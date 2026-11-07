Španielsko možno odstúpi od spoluorganizácie MS 2030, ak sa v krajine neuskutoční finále
Španieli majú podmienku pre spoluorganizovanie MS 2030. Podľa lídra španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberta Núňeza Feijóa by sa Španielsko malo stiahnuť z postu spoluorganizátora ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Španieli majú podmienku pre spoluorganizovanie MS 2030.
Podľa lídra španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberta Núňeza Feijóa by sa Španielsko malo stiahnuť z postu spoluorganizátora futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030, ak sa v krajine nebude konať finálové stretnutie.
Okrem Španielov by mali MS 2030 hostiť aj Portugalsko a Maroko, pričom úvodné stretnutia sa uskutočnia aj v Južnej Amerike.
"Finále majstrovstiev sveta musí byť tam, kde je to spravodlivé, kde je to vhodné, kde to nie je spochybňované: v Španielsku," povedal Feijóo v rozhovore pre španielsky televízny program El Chiringuito.
Na otázku, či by obhajoval stiahnutie Španielska, ktorého národný tím vyhral tohtoročný svetový šampionát, z turnaja v prípade, že bude finále pridelené napríklad Maroku, odpovedal: "Áno. Odpoveď je áno."
Na sociálnej sieti X potom doplnil: "Neznehodnocujte poprednú futbalovú veľmoc sveta."
Hostiteľské krajiny MS 2030 aktuálne bojujú o to, ktorá z nich zorganizuje finálový duel. Údajne je favoritom Štadión Santiaga Bernabéua v Madride či neďaleko marockého mesta Casablanca plánovaný štadión s kapacitou 115-tisíc miest.
Prezident Marockej futbalovej federácie Fouzi Lekjaa, jeden z najvernejších podporovateľov súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina, v septembri vyhlásil, že finále sa uskutoční v Maroku či sa to niekomu to páči, alebo nie. FIFA zatiaľ oficiálne nerozhodla o mieste konania zápasu.
Spor sa objavuje v čase napätých vzťahov medzi Španielskom a Marokom po veľkom prieniku migrantov do španielskeho severoafrického územia Ceuta, kam v júli desaťtisíce osôb vnikli zo susedného Maroka. Feijóo obvinil Maroko z "invázie" a prisľúbil prísnejší prístup voči tejto krajine, ak sa stane premiérom.
Hlavná konzervatívna Ľudová strana vedie v prieskumoch verejnej mienky pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra, avšak na vytvorenie vlády by mohla potrebovať podporu krajne pravicovej strany Vox. Ten požaduje tvrdší prístup voči Maroku a obviňuje ho zo zásahu do španielskej suverenity a využitia migrácie ako politického nátlaku.
Na postoj Feijóoa reagoval tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente, ktorý zopakoval, že verí, že finále MS 2030 by sa malo konať v Španielsku.
"Všetko ostatné nech nechá každý na tých, ktorých sa to týka," povedal na tlačovej konferencii po oznámení nominácie na nadchádzajúce zápasy Ligy národov.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko možno odstúpi od spoluorganizácie MS 2030, ak sa v krajine neuskutoční finále © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa lídra španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberta Núňeza Feijóa by sa Španielsko malo stiahnuť z postu spoluorganizátora futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030, ak sa v krajine nebude konať finálové stretnutie.
Okrem Španielov by mali MS 2030 hostiť aj Portugalsko a Maroko, pričom úvodné stretnutia sa uskutočnia aj v Južnej Amerike.
Tam, kde je to spravodlivé
"Finále majstrovstiev sveta musí byť tam, kde je to spravodlivé, kde je to vhodné, kde to nie je spochybňované: v Španielsku," povedal Feijóo v rozhovore pre španielsky televízny program El Chiringuito.
Na otázku, či by obhajoval stiahnutie Španielska, ktorého národný tím vyhral tohtoročný svetový šampionát, z turnaja v prípade, že bude finále pridelené napríklad Maroku, odpovedal: "Áno. Odpoveď je áno."
Bude finále v Madride?
Na sociálnej sieti X potom doplnil: "Neznehodnocujte poprednú futbalovú veľmoc sveta."
Hostiteľské krajiny MS 2030 aktuálne bojujú o to, ktorá z nich zorganizuje finálový duel. Údajne je favoritom Štadión Santiaga Bernabéua v Madride či neďaleko marockého mesta Casablanca plánovaný štadión s kapacitou 115-tisíc miest.
Prezident Marockej futbalovej federácie Fouzi Lekjaa, jeden z najvernejších podporovateľov súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina, v septembri vyhlásil, že finále sa uskutoční v Maroku či sa to niekomu to páči, alebo nie. FIFA zatiaľ oficiálne nerozhodla o mieste konania zápasu.
Napäté vzťahy
Spor sa objavuje v čase napätých vzťahov medzi Španielskom a Marokom po veľkom prieniku migrantov do španielskeho severoafrického územia Ceuta, kam v júli desaťtisíce osôb vnikli zo susedného Maroka. Feijóo obvinil Maroko z "invázie" a prisľúbil prísnejší prístup voči tejto krajine, ak sa stane premiérom.
Hlavná konzervatívna Ľudová strana vedie v prieskumoch verejnej mienky pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra, avšak na vytvorenie vlády by mohla potrebovať podporu krajne pravicovej strany Vox. Ten požaduje tvrdší prístup voči Maroku a obviňuje ho zo zásahu do španielskej suverenity a využitia migrácie ako politického nátlaku.
Na postoj Feijóoa reagoval tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente, ktorý zopakoval, že verí, že finále MS 2030 by sa malo konať v Španielsku.
"Všetko ostatné nech nechá každý na tých, ktorých sa to týka," povedal na tlačovej konferencii po oznámení nominácie na nadchádzajúce zápasy Ligy národov.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko možno odstúpi od spoluorganizácie MS 2030, ak sa v krajine neuskutoční finále © SITA Všetky práva vyhradené.
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