Fico očakáva mimoriadne náročné rokovania o rozpočte EÚ. Decembrový summit môže trvať až šesť dní – VIDEO, FOTO
Slovenský premiér je pripravený hľadať kompromis pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ. Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, do úveru pre Kyjev sa však nezapojí. Rokovania o ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér je pripravený hľadať kompromis pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ. Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, do úveru pre Kyjev sa však nezapojí.
Rokovania o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú mimoriadne náročné a decembrový summit v Bruseli sa môže predĺžiť až na niekoľko dní. Vyhlásil to v piatok predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pri hodnotení rokovaní európskych lídrov. Za jednu z hlavných tém, v ktorých medzi členskými štátmi naďalej pretrvávajú výrazné rozpory, označil vysoké ceny elektrickej energie.
„Idem už do štvrtého rozpočtu EÚ, ale predošlé boli 'lahoda' v porovnaní s tým, čo sa deje teraz,“ povedal Fico. Podľa neho je hospodárska výkonnosť niektorých vyspelých členských štátov natoľko nízka, že rozumie ich neochote zvyšovať príspevky do spoločného európskeho rozpočtu. V tejto súvislosti poukázal aj na situáciu v Nemecku. „Nechcel by som mať také problémy, ako má Merz,“ poznamenal na adresu nemeckého kancelára.
Fico označil rokovania v Bruseli za absolútne korektné, pripustil však, že niektorí predsedovia vlád pochybujú o možnosti dosiahnuť rozpočtovú dohodu už v decembri. Väčšina lídrov podľa neho napriek tomu dúfa, že nastane zlomový moment. Premiér nevylúčil, že decembrové rokovania potrvajú päť až šesť dní.
Slovenský premiér zároveň upozornil na riziká spojené s prípadným odkladom dohody a výsledkom budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku. Zdôraznil, že Slovensko má mimoriadny záujem na dosiahnutí kompromisu. „Ja som pripravený a budem robiť všetko preto, aby sme dosiahli kompromis - pre Európu aj Slovensko, pretože Slovensko je krajina, ktorá môže tieto jedinečné zdroje využiť v nasledujúcich rokoch,“ vyhlásil.
V súvislosti s budúcim rozpočtom EÚ Fico privítal zvyšovanie výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Potravinovú bezpečnosť označil za strategickú otázku. „Bez potravín neprežijeme, to sú strategické veci,“ zdôraznil.
Za pozitívnu správu označil aj nomináciu Španiela Pabla Hernándeza de Cosa na post nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého kandidatúru Slovensko podporilo. Odchádzajúca šéfka ECB podľa Fica vo svojom hodnotení upozornila najmä na nepriaznivé vplyvy vysokých cien energií a inflácie na európske hospodárstvo.
„Jediné, čo nás znervózňuje a stále sa nevieme dohodnúť, sú ceny elektrickej energie,“ povedal premiér. Slovensko podľa neho naďalej presadzuje oddelenie tvorby cien elektriny od cien plynu a zmeny v systémoch obchodovania s emisnými kvótami ETS 1 a ETS 2. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) podľa Fica požadujú odklad systému ETS 2 až do roku 2030. Práve energetická politika podľa neho členské štáty výrazne rozdeľuje.
Pokiaľ ide o Ukrajinu, Slovensko bude podľa premiéra pokračovať v humanitárnej pomoci. Fico pripomenul pripravované otvorenie školy v Bratislave aj balík pomoci, ktorý slovenská strana predstavila vo Ľvove. Zopakoval však, že Slovensko sa nezapojí do úveru pre Ukrajinu.
V súvislosti s dodávkami zbraní premiér opätovne rozlíšil komerčnú zbrojársku výrobu od bezodplatnej vojenskej pomoci. „Zbrojárska výroba je strojárska výroba a každý, kto to vie robiť, tak to robí. Ale my nebudeme rozdávať. Kto chce, nech si to od nás kúpi,“ vyhlásil.
Fico zároveň naznačil, že počas rokovaní vnímal určitý optimizmus v súvislosti s možným posunom smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine. „Cítil som závan optimizmu, že sa niečo môže stať v nejakom čase,“ povedal.
