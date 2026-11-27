Ideálny darček pre každého muža? Braun NEVO spája precíznu technológiu a dizajn
Značka Braun predstavuje nový prémiový elektrický holiaci strojček NEVO. Značka Braun predstavuje nový prémiový elektrický holiaci strojček NEVO, ktorý prináša technológiu AeroTouch™, ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Značka Braun predstavuje nový prémiový elektrický holiaci strojček NEVO.
Značka Braun predstavuje nový prémiový elektrický holiaci strojček NEVO, ktorý prináša technológiu AeroTouch™, 250 čepieľok ostrých ako diamanty, inteligentnú reguláciu výkonu a užitočné smart funkcie.
Aj muži si vo svojej každodennej starostlivosti zaslúžia niečo mimoriadne. Braun NEVO zaujme technológiou AeroTouch™, ktorá spája mimoriadne hladké oholenie s dôrazom na komfort pokožky. Špeciálna planžeta Ultra-Low Friction, pomáha minimalizovať trenie pri pohybe strojčeka po tvári. O precízny výsledok sa postará 250 čepieľok ostrých ako diamanty a adaptívna hlavica. Výkon strojčeka sa pritom nemusí počas celého holenia držať na rovnakej úrovni. O reguláciu sa stará centrálny procesor NEVO. Pomocou senzora vyhodnocuje hustotu fúzov a kontúry tváre a podľa nich prispôsobuje výkon, aby bolo holenie čo najúčinnejšie a zároveň čo najšetrnejšie.
Počas Black Friday je novinka od Braunu k dispozícii v zľave takmer 50%, špičková technológia a minimalistický dizajn však ostáva. Telo NEVO je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele chirurgickej kvality a tvorí jeden kompaktný celok. Napriek tomu strojček zostáva ľahký a pohodlný pri každodennom používaní.
Minimalistický vzhľad dopĺňa ergonomické vyhotovenie, ktoré dobre padne do ruky. Konštrukcia tak spája odolný materiál s jednoduchým dizajnom, ktorý prirodzene zapadne do modernej kúpeľne.
Novinka ponúka farebný NEVO Smart Display, ktorý informuje o stave strojčeka a poskytuje odporúčania k jeho údržbe. Lítiovo-iónová batéria vydrží až 60 minút prevádzky, zatiaľ čo päťminútové rýchlo nabíjanie zaistí energiu na jedno oholenie. Strojček je navyše 100 % vodotesný a možno ho používať nasucho aj v sprche.
Na cestovanie je k dispozícii nabíjacie puzdro PowerCase, vďaka ktorému je výdrž strojčeka v prevádzke až po dobu šesť týždňov. Pri nákupe strojčekov od Braun teraz dokonca môžete získať cashback až 180 eur a využiť predĺženie záruky na svoje zariadenie až o 3 ďalšie roky, počas ktorým vám v prípade potreby bude k dispozícii servisná podpora.
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Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ideálny darček pre každého muža? Braun NEVO spája precíznu technológiu a dizajn © SITA Všetky práva vyhradené.
Značka Braun predstavuje nový prémiový elektrický holiaci strojček NEVO, ktorý prináša technológiu AeroTouch™, 250 čepieľok ostrých ako diamanty, inteligentnú reguláciu výkonu a užitočné smart funkcie.
Aj muži si vo svojej každodennej starostlivosti zaslúžia niečo mimoriadne. Braun NEVO zaujme technológiou AeroTouch™, ktorá spája mimoriadne hladké oholenie s dôrazom na komfort pokožky. Špeciálna planžeta Ultra-Low Friction, pomáha minimalizovať trenie pri pohybe strojčeka po tvári. O precízny výsledok sa postará 250 čepieľok ostrých ako diamanty a adaptívna hlavica. Výkon strojčeka sa pritom nemusí počas celého holenia držať na rovnakej úrovni. O reguláciu sa stará centrálny procesor NEVO. Pomocou senzora vyhodnocuje hustotu fúzov a kontúry tváre a podľa nich prispôsobuje výkon, aby bolo holenie čo najúčinnejšie a zároveň čo najšetrnejšie.
Technologické inovácie a prémiový dizajn za výhodnú cenu
Počas Black Friday je novinka od Braunu k dispozícii v zľave takmer 50%, špičková technológia a minimalistický dizajn však ostáva. Telo NEVO je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele chirurgickej kvality a tvorí jeden kompaktný celok. Napriek tomu strojček zostáva ľahký a pohodlný pri každodennom používaní.
Minimalistický vzhľad dopĺňa ergonomické vyhotovenie, ktoré dobre padne do ruky. Konštrukcia tak spája odolný materiál s jednoduchým dizajnom, ktorý prirodzene zapadne do modernej kúpeľne.
Inteligentné funkcie pre každodenné pohodlie
Novinka ponúka farebný NEVO Smart Display, ktorý informuje o stave strojčeka a poskytuje odporúčania k jeho údržbe. Lítiovo-iónová batéria vydrží až 60 minút prevádzky, zatiaľ čo päťminútové rýchlo nabíjanie zaistí energiu na jedno oholenie. Strojček je navyše 100 % vodotesný a možno ho používať nasucho aj v sprche.
Na cestovanie je k dispozícii nabíjacie puzdro PowerCase, vďaka ktorému je výdrž strojčeka v prevádzke až po dobu šesť týždňov. Pri nákupe strojčekov od Braun teraz dokonca môžete získať cashback až 180 eur a využiť predĺženie záruky na svoje zariadenie až o 3 ďalšie roky, počas ktorým vám v prípade potreby bude k dispozícii servisná podpora.
Dostupné na Nay.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ideálny darček pre každého muža? Braun NEVO spája precíznu technológiu a dizajn © SITA Všetky práva vyhradené.
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