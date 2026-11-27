Násilnosti pred duelom Európskej ligy! V Marseille skončili viacerí fanúšikovia Levski Sofia v nemocnici – VIDEO
Pred zápasom v pohárovej Európe došlo k násilnostiam medzi fanúšikmi, stovky domácich priaznivcov vnikli do sektoru vyhradeného pre Bulharov. Dovedna päť fanúšikov bulharského futbalového klubu
27.11.2026 (SITA.sk) - Pred zápasom v pohárovej Európe došlo k násilnostiam medzi fanúšikmi, stovky domácich priaznivcov vnikli do sektoru vyhradeného pre Bulharov.
Dovedna päť fanúšikov bulharského futbalového klubu Levski Sofia bolo hospitalizovaných po násilnostiach pred zápasom Európskej ligy v Marseille na ihrisku miestneho tímu Olympique.
Pred duelom na štadióne Stade Vélodrome došlo k stretom medzi fanúšikmi oboch účastníkov vrátane hádzania predmetov a pyrotechniky. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil "najostrejšími slovami ... násilné útoky na bulharských fanúšikov,“ uviedol Elyzejský palác.
Bulharská prezidentka Ilijana Jotovová nazvala incident „neprijateľným“ a „šokujúcim“ s tým, že „útoky na bulharských fanúšikov ničia jeden z veľkých športových momentov, ktorý spája milióny ľudí na celom svete“. Vyjadrila tiež presvedčenie, že „každý by mal šancu podporovať svoj tím bez strachu o svoju bezpečnosť“.
Macron hovoril s Jotovovou na okraji európskeho summitu v Bruseli a uistil ju, že „tieto činy nezostanú nepotrestané".
Stovky priaznivcov domáceho družstva vnikli asi 10 minút pred začiatkom zápasu do sektoru vyhradeného pre hostí, kde sa nachádzalo asi 500 fanúšikov Levski. Vznikla bitka, pričom časť domácich fanúšikov mala prekryté tváre, informoval novinár AFP prítomný na mieste.
Podľa zdroja z polície v Marseille utrpelo päť ľudí zranenia očí, poranenia hlavy a vyskočené rameno, ďalších šesť ľudí bolo ošetrených priamo na mieste. Všetci zranení boli Bulhari, zatiaľ nie sú známe žiadne zatknutia.
Poslanec Manuel Bompard zo strany France Unbowed komentoval video, v ktorom je vidieť, ako jeden fanúšik Levski vykonáva nacistický pozdrav: „Extrémna pravica nemá miesto na našich štadiónoch!" napísal na platforme X.
Jotovová vyzvala francúzske orgány, aby „objasnili okolnosti útokov a hľadali zodpovednosť za tento čin“. Žiadala tiež Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby preskúmala zaistenie bezpečnosti bulharských fanúšikov na štadióne.
Bezpečnostné zložky napokon obnovili poriadok a zápas sa začal načas. Počas polčasovej prestávky došlo k ďalšiemu napätiu medzi fanúšikmi, zápas nakoniec skončil víťazstvom domácich 1:0.
Tréner hostí Julio Velázquez označil situáciu ako „veľmi poľutovaniahodný incident, ktorý je neprijateľný pre futbal“. Vyjadril podporu fanúšikom a dúfal, že „nič vážne sa nestalo“. „Som touto situáciou veľmi zarmútený," dodal.
Francúzsky klub uviedol, že pracuje na zistení presných okolností udalostí. Tréner Bruno Génésio povedal: „Prežívame v spoločnosti násilné časy, toto je preto veľmi, veľmi poľutovaniahodné."
Incidenty pred uvedeným zápasom poukazujú na pretrvávajúce problémy s násilnosťami medzi fanúšikmi na športových podujatiach v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Násilnosti pred duelom Európskej ligy! V Marseille skončili viacerí fanúšikovia Levski Sofia v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dovedna päť fanúšikov bulharského futbalového klubu Levski Sofia bolo hospitalizovaných po násilnostiach pred zápasom Európskej ligy v Marseille na ihrisku miestneho tímu Olympique.
Pred duelom na štadióne Stade Vélodrome došlo k stretom medzi fanúšikmi oboch účastníkov vrátane hádzania predmetov a pyrotechniky. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil "najostrejšími slovami ... násilné útoky na bulharských fanúšikov,“ uviedol Elyzejský palác.
Bulharská prezidentka Ilijana Jotovová nazvala incident „neprijateľným“ a „šokujúcim“ s tým, že „útoky na bulharských fanúšikov ničia jeden z veľkých športových momentov, ktorý spája milióny ľudí na celom svete“. Vyjadrila tiež presvedčenie, že „každý by mal šancu podporovať svoj tím bez strachu o svoju bezpečnosť“.
Macron hovoril s Jotovovou na okraji európskeho summitu v Bruseli a uistil ju, že „tieto činy nezostanú nepotrestané".
Vznikla bitka
Stovky priaznivcov domáceho družstva vnikli asi 10 minút pred začiatkom zápasu do sektoru vyhradeného pre hostí, kde sa nachádzalo asi 500 fanúšikov Levski. Vznikla bitka, pričom časť domácich fanúšikov mala prekryté tváre, informoval novinár AFP prítomný na mieste.
Podľa zdroja z polície v Marseille utrpelo päť ľudí zranenia očí, poranenia hlavy a vyskočené rameno, ďalších šesť ľudí bolo ošetrených priamo na mieste. Všetci zranení boli Bulhari, zatiaľ nie sú známe žiadne zatknutia.
Poslanec Manuel Bompard zo strany France Unbowed komentoval video, v ktorom je vidieť, ako jeden fanúšik Levski vykonáva nacistický pozdrav: „Extrémna pravica nemá miesto na našich štadiónoch!" napísal na platforme X.
Výzva na objasnenie okolností útokov
Jotovová vyzvala francúzske orgány, aby „objasnili okolnosti útokov a hľadali zodpovednosť za tento čin“. Žiadala tiež Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby preskúmala zaistenie bezpečnosti bulharských fanúšikov na štadióne.
Bezpečnostné zložky napokon obnovili poriadok a zápas sa začal načas. Počas polčasovej prestávky došlo k ďalšiemu napätiu medzi fanúšikmi, zápas nakoniec skončil víťazstvom domácich 1:0.
Tréner hostí Julio Velázquez označil situáciu ako „veľmi poľutovaniahodný incident, ktorý je neprijateľný pre futbal“. Vyjadril podporu fanúšikom a dúfal, že „nič vážne sa nestalo“. „Som touto situáciou veľmi zarmútený," dodal.
Násilné časy
Francúzsky klub uviedol, že pracuje na zistení presných okolností udalostí. Tréner Bruno Génésio povedal: „Prežívame v spoločnosti násilné časy, toto je preto veľmi, veľmi poľutovaniahodné."
Incidenty pred uvedeným zápasom poukazujú na pretrvávajúce problémy s násilnosťami medzi fanúšikmi na športových podujatiach v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Násilnosti pred duelom Európskej ligy! V Marseille skončili viacerí fanúšikovia Levski Sofia v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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