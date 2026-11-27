Desaťtisíce Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca. Vláda musí o ich petícii rozhodnúť do januára
Viac ako 280-tisíc ľudí požaduje, aby bol vyhlásený za personu non grata a prišiel o diplomatické oprávnenia. Petícia ho obviňuje z normalizovania vyhrážok americkej administratívy o možnom pripojení Kanady ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Viac ako 280-tisíc ľudí požaduje, aby bol vyhlásený za personu non grata a prišiel o diplomatické oprávnenia. Petícia ho obviňuje z normalizovania vyhrážok americkej administratívy o možnom pripojení Kanady ako 51. štátu USA.
Kanadská vláda premiéra Marka Carneyho bude musieť do januára reagovať na petíciu s takmer 300-tisíc podpismi, ktorá žiada vyhostenie amerického veľvyslanca Peta Hoekstru z Kanady.
Petíciu tento týždeň predložila parlamentu poslankyňa Strany zelených Elizabeth Mayová. Kritizuje v nej vyjadrenia amerického diplomata počas pretrvávajúceho obchodného sporu medzi Kanadou a Spojenými štátmi.
Mayová označila Hoekstru za „najmenej diplomatického diplomata“. Podľa nej Kanaďania jasne dali najavo, že americký veľvyslanca v krajine už viac nechcú. „Myslím si, že je dôležité poznamenať, že Kanaďania v tejto elektronickej petícii jednoznačne vyjadrili presvedčenie, že Pete Hoekstra nie je v Kanade vítaný,“ povedala.
Poslankyňa zároveň tvrdí, že Hoekstra bol voči Kanaďanom opakovane urážlivý. Viac ako 280-tisíc ľudí podľa nej vyzvalo vládu, aby ho vyhlásila za personu non grata a odobrala mu diplomatické oprávnenia. Petícia obviňuje veľvyslanca z normalizovania vyhrážok administratívy prezidenta Donalda Trumpa o možnom pripojení Kanady ako 51. štátu USA.
Hoekstra v júni vyhlásil, že myšlienka pripojenia Kanady k USA by bola „skvelou témou na diskusiu“ medzi Trumpom a Carneym. Zároveň obhajoval clá zavedené Washingtonom a kritizoval Kanaďanov za označovanie amerických protekcionistických opatrení za obchodnú vojnu.
Podľa pravidiel kanadského parlamentu musí vláda na petície predložené Dolnej snemovni odpovedať do 45 dní.
Zdroj: SITA.sk - Desaťtisíce Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca. Vláda musí o ich petícii rozhodnúť do januára © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadská vláda premiéra Marka Carneyho bude musieť do januára reagovať na petíciu s takmer 300-tisíc podpismi, ktorá žiada vyhostenie amerického veľvyslanca Peta Hoekstru z Kanady.
Najnediplomatickejší diplomat
Petíciu tento týždeň predložila parlamentu poslankyňa Strany zelených Elizabeth Mayová. Kritizuje v nej vyjadrenia amerického diplomata počas pretrvávajúceho obchodného sporu medzi Kanadou a Spojenými štátmi.
Mayová označila Hoekstru za „najmenej diplomatického diplomata“. Podľa nej Kanaďania jasne dali najavo, že americký veľvyslanca v krajine už viac nechcú. „Myslím si, že je dôležité poznamenať, že Kanaďania v tejto elektronickej petícii jednoznačne vyjadrili presvedčenie, že Pete Hoekstra nie je v Kanade vítaný,“ povedala.
Persona non grata
Poslankyňa zároveň tvrdí, že Hoekstra bol voči Kanaďanom opakovane urážlivý. Viac ako 280-tisíc ľudí podľa nej vyzvalo vládu, aby ho vyhlásila za personu non grata a odobrala mu diplomatické oprávnenia. Petícia obviňuje veľvyslanca z normalizovania vyhrážok administratívy prezidenta Donalda Trumpa o možnom pripojení Kanady ako 51. štátu USA.
Hoekstra v júni vyhlásil, že myšlienka pripojenia Kanady k USA by bola „skvelou témou na diskusiu“ medzi Trumpom a Carneym. Zároveň obhajoval clá zavedené Washingtonom a kritizoval Kanaďanov za označovanie amerických protekcionistických opatrení za obchodnú vojnu.
Podľa pravidiel kanadského parlamentu musí vláda na petície predložené Dolnej snemovni odpovedať do 45 dní.
Zdroj: SITA.sk - Desaťtisíce Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca. Vláda musí o ich petícii rozhodnúť do januára © SITA Všetky práva vyhradené.
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