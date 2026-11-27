Jerevan si musí vybrať, či chce byť v ruskej Ázii, alebo v EÚ, tvrdí Kremeľ
Vzťahy Arménska s EÚ budú podľa Putinovho hovorcu jedným z hlavných bodov rokovaní ruského prezidenta a arménskeho premiéra 3. decembra v Moskve. Moskva v piatok vyzvala Arménsko, aby sa rozhodlo ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Vzťahy Arménska s EÚ budú podľa Putinovho hovorcu jedným z hlavných bodov rokovaní ruského prezidenta a arménskeho premiéra 3. decembra v Moskve.
Moskva v piatok vyzvala Arménsko, aby sa rozhodlo medzi ambíciou vstúpiť do Európskej únie (EÚ) a členstvom v Eurázijskej ekonomickej únii (EAEU) vedenej Ruskom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že snaha Arménska približovať sa k Európe sa nezlučuje s pokračujúcou integráciou v rámci EAEU.
„Orientácia Arménska na Európsku úniu a zároveň želanie pokračovať v integračnom procese v rámci Eurázijskej ekonomickej únie spolu nekorešpondujú,“ povedal pred plánovaným stretnutím arménskeho premiéra Nikola Pašinjana s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 3. decembra v Moskve.
Podľa Peskova sa Jerevan bude musieť rozhodnúť. „Túžba sedieť z ekonomického hľadiska súčasne na dvoch stoličkách musí byť buď potvrdená, alebo vyvrátená tým, že sa urobí určitá voľba,“ vyhlásil.
Kremeľ očakáva, že téma vzťahov Arménska s EÚ bude jedným z hlavných bodov rokovaní Putina s Pašinjanom. Arménsky premiér tento mesiac oznámil, že jeho krajina plánuje do roku 2028 formálne požiadať o členstvo v EÚ.
Rusko si v Arménsku stále udržiava významný vplyv vrátane vojenskej základne. Peskov potvrdil, že na programe schôdzky bude aj jej budúcnosť. „Táto základňa je veľmi dôležitým prvkom pri zabezpečovaní bezpečnosti a stability v regióne. Určite bude zaujímavé počuť postoj arménskej strany,“ povedal.
Pašinjan vo štvrtok zopakoval, že Arménsko chce postupne ukončiť aj svoju dlhoročnú závislosť od ruských pohraničníkov, ktorí strážia hranice krajiny s Tureckom a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Jerevan si musí vybrať, či chce byť v ruskej Ázii, alebo v EÚ, tvrdí Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskva v piatok vyzvala Arménsko, aby sa rozhodlo medzi ambíciou vstúpiť do Európskej únie (EÚ) a členstvom v Eurázijskej ekonomickej únii (EAEU) vedenej Ruskom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že snaha Arménska približovať sa k Európe sa nezlučuje s pokračujúcou integráciou v rámci EAEU.
Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách
„Orientácia Arménska na Európsku úniu a zároveň želanie pokračovať v integračnom procese v rámci Eurázijskej ekonomickej únie spolu nekorešpondujú,“ povedal pred plánovaným stretnutím arménskeho premiéra Nikola Pašinjana s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 3. decembra v Moskve.
Podľa Peskova sa Jerevan bude musieť rozhodnúť. „Túžba sedieť z ekonomického hľadiska súčasne na dvoch stoličkách musí byť buď potvrdená, alebo vyvrátená tým, že sa urobí určitá voľba,“ vyhlásil.
Kremeľ očakáva, že téma vzťahov Arménska s EÚ bude jedným z hlavných bodov rokovaní Putina s Pašinjanom. Arménsky premiér tento mesiac oznámil, že jeho krajina plánuje do roku 2028 formálne požiadať o členstvo v EÚ.
Koniec bezpečnostnej spolupráce?
Rusko si v Arménsku stále udržiava významný vplyv vrátane vojenskej základne. Peskov potvrdil, že na programe schôdzky bude aj jej budúcnosť. „Táto základňa je veľmi dôležitým prvkom pri zabezpečovaní bezpečnosti a stability v regióne. Určite bude zaujímavé počuť postoj arménskej strany,“ povedal.
Pašinjan vo štvrtok zopakoval, že Arménsko chce postupne ukončiť aj svoju dlhoročnú závislosť od ruských pohraničníkov, ktorí strážia hranice krajiny s Tureckom a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Jerevan si musí vybrať, či chce byť v ruskej Ázii, alebo v EÚ, tvrdí Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
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