednej Európy odídu nemeckí, holandskí a francúzski vojaci a americkí vojaci opustia Poľsko a pobaltské krajiny. O tri mesiace vznikne konflikt medzi Ruskom a Poľskom alebo Lotyšskom. Nebudú tam už žiadni nemeckí, francúzski ani americkí vojaci. Bude to výlučne konflikt s týmito krajinami,“ vysvetlil Portnikov.
Útok na Varšavu je útokom na Ameriku
Absencia vojakov z ďalších členských štátov NATO na území potenciálne napadnutej krajiny by podľa neho mohla skomplikovať spoločnú reakciu aliancie. Prítomnosť spojeneckých jednotiek totiž považuje za jeden z kľúčových odstrašujúcich faktorov. „Myslíte si, že Nemecko a Francúzsko tam potom osobitne vyšlú svojich vojakov? Myslím si, že nie. Už samotná prítomnosť zahraničných vojakov znamená, že útok na Varšavu je, obrazne povedané, útokom na Ameriku alebo inú krajinu NATO. Práve to Putina zastavuje,“ zdôraznil ukrajinský novinár.
Ruský prezident Vladimir Putin si podľa Portnikova veľmi dobre uvedomuje strategický význam prítomnosti spojeneckých vojsk v Európe. Problémom Kremľa však podľa neho zostáva, ako presadiť splnenie svojich požiadaviek. „Keď tam zahraniční vojaci nebudú, takéto problémy mu nevzniknú. Všetko si veľmi presne vypočítal. Len nevie, ako to dosiahnuť,“ dodal.
Požiadavka Moskvy
Moskva požiadavku na návrat NATO k vojenskému usporiadaniu z roku 1997 predložila už v decembri 2021, teda pred začiatkom rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Jej splnenie by znamenalo zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do aliancie po tomto roku, vrátane Slovenska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii upozornil, že Rusko sa usiluje o revíziu bezpečnostnej architektúry Európy, čo by podľa neho mohlo viesť k ďalším vojnám alebo eskalácii napätia. Lotyšský premiér zase zdôraznil, že Rusko nemá Európe diktovať podmienky týkajúce sa zmien jej bezpečnostného usporiadania.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Čo sa skrýva za Putinovou požiadavkou na návrat NATO do roku 1997? © SITA Všetky práva vyhradené.
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