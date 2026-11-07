Deti aj tento rok budú písať listy Ježiškovi. Obľúbená Vianočná pošta štartuje svoj 28. ročník
Každoročne sú súčasťou Vianočnej pošty aj detské kresby. Slovenská pošta tak povzbudzuje deti, aby spolu s listom poslali aj obrázok. Slovenská pošta ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Každoročne sú súčasťou Vianočnej pošty aj detské kresby. Slovenská pošta tak povzbudzuje deti, aby spolu s listom poslali aj obrázok.
Slovenská pošta opäť spustila Vianočnú poštu. Aj tento rok tak deti môžu písať listy Ježiškovi. Obľúbený projekt dnes štartuje svoj 28. ročník a pozýva deti, aby sa s Ježiškom podelili o svoje sny, želania a kresby. Svoje listy, pohľadnice a kresby môžu deti posielať na známu adresu „999 99 Ježiško“, a to do 16. decembra, aby Ježiško stihol všetkým do Vianoc odpísať.
Patronát nad Vianočnou poštou už tretí rok po sebe prevzal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka uviedol, že Vianočná pošta ma v živote Slovenskej pošty a Slovenska výnimočné miesto. Každý rok totiž ukazuje, ako sú detské sny rozmanité, a koľko fantázie, úprimnosti a nádeje sa zmestí do jedného listu. „Vianočná pošta povzbudzuje deti, aby svoje pocity, sny dávali do slov, viet, do kresieb, a pritom mysleli aj na iných ľudí,“ doplnil Polievka.
Svoje pozdravy deti môžu napísať alebo nakresliť na papier, na špeciálnu vianočnú pohľadnicu, ktorá je dostupná na každej pošte, alebo aj na akúkoľvek inú pohľadnicu. List alebo pohľadnicu následne odošlú na adresu „999 99 Ježiško“. „Aby Ježiško vedel, kam má poslať odpoveď, je dôležité čitateľne a správne uviesť aj spiatočnú adresu. Ježiškov list príde v slovenčine, v angličtine alebo v Braillovom písme,“ doplnila pošta.
Vďaka spolupráci Union s poisťovňou, ktorá je štvrtý rok po sebe partnerom projektu Vianočná pošta, dostanú deti aj malý darček a QR kód na rozprávku, špeciálne napísanú a nahranú pre 28. ročník Vianočnej pošty. Vypočuť a stiahnuť si ju možno bezplatne na stránke www.vianocnaposta.sk.
Odoslanie listu Ježiškovi je jednoduché a dá sa to viacerými spôsobmi. Na obálku s listom či pohľadnicou stačí nalepiť poštovú známku so správnou hodnotou alebo využiť online podaj a úhradu poštovného cez mobilnú aplikáciu. Podanie je možné na ktorejkoľvek pošte, do žltej poštovej schránky alebo aj vo vybraných BalíkoBOXoch Slovenskej pošty, ktoré sú vybavené integrovanou poštovou schránkou.
„Tradíciu posielania vianočných pozdravov prepája s inováciami služba Moja pohľadnica. Stačí si na stránke vybrať formát, vlastnú fotografiu alebo jeden z ponúkaných vianočných motívov, uviesť Ježiškovu aj svoju adresu, napísať text a poštovné uhradiť online,“ doplnila pošta s tým, že vytlačenie pohľadnice a jej doručenie Ježiškovi v tradičnej papierovej podobe sa už postarajú.
Každoročne sú súčasťou Vianočnej pošty aj detské kresby. Slovenská pošta tak povzbudzuje deti, aby spolu s listom poslali aj obrázok. Jedna z kresieb sa totiž stane námetom budúcoročnej vianočnej známky po výbere odbornou porotou. Pošta upozorňuje, že kresba musí prísť na samostatnom hárku papiera aj s menom dieťaťa, vekom a adresou.
Vianočná pošta funguje už od roku 1999. Za predchádzajúcich 27 rokov deti poslali Ježiškovi viac ako 2,59 milióna listov a pohľadníc zo Slovenska i celého sveta. „Prvé tohtoročné kreslené pohľadnice sa v schránke objavili už začiatkom marca a poslali ich bratia Martin a Michal. Prvý list zo zahraničia dorazil 16. októbra 2026 z Taiwanu,“ uzavrela Slovenská pošta.
