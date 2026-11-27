Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii
Výzvu „Za slušnosť v politike a v spoločnosti“ podporuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.
27.11.2026 (SITA.sk) - Výzvu „Za slušnosť v politike a v spoločnosti“ podporuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) podporuje výzvu „Za slušnosť v politike a v spoločnosti“, ktorú pri príležitosti 105. výročia narodenia Alexandra Dubčeka iniciovali jeho bývalí spolupracovníci Jaroslav Volf, František Halmeš, Vladimír Drozda, Jarmila Jánošová a jeho syn Milan Dubček. Asociácia sa pripája k apelu na kultivovanú verejnú diskusiu, rešpektovanie rozdielnych názorov a politickú súťaž založenú na argumentoch, konkrétnych riešeniach a víziách pre Slovensko.
Podľa AZZZ SR je v období pred voľbami mimoriadne dôležité, aby politická súťaž nebola založená na vyvolávaní strachu, nenávisti a prehlbovaní spoločenských rozporov, ale na predstavovaní volebných programov, porovnávaní návrhov a otvorenej diskusii o budúcnosti krajiny. Súperenie politických strán je prirodzenou súčasťou demokracie, nemalo by však viesť k čoraz väčšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a strate schopnosti hľadať spoločné riešenia.
Asociácia zároveň upozorňuje, že kultúra verejnej diskusie má význam aj pre stabilitu podnikateľského prostredia a ekonomický rozvoj Slovenska. Rozhodnutia v oblasti vzdelávania, trhu práce, konkurencieschopnosti či podmienok podnikania ovplyvňujú ľudí a firmy na dlhé roky.
Ich príprava si preto vyžaduje dialóg, vecnú diskusiu a ochotu hľadať kompromisy naprieč politickým spektrom, ako aj spoluprácu so sociálnymi partnermi. Širšia zhoda pri zásadných otázkach pomáha vytvárať predvídateľné podmienky, v ktorých môžu firmy plánovať investície, rozvíjať podnikanie a vytvárať pracovné miesta.
„Vo voľbách by mali súperiť predovšetkým argumenty, programy a konkrétne riešenia, nie nenávisť či osobné útoky. Rozdielne názory a kritika do demokratickej politiky prirodzene patria, no nemali by sa stať nástrojom na rozdeľovanie spoločnosti a oslabovanie vzájomnej dôvery. Slovensko potrebuje diskusiu o tom, ako zlepšiť život ľudí, posilniť ekonomiku a pripraviť krajinu na budúcnosť. Potrebujeme politiku, ktorá ponúka perspektívu, nie ďalšie bariéry medzi ľuďmi. A potrebujeme politikov, ktorí dokážu viesť spor s rešpektom a po voľbách hľadať dohodu aj v otázkach, ktoré presahujú ich politické mandáty,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Odkaz Alexandra Dubčeka podľa asociácie pripomína význam ľudskosti, rešpektu a dialógu aj v časoch politických a spoločenských rozdielov. AZZZ SR preto vyzýva predstaviteľov verejného života, aby svojimi vyjadreniami a konaním prispievali k atmosfére vzájomného rešpektu, dôvery a spolupráce. Kvalita politických predstaviteľov sa podľa asociácie neprejavuje ostrosťou vzájomných útokov, ale schopnosťou viesť diskusiu, predkladať riešenia a hľadať zhodu v dôležitých otázkach.
Zdroj: SITA.sk - Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii © SITA Všetky práva vyhradené.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) podporuje výzvu „Za slušnosť v politike a v spoločnosti“, ktorú pri príležitosti 105. výročia narodenia Alexandra Dubčeka iniciovali jeho bývalí spolupracovníci Jaroslav Volf, František Halmeš, Vladimír Drozda, Jarmila Jánošová a jeho syn Milan Dubček. Asociácia sa pripája k apelu na kultivovanú verejnú diskusiu, rešpektovanie rozdielnych názorov a politickú súťaž založenú na argumentoch, konkrétnych riešeniach a víziách pre Slovensko.
Vecná diskusia
Podľa AZZZ SR je v období pred voľbami mimoriadne dôležité, aby politická súťaž nebola založená na vyvolávaní strachu, nenávisti a prehlbovaní spoločenských rozporov, ale na predstavovaní volebných programov, porovnávaní návrhov a otvorenej diskusii o budúcnosti krajiny. Súperenie politických strán je prirodzenou súčasťou demokracie, nemalo by však viesť k čoraz väčšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a strate schopnosti hľadať spoločné riešenia.
Asociácia zároveň upozorňuje, že kultúra verejnej diskusie má význam aj pre stabilitu podnikateľského prostredia a ekonomický rozvoj Slovenska. Rozhodnutia v oblasti vzdelávania, trhu práce, konkurencieschopnosti či podmienok podnikania ovplyvňujú ľudí a firmy na dlhé roky.
Ich príprava si preto vyžaduje dialóg, vecnú diskusiu a ochotu hľadať kompromisy naprieč politickým spektrom, ako aj spoluprácu so sociálnymi partnermi. Širšia zhoda pri zásadných otázkach pomáha vytvárať predvídateľné podmienky, v ktorých môžu firmy plánovať investície, rozvíjať podnikanie a vytvárať pracovné miesta.
Vzájomný rešpekt
„Vo voľbách by mali súperiť predovšetkým argumenty, programy a konkrétne riešenia, nie nenávisť či osobné útoky. Rozdielne názory a kritika do demokratickej politiky prirodzene patria, no nemali by sa stať nástrojom na rozdeľovanie spoločnosti a oslabovanie vzájomnej dôvery. Slovensko potrebuje diskusiu o tom, ako zlepšiť život ľudí, posilniť ekonomiku a pripraviť krajinu na budúcnosť. Potrebujeme politiku, ktorá ponúka perspektívu, nie ďalšie bariéry medzi ľuďmi. A potrebujeme politikov, ktorí dokážu viesť spor s rešpektom a po voľbách hľadať dohodu aj v otázkach, ktoré presahujú ich politické mandáty,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Odkaz Alexandra Dubčeka podľa asociácie pripomína význam ľudskosti, rešpektu a dialógu aj v časoch politických a spoločenských rozdielov. AZZZ SR preto vyzýva predstaviteľov verejného života, aby svojimi vyjadreniami a konaním prispievali k atmosfére vzájomného rešpektu, dôvery a spolupráce. Kvalita politických predstaviteľov sa podľa asociácie neprejavuje ostrosťou vzájomných útokov, ale schopnosťou viesť diskusiu, predkladať riešenia a hľadať zhodu v dôležitých otázkach.
Zdroj: SITA.sk - Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii © SITA Všetky práva vyhradené.
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