Zopakoval, že pri stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj ruským prezidentom Vladimirom Putinom zakaždým presadzuje zastavenie bojov a začatie mierových rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Fico očakáva mimoriadne náročné rokovania o rozpočte EÚ. Decembrový summit môže trvať až šesť dní – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rokovania o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú mimoriadne náročné a decembrový summit v Bruseli sa môže predĺžiť až na niekoľko dní. Vyhlásil to v piatok predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pri hodnotení rokovaní európskych lídrov. Za jednu z hlavných tém, v ktorých medzi členskými štátmi naďalej pretrvávajú výrazné rozpory, označil vysoké ceny elektrickej energie.
„Idem už do štvrtého rozpočtu EÚ, ale predošlé boli 'lahoda' v porovnaní s tým, čo sa deje teraz,“ povedal Fico. Podľa neho je hospodárska výkonnosť niektorých vyspelých členských štátov natoľko nízka, že rozumie ich neochote zvyšovať príspevky do spoločného európskeho rozpočtu. V tejto súvislosti poukázal aj na situáciu v Nemecku. „Nechcel by som mať také problémy, ako má Merz,“ poznamenal na adresu nemeckého kancelára.
Absolútne korektné rokovania
Fico označil rokovania v Bruseli za absolútne korektné, pripustil však, že niektorí predsedovia vlád pochybujú o možnosti dosiahnuť rozpočtovú dohodu už v decembri. Väčšina lídrov podľa neho napriek tomu dúfa, že nastane zlomový moment. Premiér nevylúčil, že decembrové rokovania potrvajú päť až šesť dní.
Slovenský premiér zároveň upozornil na riziká spojené s prípadným odkladom dohody a výsledkom budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku. Zdôraznil, že Slovensko má mimoriadny záujem na dosiahnutí kompromisu. „Ja som pripravený a budem robiť všetko preto, aby sme dosiahli kompromis - pre Európu aj Slovensko, pretože Slovensko je krajina, ktorá môže tieto jedinečné zdroje využiť v nasledujúcich rokoch,“ vyhlásil.
V súvislosti s budúcim rozpočtom EÚ Fico privítal zvyšovanie výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Potravinovú bezpečnosť označil za strategickú otázku. „Bez potravín neprežijeme, to sú strategické veci,“ zdôraznil.
Pozitívna správa
Za pozitívnu správu označil aj nomináciu Španiela Pabla Hernándeza de Cosa na post nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého kandidatúru Slovensko podporilo. Odchádzajúca šéfka ECB podľa Fica vo svojom hodnotení upozornila najmä na nepriaznivé vplyvy vysokých cien energií a inflácie na európske hospodárstvo.
„Jediné, čo nás znervózňuje a stále sa nevieme dohodnúť, sú ceny elektrickej energie,“ povedal premiér. Slovensko podľa neho naďalej presadzuje oddelenie tvorby cien elektriny od cien plynu a zmeny v systémoch obchodovania s emisnými kvótami ETS 1 a ETS 2. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) podľa Fica požadujú odklad systému ETS 2 až do roku 2030. Práve energetická politika podľa neho členské štáty výrazne rozdeľuje.
Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine
Pokiaľ ide o Ukrajinu, Slovensko bude podľa premiéra pokračovať v humanitárnej pomoci. Fico pripomenul pripravované otvorenie školy v Bratislave aj balík pomoci, ktorý slovenská strana predstavila vo Ľvove. Zopakoval však, že Slovensko sa nezapojí do úveru pre Ukrajinu.
V súvislosti s dodávkami zbraní premiér opätovne rozlíšil komerčnú zbrojársku výrobu od bezodplatnej vojenskej pomoci. „Zbrojárska výroba je strojárska výroba a každý, kto to vie robiť, tak to robí. Ale my nebudeme rozdávať. Kto chce, nech si to od nás kúpi,“ vyhlásil.
Fico zároveň naznačil, že počas rokovaní vnímal určitý optimizmus v súvislosti s možným posunom smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine. „Cítil som závan optimizmu, že sa niečo môže stať v nejakom čase,“ povedal.
Zopakoval, že pri stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj ruským prezidentom Vladimirom Putinom zakaždým presadzuje zastavenie bojov a začatie mierových rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Fico očakáva mimoriadne náročné rokovania o rozpočte EÚ. Decembrový summit môže trvať až šesť dní – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Z hereckých kolegov budú súperi, Milujem Slovensko spojí známe tváre z televíznych seriálov – FOTO
- Ukrajina po útokoch na ruské lode ubezpečuje Líbyu, že nechce rozšíriť vojnu
- Pri severnom pobreží Kuby sa potopila nákladná loď, troch námorníkov hľadajú
- Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO
- Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii