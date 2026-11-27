Francúzska ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 0,2 percenta
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny tak nezaznamenala rast už tretí štvrťrok po sebe. Francúzska ekonomika sa v treťom štvrťroku zmenšila viac, ako sa očakávalo. Informoval o tom v piatok ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Druhá najväčšia ekonomika eurozóny tak nezaznamenala rast už tretí štvrťrok po sebe.
Francúzska ekonomika sa v treťom štvrťroku zmenšila viac, ako sa očakávalo. Informoval o tom v piatok francúzsky štatistický úrad Insee.
Hrubý domáci produkt (HDP) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol o 0,2 percenta, zatiaľ čo pôvodný odhad úradu Insee predpokladal pokles o 0,1 percenta. Druhá najväčšia ekonomika eurozóny tak nezaznamenala rast už tretí štvrťrok po sebe. Francúzska ekonomika v druhom štvrťroku stagnovala po tom, ako v prvom štvrťroku klesla o 0,2 percenta.
Insee pripísal pokles ďalšiemu zníženiu podnikových investícií, ktoré sa v treťom štvrťroku prepadli o 0,9 percenta, a stagnácii spotrebiteľských výdavkov. Ak by súčasný trend HDP pokračoval, ekonomika krajiny by za celý rok vzrástla len o 0,1 percenta, konštatoval štatistický úrad. To je výrazne menej ako oficiálny cieľ vlády, ktorá počíta s rastom o 0,5 percenta. Ekonómovia aj francúzska centrálna banka pochybujú, že sa tento cieľ podarí dosiahnuť.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 0,2 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska ekonomika sa v treťom štvrťroku zmenšila viac, ako sa očakávalo. Informoval o tom v piatok francúzsky štatistický úrad Insee.
Hrubý domáci produkt (HDP) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol o 0,2 percenta, zatiaľ čo pôvodný odhad úradu Insee predpokladal pokles o 0,1 percenta. Druhá najväčšia ekonomika eurozóny tak nezaznamenala rast už tretí štvrťrok po sebe. Francúzska ekonomika v druhom štvrťroku stagnovala po tom, ako v prvom štvrťroku klesla o 0,2 percenta.
Insee pripísal pokles ďalšiemu zníženiu podnikových investícií, ktoré sa v treťom štvrťroku prepadli o 0,9 percenta, a stagnácii spotrebiteľských výdavkov. Ak by súčasný trend HDP pokračoval, ekonomika krajiny by za celý rok vzrástla len o 0,1 percenta, konštatoval štatistický úrad. To je výrazne menej ako oficiálny cieľ vlády, ktorá počíta s rastom o 0,5 percenta. Ekonómovia aj francúzska centrálna banka pochybujú, že sa tento cieľ podarí dosiahnuť.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 0,2 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
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