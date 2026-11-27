Slovensko doručilo do pásma Gazy viac ako dve tony humanitárnej pomoci
V pomoci bude ministerstvo obrany pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Slovensko doručilo viac ako dve tony humanitárnej pomoci do
27.11.2026 (SITA.sk) - V pomoci bude ministerstvo obrany pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Slovensko doručilo viac ako dve tony humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Informovalo o tom ministerstvo obrany, ktoré prispelo k úspešnému doručeniu pomoci obyvateľom. Na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na prepravu humanitárneho materiálu využili letecké kapacity Ozbrojených síl SR. Materiál, ktorý poskytlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby, bol prepravený na Cyprus a následne prostredníctvom námorného humanitárneho koridoru do Pásma Gazy.
Ministerstvo spresnilo, že humanitárna pomoc dosiahla celkovú hodnotu viac ako 43-tisíc eur a vážila viac ako dve tony. Obsahovala takmer dvetisíc balení detského sušeného mlieka, 500 lekárničiek, 4 000 tabliet na úpravu vody a tisíc núdzových potravinových dávok. Distribúciu humanitárnej pomoci priamo k obyvateľom Pásma Gazy zabezpečila medzinárodná humanitárna organizácia World Central Kitchen.
„Úspešné zavŕšenie tejto humanitárnej operácie je ďalším dôkazom profesionality, pripravenosti a logistických schopností našich ozbrojených síl, ako aj efektívnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce,“ uviedlo ministerstvo obrany a vyzdvihlo, že ozbrojené sily nie sú len garantom obrany a bezpečnosti krajiny. „Svoje schopnosti, skúsenosti a kapacity dokážu využiť aj na pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na hranice,“ uzavrel rezort obrany s tým, že v pomoci budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko doručilo do pásma Gazy viac ako dve tony humanitárnej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko doručilo viac ako dve tony humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Informovalo o tom ministerstvo obrany, ktoré prispelo k úspešnému doručeniu pomoci obyvateľom. Na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na prepravu humanitárneho materiálu využili letecké kapacity Ozbrojených síl SR. Materiál, ktorý poskytlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby, bol prepravený na Cyprus a následne prostredníctvom námorného humanitárneho koridoru do Pásma Gazy.
Ministerstvo spresnilo, že humanitárna pomoc dosiahla celkovú hodnotu viac ako 43-tisíc eur a vážila viac ako dve tony. Obsahovala takmer dvetisíc balení detského sušeného mlieka, 500 lekárničiek, 4 000 tabliet na úpravu vody a tisíc núdzových potravinových dávok. Distribúciu humanitárnej pomoci priamo k obyvateľom Pásma Gazy zabezpečila medzinárodná humanitárna organizácia World Central Kitchen.
„Úspešné zavŕšenie tejto humanitárnej operácie je ďalším dôkazom profesionality, pripravenosti a logistických schopností našich ozbrojených síl, ako aj efektívnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce,“ uviedlo ministerstvo obrany a vyzdvihlo, že ozbrojené sily nie sú len garantom obrany a bezpečnosti krajiny. „Svoje schopnosti, skúsenosti a kapacity dokážu využiť aj na pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na hranice,“ uzavrel rezort obrany s tým, že v pomoci budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko doručilo do pásma Gazy viac ako dve tony humanitárnej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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