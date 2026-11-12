Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na ministra Kaliňáka. Podozrieva ho z konfliktu záujmov
Podľa Zastavme korupciu tak mohol byť Kaliňák v konflikte záujmov, čo by mal riadne oznámiť a riešiť. Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Podľa Zastavme korupciu tak mohol byť Kaliňák v konflikte záujmov, čo by mal riadne oznámiť a riešiť.
Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Má totiž podozrenie z konfliktu záujmov. Nadácia pripomenula, že ministerstvo obrany dohadovalo obrie zákazky pre firmy zbrojára Michala Strnada v rovnakom čase, ako Kaliňákova firma Kallan Consulting inkasovala od Strnadovej firmy peniaze za vykonané služby.
Podľa Zastavme korupciu tak mohol byť Kaliňák v konflikte záujmov, čo by mal riadne oznámiť a riešiť. Nadácia sa preto obracia na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preveril postup Kaliňáka ako ministra obrany a zároveň spoločníka Kallan Consulting, aby mu v prípade pochybenia výbor udelil sankciu.
Podnet tak vychádza z dávnejších informácií portálu Seznam Zprávy. „Zverejnené dokumenty potvrdzujú, že Kaliňákova spoločnosť Kallan Consulting mala zmluvný vzťah so spoločnosťou Army Trade a.s. zo skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého zbrojára Michala Strnada,“ priblížila nadácia. Minister na tlačovej konferencii nepoprel, že v Spojených arabských emirátoch loboval za predaj vozidiel Tatra zo Strnadovho zbrojárskeho impéria. Nadácia pritom problém vidí v tom, že peniaze mu od Strnada išli aj po jeho nástupe do funkcie ministra.
Minister obrany sa ešte v septembri vyjadril, že nevidí problém v tom, že jeho firma inkasovala peniaze od Strnadovej spoločnosti CSG. Minister súčasne nevidí ani konflikt záujmov. Tvrdí, že táto spolupráca bola ukončená v lete v roku 2023, kedy došlo k uskutočneniu už konkrétnej spolupráce s konkrétnymi spoločnosťami. „Naša spoločnosť už nemala čo v tejto veci ďalej robiť. A tam to skončilo,“ uviedol minister s tým, že zmluva sa neskončila preto, že sa stal ministrom, ale preto, že bola naplnená. Zdôraznil, že v roku 2024 nič nefakturovali. Zároveň dodal, že nekontroloval to, či niekto meškal s platbou. Zmluva a celé jej vysporiadanie skončilo podľa jeho slov v roku 2023 a aj daňovo sa to nachádzalo v tomto roku. Podotkol, že daňový úrad má k tomu prístup.
Nadácia však na základe informácií od portálu Seznam Zprávy a hovorcu skupiny CSG Andreja Čírtka upozorňuje, že tento zmluvný vzťah trval od februára 2022 do decembra 2023, pričom Kaliňák sa stal ministrom v októbri v roku 2023. Nadácia súčasne dodala, že finančné platby na účet ministrovej firmy dobiehali ešte niekoľko mesiacov v roku 2024.
Zastavme korupciu ďalej kritizuje, že ministerstvo obrany pridelilo Strnadovým firmám zo skupiny CSG a Tatra strategické štátne zákazky, vrátane rámcovej dohody na výrobu vojenských vozidiel Tatra v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur. „Hoci minister tvrdí, že išlo o najvýhodnejšiu ponuku, rezort tieto zmluvy uzatváral na priamo s odvolaním sa na bezpečnostné výnimky,“ doplnila nadácia.
Minister obrany vysvetlil, že ak ide o vozidlá Tatra, tak tie sú pre Slovensko udomácnené a sú súčasťou bezpečnostných zborov už desaťročia. Keďže ich nakupoval aj každý z jeho predchodcov, tak nie je podľa neho prekvapením uzatvorenie zmluvy na Tatry. Navyše podľa neho išlo o spoločné obstarávanie s Českom.
Podľa nadácie sa však štát prostredníctvom otvoreného verejného obstarávania v skutočnosti nepresvedčil o tom, či na trhu neexistujú aj výhodnejšie riešenia. Zastavme korupciu zároveň upozorňuje, že ústavný zákon o ochrane verejného záujmu ukladá povinnosť vopred oznámiť osobný záujem a vyhnúť sa konfliktu záujmov.
To sa však nestalo. Nadácia preto vyzýva výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby vo veci bezodkladne konal a vyžiadal si od ministerstva aj od ministra všetky relevantné zmluvy, faktúry a interné schvaľovacie postupy. Zároveň žiada, aby výbor predvolal ministra na vypočutie.
Odpovedať by mal podľa nadácie na to, kto vykonával služby pre Army Trade po tom, čo sa stal ministrom a či mu dával pokyny a tiež na to, ktorých konkrétnych plnení sa týkali platby pre Kallan Consulting, ktoré boli uhradené po jeho nástupe na ministerstvo a či mu z nich plynuli priame alebo nepriame majetkové výhody,
Na výbore by mal podľa Zastavme korupciu odpovedať aj na to, kedy ministerstvo posúdilo majetkovú účasť ministra v Kallan Consulting a jej väzby na skupinu CSG, aké ochranné opatrenia prijalo a či minister oznámil svoj osobný záujem pri rokovaní vlády v novembri 2025.
Zároveň nadáciu zaujíma, ako rezort preveroval primeranosť cien či akú úlohu zohral minister pri schvaľovaní a uplatnení bezpečnostných výnimiek pri rámcových zmluvách so skupinou CSG. Ak by výbor uznal ministra vinným z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, hrozila by mu sankcia až vo výške dvanásťnásobku jeho mesačného platu.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na ministra Kaliňáka. Podozrieva ho z konfliktu záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Má totiž podozrenie z konfliktu záujmov. Nadácia pripomenula, že ministerstvo obrany dohadovalo obrie zákazky pre firmy zbrojára Michala Strnada v rovnakom čase, ako Kaliňákova firma Kallan Consulting inkasovala od Strnadovej firmy peniaze za vykonané služby.
Podľa Zastavme korupciu tak mohol byť Kaliňák v konflikte záujmov, čo by mal riadne oznámiť a riešiť. Nadácia sa preto obracia na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preveril postup Kaliňáka ako ministra obrany a zároveň spoločníka Kallan Consulting, aby mu v prípade pochybenia výbor udelil sankciu.
Upozorňuje na platby od firmy zbrojára Strnada
Podnet tak vychádza z dávnejších informácií portálu Seznam Zprávy. „Zverejnené dokumenty potvrdzujú, že Kaliňákova spoločnosť Kallan Consulting mala zmluvný vzťah so spoločnosťou Army Trade a.s. zo skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého zbrojára Michala Strnada,“ priblížila nadácia. Minister na tlačovej konferencii nepoprel, že v Spojených arabských emirátoch loboval za predaj vozidiel Tatra zo Strnadovho zbrojárskeho impéria. Nadácia pritom problém vidí v tom, že peniaze mu od Strnada išli aj po jeho nástupe do funkcie ministra.
Minister obrany sa ešte v septembri vyjadril, že nevidí problém v tom, že jeho firma inkasovala peniaze od Strnadovej spoločnosti CSG. Minister súčasne nevidí ani konflikt záujmov. Tvrdí, že táto spolupráca bola ukončená v lete v roku 2023, kedy došlo k uskutočneniu už konkrétnej spolupráce s konkrétnymi spoločnosťami. „Naša spoločnosť už nemala čo v tejto veci ďalej robiť. A tam to skončilo,“ uviedol minister s tým, že zmluva sa neskončila preto, že sa stal ministrom, ale preto, že bola naplnená. Zdôraznil, že v roku 2024 nič nefakturovali. Zároveň dodal, že nekontroloval to, či niekto meškal s platbou. Zmluva a celé jej vysporiadanie skončilo podľa jeho slov v roku 2023 a aj daňovo sa to nachádzalo v tomto roku. Podotkol, že daňový úrad má k tomu prístup.
Platby mali na účet firmy prichádzať aj v roku 2024
Nadácia však na základe informácií od portálu Seznam Zprávy a hovorcu skupiny CSG Andreja Čírtka upozorňuje, že tento zmluvný vzťah trval od februára 2022 do decembra 2023, pričom Kaliňák sa stal ministrom v októbri v roku 2023. Nadácia súčasne dodala, že finančné platby na účet ministrovej firmy dobiehali ešte niekoľko mesiacov v roku 2024.
Zastavme korupciu ďalej kritizuje, že ministerstvo obrany pridelilo Strnadovým firmám zo skupiny CSG a Tatra strategické štátne zákazky, vrátane rámcovej dohody na výrobu vojenských vozidiel Tatra v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur. „Hoci minister tvrdí, že išlo o najvýhodnejšiu ponuku, rezort tieto zmluvy uzatváral na priamo s odvolaním sa na bezpečnostné výnimky,“ doplnila nadácia.
Minister obrany vysvetlil, že ak ide o vozidlá Tatra, tak tie sú pre Slovensko udomácnené a sú súčasťou bezpečnostných zborov už desaťročia. Keďže ich nakupoval aj každý z jeho predchodcov, tak nie je podľa neho prekvapením uzatvorenie zmluvy na Tatry. Navyše podľa neho išlo o spoločné obstarávanie s Českom.
Nadácia žiada výbor o preverenie ministrovho postupu
Podľa nadácie sa však štát prostredníctvom otvoreného verejného obstarávania v skutočnosti nepresvedčil o tom, či na trhu neexistujú aj výhodnejšie riešenia. Zastavme korupciu zároveň upozorňuje, že ústavný zákon o ochrane verejného záujmu ukladá povinnosť vopred oznámiť osobný záujem a vyhnúť sa konfliktu záujmov.
To sa však nestalo. Nadácia preto vyzýva výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby vo veci bezodkladne konal a vyžiadal si od ministerstva aj od ministra všetky relevantné zmluvy, faktúry a interné schvaľovacie postupy. Zároveň žiada, aby výbor predvolal ministra na vypočutie.
Odpovedať by mal podľa nadácie na to, kto vykonával služby pre Army Trade po tom, čo sa stal ministrom a či mu dával pokyny a tiež na to, ktorých konkrétnych plnení sa týkali platby pre Kallan Consulting, ktoré boli uhradené po jeho nástupe na ministerstvo a či mu z nich plynuli priame alebo nepriame majetkové výhody,
Kaliňákovi môže hroziť sankcia vo výške dvanásťnásobku platu
Na výbore by mal podľa Zastavme korupciu odpovedať aj na to, kedy ministerstvo posúdilo majetkovú účasť ministra v Kallan Consulting a jej väzby na skupinu CSG, aké ochranné opatrenia prijalo a či minister oznámil svoj osobný záujem pri rokovaní vlády v novembri 2025.
Zároveň nadáciu zaujíma, ako rezort preveroval primeranosť cien či akú úlohu zohral minister pri schvaľovaní a uplatnení bezpečnostných výnimiek pri rámcových zmluvách so skupinou CSG. Ak by výbor uznal ministra vinným z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, hrozila by mu sankcia až vo výške dvanásťnásobku jeho mesačného platu.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na ministra Kaliňáka. Podozrieva ho z konfliktu záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.
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