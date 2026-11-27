Náhly príchod zimy si v Rakúsku vyžiadal dve obete, sneženie ochromilo dopravu
Vo Viedni napadlo najviac novembrového snehu za viac ako 40 rokov, hasiči v zasiahnutých oblastiach absolvovali stovky zásahov. Intenzívne sneženie spôsobilo vo štvrtok v
27.11.2026 (SITA.sk) - Vo Viedni napadlo najviac novembrového snehu za viac ako 40 rokov, hasiči v zasiahnutých oblastiach absolvovali stovky zásahov.
V Hornom Rakúsku zahynul vodič litovského kamióna, ktorý dostal šmyk a narazil do steny tunela Götschka na rýchlostnej ceste S10.
Pri náraze sa uvoľnil ventilačný systém a spadol na vozidlo. V štajerskej obci Sinabelkirchen prišiel o život 52-ročný poľnohospodár, ktorého pri odpratávaní snehu privalil prevrátený nakladač.
Vo Viedni namerali 17 centimetrov snehu, čo je najviac v novembri za viac ako 40 rokov. Diaľničný obchvat rakúskej metropoly A21 bol približne sedem hodín úplne uzavretý.
Meškania zaznamenali aj na viedenskom letisku, kde museli pred odletom odmrazovať lietadlá.
V Korutánsku zostali tisíce domácností bez elektriny, v Tirolsku museli prerušiť premávku na niektorých cestných a železničných úsekoch.
Len v Štajersku hasiči za 12 hodín absolvovali viac ako 200 zásahov. Meteorológovia očakávajú ústup sneženia, od nedele však predpovedajú celodenné mrazy.
Zdroj: SITA.sk - Náhly príchod zimy si v Rakúsku vyžiadal dve obete, sneženie ochromilo dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Intenzívne sneženie spôsobilo vo štvrtok v Rakúsku rozsiahle dopravné komplikácie, početné nehody a výpadky elektrickej energie. Pri dvoch nehodách v Hornom Rakúsku a Štajersku zahynuli dvaja ľudia. Informuje o tom web rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.
Tragédie na cestách
V Hornom Rakúsku zahynul vodič litovského kamióna, ktorý dostal šmyk a narazil do steny tunela Götschka na rýchlostnej ceste S10.
Pri náraze sa uvoľnil ventilačný systém a spadol na vozidlo. V štajerskej obci Sinabelkirchen prišiel o život 52-ročný poľnohospodár, ktorého pri odpratávaní snehu privalil prevrátený nakladač.
Paralyzovaná Viedeň
Vo Viedni namerali 17 centimetrov snehu, čo je najviac v novembri za viac ako 40 rokov. Diaľničný obchvat rakúskej metropoly A21 bol približne sedem hodín úplne uzavretý.
Meškania zaznamenali aj na viedenskom letisku, kde museli pred odletom odmrazovať lietadlá.
Tisíce domácností bez prúdu
V Korutánsku zostali tisíce domácností bez elektriny, v Tirolsku museli prerušiť premávku na niektorých cestných a železničných úsekoch.
Len v Štajersku hasiči za 12 hodín absolvovali viac ako 200 zásahov. Meteorológovia očakávajú ústup sneženia, od nedele však predpovedajú celodenné mrazy.
Zdroj: SITA.sk - Náhly príchod zimy si v Rakúsku vyžiadal dve obete, sneženie ochromilo dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
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