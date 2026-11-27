Hackeri napadli britké ministerstvo práce. Chceli si prilepšiť na dôchodok?
Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, kto stojí za najnovším incidentom ani aký rozsah škôd spôsobil. Britské ministerstvo práce po
27.11.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, kto stojí za najnovším incidentom ani aký rozsah škôd spôsobil.
Britské ministerstvo práce po kybernetickom incidente dočasne odstavilo časť svojich online služieb, informoval v piatok rezort, ale ubezpečil, že vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov zostáva bez prerušenia.
„Po kybernetickom incidente sme preventívne sme odstavili niektoré online služby,“ uviedol hovorca rezortu. Dodal, že ministerstvo spolupracuje na vyšetrovaní incidentu a obnovení služieb s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti a vládnym koordinačným centrom pre kybernetickú bezpečnosť. Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, kto stojí za najnovším incidentom ani aký rozsah škôd spôsobil.
K útoku došlo v čase rastúcich obáv z kybernetických hrozieb vo svete. V posledných týždňoch zasiahli technologické problémy a kyberútoky viaceré veľké organizácie vrátane spoločnosti Microsoft či amerického Federálneho leteckého úradu (FAA).
Britské úrady navyše tento týždeň varovali dodávateľov vojenskej techniky pre Ukrajinu pred rastúcim počtom sabotážnych aktivít pripisovaných Rusku. Spoločnosti dostali odporúčania, ako znížiť riziko útokov a odhaliť nepriateľské prieniky.
Británia v posledných rokoch čelila viacerým významným kybernetickým incidentom. V auguste hackeri zaútočili na tri letiská patriace skupine Manchester Airports Group a získali osobné údaje približne 8,7 milióna zákazníkov. Minulý rok boli cieľom kyberútočníkov aj automobilka Jaguar Land Rover či obchodné reťazce Marks & Spencer, Harrods a Co-op.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli britké ministerstvo práce. Chceli si prilepšiť na dôchodok? © SITA Všetky práva vyhradené.
Britské ministerstvo práce po kybernetickom incidente dočasne odstavilo časť svojich online služieb, informoval v piatok rezort, ale ubezpečil, že vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov zostáva bez prerušenia.
„Po kybernetickom incidente sme preventívne sme odstavili niektoré online služby,“ uviedol hovorca rezortu. Dodal, že ministerstvo spolupracuje na vyšetrovaní incidentu a obnovení služieb s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti a vládnym koordinačným centrom pre kybernetickú bezpečnosť. Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, kto stojí za najnovším incidentom ani aký rozsah škôd spôsobil.
K útoku došlo v čase rastúcich obáv z kybernetických hrozieb vo svete. V posledných týždňoch zasiahli technologické problémy a kyberútoky viaceré veľké organizácie vrátane spoločnosti Microsoft či amerického Federálneho leteckého úradu (FAA).
Britské úrady navyše tento týždeň varovali dodávateľov vojenskej techniky pre Ukrajinu pred rastúcim počtom sabotážnych aktivít pripisovaných Rusku. Spoločnosti dostali odporúčania, ako znížiť riziko útokov a odhaliť nepriateľské prieniky.
Británia v posledných rokoch čelila viacerým významným kybernetickým incidentom. V auguste hackeri zaútočili na tri letiská patriace skupine Manchester Airports Group a získali osobné údaje približne 8,7 milióna zákazníkov. Minulý rok boli cieľom kyberútočníkov aj automobilka Jaguar Land Rover či obchodné reťazce Marks & Spencer, Harrods a Co-op.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli britké ministerstvo práce. Chceli si prilepšiť na dôchodok? © SITA Všetky práva vyhradené.
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