Zdroj: SITA.sk - Deti aj tento rok budú písať listy Ježiškovi. Obľúbená Vianočná pošta štartuje svoj 28. ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta opäť spustila Vianočnú poštu. Aj tento rok tak deti môžu písať listy Ježiškovi. Obľúbený projekt dnes štartuje svoj 28. ročník a pozýva deti, aby sa s Ježiškom podelili o svoje sny, želania a kresby. Svoje listy, pohľadnice a kresby môžu deti posielať na známu adresu „999 99 Ježiško“, a to do 16. decembra, aby Ježiško stihol všetkým do Vianoc odpísať.
Patronát nad Vianočnou poštou už tretí rok po sebe prevzal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Ježiško odpíše aj v Braillovom písme
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka uviedol, že Vianočná pošta ma v živote Slovenskej pošty a Slovenska výnimočné miesto. Každý rok totiž ukazuje, ako sú detské sny rozmanité, a koľko fantázie, úprimnosti a nádeje sa zmestí do jedného listu. „Vianočná pošta povzbudzuje deti, aby svoje pocity, sny dávali do slov, viet, do kresieb, a pritom mysleli aj na iných ľudí,“ doplnil Polievka.
Svoje pozdravy deti môžu napísať alebo nakresliť na papier, na špeciálnu vianočnú pohľadnicu, ktorá je dostupná na každej pošte, alebo aj na akúkoľvek inú pohľadnicu. List alebo pohľadnicu následne odošlú na adresu „999 99 Ježiško“. „Aby Ježiško vedel, kam má poslať odpoveď, je dôležité čitateľne a správne uviesť aj spiatočnú adresu. Ježiškov list príde v slovenčine, v angličtine alebo v Braillovom písme,“ doplnila pošta.
Vďaka spolupráci Union s poisťovňou, ktorá je štvrtý rok po sebe partnerom projektu Vianočná pošta, dostanú deti aj malý darček a QR kód na rozprávku, špeciálne napísanú a nahranú pre 28. ročník Vianočnej pošty. Vypočuť a stiahnuť si ju možno bezplatne na stránke www.vianocnaposta.sk.
Odoslanie listu Ježiškovi je jednoduché a dá sa to viacerými spôsobmi. Na obálku s listom či pohľadnicou stačí nalepiť poštovú známku so správnou hodnotou alebo využiť online podaj a úhradu poštovného cez mobilnú aplikáciu. Podanie je možné na ktorejkoľvek pošte, do žltej poštovej schránky alebo aj vo vybraných BalíkoBOXoch Slovenskej pošty, ktoré sú vybavené integrovanou poštovou schránkou.
Prvý list prišiel z Taiwanu
„Tradíciu posielania vianočných pozdravov prepája s inováciami služba Moja pohľadnica. Stačí si na stránke vybrať formát, vlastnú fotografiu alebo jeden z ponúkaných vianočných motívov, uviesť Ježiškovu aj svoju adresu, napísať text a poštovné uhradiť online,“ doplnila pošta s tým, že vytlačenie pohľadnice a jej doručenie Ježiškovi v tradičnej papierovej podobe sa už postarajú.
Každoročne sú súčasťou Vianočnej pošty aj detské kresby. Slovenská pošta tak povzbudzuje deti, aby spolu s listom poslali aj obrázok. Jedna z kresieb sa totiž stane námetom budúcoročnej vianočnej známky po výbere odbornou porotou. Pošta upozorňuje, že kresba musí prísť na samostatnom hárku papiera aj s menom dieťaťa, vekom a adresou.
Vianočná pošta funguje už od roku 1999. Za predchádzajúcich 27 rokov deti poslali Ježiškovi viac ako 2,59 milióna listov a pohľadníc zo Slovenska i celého sveta. „Prvé tohtoročné kreslené pohľadnice sa v schránke objavili už začiatkom marca a poslali ich bratia Martin a Michal. Prvý list zo zahraničia dorazil 16. októbra 2026 z Taiwanu,“ uzavrela Slovenská pošta.
Zdroj: SITA.sk - Deti aj tento rok budú písať listy Ježiškovi. Obľúbená Vianočná pošta štartuje svoj 28. ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
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