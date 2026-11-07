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Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny v piatich regiónoch Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ďalšie útoky na energetický sektor krajiny a civilnú infraštruktúru sú na spadnutie. Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ...

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7.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ďalšie útoky na energetický sektor krajiny a civilnú infraštruktúru sú na spadnutie.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili cez noc výpadky prúdu v piatich regiónoch, uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky, keďže sa krajina pripravuje na ďalšiu krutú vojnovú zimu.

Rusko pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru napriek obnovenému diplomatickému úsiliu o ukončenie vojny, v rámci ktorého sa v utorok a stredu v Abú Zabí uskutočnia trojstranné stretnutia predstaviteľov USA, Ruska a Ukrajiny.

Problémy boli aj v hlavnom meste


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ďalšie útoky na energetický sektor krajiny a civilnú infraštruktúru sú na spadnutie.

„Cez noc nepriateľ spustil masívny útok na množstvo energetických zariadení na Ukrajine,“ uviedlo ministerstvo energetiky vo vyhlásení.

Spotrebitelia v Dnepropetrovskej, Doneckej, Kyjevskej, Žytomyrskej a Charkovskej oblasti zostali bez prúdu a prenos elektriny v hlavnom meste a okolitom regióne bol „výrazne narušený“, dodalo.

Výzva Spojeným štátom na zvýšenie pomoci


Zelenskyj na sociálnych sieťach uviedol, že Rusko pri „kombinovanom útoku“ odpálilo 36 balistických rakiet a 172 dronov. „Rusko sa pripravuje na trojstranné rozhovory odpálením balistických rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny,“ povedal.

Vyzval Spojené štáty – kde Republikánska strana prezidenta Donalda Trumpa práve utrpela ťažké prehry v strednodobých voľbách – aby zvýšili svoju pomalú pomoc Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny v piatich regiónoch Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

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