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Rusi na hokejových majstrovstvách nemajú čo robiť, tvrdí Matovič. Taraba ich účasť víta

Poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba sa v diskusii vyjadril, že s ruskými hokejistami problém nemá. Rusi nemajú na majstrovstvách sveta v hokeji čo robiť. Uviedol to líder

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7.11.2026 (SITA.sk) - Poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba sa v diskusii vyjadril, že s ruskými hokejistami problém nemá.

Rusi nemajú na majstrovstvách sveta v hokeji čo robiť. Uviedol to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. „Šport je podľa mňa v prvom rade o fair play. O férovej hre. Aká je to férová hra, keď majú na rovnakých majstrovstvách hrať napríklad Ukrajinci, z ktorých každý druhý je niekde v zákope a bojuje o život? A Rusi sa budú v pohode producírovať a vysmievať ostatným do tváre. Z tohto pohľadu si myslím, že je správne povedať, že tam nemajú čo robiť,“ povedal Matovič a pripomenul rok 1969.

„Boli majstrovstvá sveta v hokeji v Československu, a teda rok po tom, ako nás sovieti napadli a prišli nás zachraňovať pred Dubčekom, a potom sa posunuli tie majstrovstvá do Švédska. A vo Švédsku sa po zápase, kedy československí hokejisti porazili sovietov, tak sa spoločne dohodli, že im nepodajú ruky. A to bola obrovská odvaha. Tieto gestá sú mimoriadne dôležité,“ dodal Matovič.

Poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba sa v diskusii vyjadril, že s ruskými hokejistami problém nemá. „Politika je politika. Kultúra je kultúra. A šport je šport. Sú to oddelené oblasti. Od športu a kultúry očakávam, že budú skôr nástrojom dialógu možno aj tam, kde politika ten priestor nevytvára. Ja si myslím, že šport mi nemal trpieť pre politiku,“ povedal Taraba s tým, že politika by do športu nemala byť vťahovaná, a preto s účasťou ruských hokejistov na majstrovstvách sveta nemá žiadny problém a víta ju.


Zdroj: SITA.sk - Rusi na hokejových majstrovstvách nemajú čo robiť, tvrdí Matovič. Taraba ich účasť víta © SITA Všetky práva vyhradené.

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