Donio spúšťa novú dobročinnú výzvu, cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur pre deti s rakovinou na Ukrajine – VIDEO
Deti na Ukrajine dnes bojujú s rakovinou uprostred vojny - no rakovina nečaká, kým sa vojna skončí. Liečbu a podporu potrebujú už dnes. Nová dobročinná výzva
5.11.2026 (SITA.sk) - Deti na Ukrajine dnes bojujú s rakovinou uprostred vojny – no rakovina nečaká, kým sa vojna skončí. Liečbu a podporu potrebujú už dnes.
Nová dobročinná výzva Donio s názvom „Rakovina si nedáva pauzu ani vo vojne. Postavme sa za ukrajinské deti“, má pomôcť deťom s rakovinou na Ukrajine. Na Slovensko prišiel podporiť jej spustenie Nick Winton, syn Sira Nicholasa Wintona, ktorý na prahu druhej svetovej vojny v roku 1939 zorganizoval evakuáciu 669 detí z nacistami okupovaného Československa do Veľkej Británie.
Ako platforma Donio informovala, pri svojom piatom výročí spúšťa dobročinnú výzvu pre ukrajinské deti, ktoré čelia rakovine aj vojne súčasne. Cieľom výzvy je vyzbierať 100-tisíc eur na lieky a zdravotnícky materiál, ktoré by mali 250 deťom pomôcť na tri mesiace.
Lieky a materiál v Ukrajine pre deti zabezpečí nadácia Tabletochki. Prvým míľnikom je suma 20-tisíc eur, pomôcť by mala prvým 50 deťom. „Za päť rokov sme na Donio videli, čo dokáže pomoc ľudí, ktorí sa často vôbec nepoznajú. Pri našich narodeninách sme si preto povedali, že darček chceme poslať ďalej. Deťom, ktoré potrebujú lieky, a rodičom, ktorí okrem strachu z choroby svojho dieťaťa žijú aj so strachom z vojny. Veríme, že sa za ne spoločne dokážeme postaviť,“ vraví Zuzana Suchová z Donio.
Nick Winton spolu s Donio podporujú deti, ktoré potrebujú liečbu v krajine, kde prebieha vojna. S rakovinou má aj vlastnú skúsenosť, po operácii zhubného nádoru na mozgu mu lekári predpovedali päť rokov života. „Deti potrebujú liečbu aj vtedy, keď znejú sirény. Sám som mal rakovinu a viem, že to nie je jednoduché. Deti na Ukrajine navyše žijú v krajine, ktorá je v hroznej situácii. Prísť podporiť projekt, ktorý zbiera peniaze na pomoc týmto deťom, bolo preto pre mňa prirodzené. Nebolo to ťažké rozhodnutie,“ vraví Nick Winton.
Pripomenul, že jeho otec deťom pomáhal popri zamestnaní, a hoci mal jeho projekt veľký dosah, Nicholas Winton sa nepovažoval za hrdinu. „Aj my všetci každý deň meníme svet, väčšinou si to ani neuvedomujeme. Svojím a jeho príbehom chcem ľuďom pripomínať, že si môžu viac uvedomovať svoj vplyv na druhých a byť láskavejší,“ dodal.
Nadácia Tabletochki uvádza, že každý deň sa na Ukrajine tri rodiny dozvedia, že ich dieťa má rakovinu. Okrem toho ale čelia aj následkom ruskej invázie, ako sú nálety, výpadky elektriny či náročnejšie cesty do nemocnice.
„Po diagnostikovaní rakoviny sa celý život rodiny zmení. Rodičia potrebujú vedieť, že ich dieťa dostane lieky a starostlivosť, ktoré potrebuje, a že počas mesiacov náročnej liečby nezostanú sami. Deti na Ukrajine dnes bojujú s rakovinou uprostred vojny – no rakovina nečaká, kým sa vojna skončí. Liečbu a podporu potrebujú už dnes. Každý dar zo Slovenska pomáha dať dieťaťu na Ukrajine šancu prežiť rakovinu a vyrásť,“ vraví.
Svitlana Pugač z nadácie Tabletochki, ktorá pomáha deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám od roku 2011, pričom ročne poskytne lieky a zdravotnícky materiál pre vyše 800 detí. Darcovia sa do dobročinnej výzvy môžu zapojiť ľubovoľnou sumou. Prepočty nadácie ukazujú, že 25 eur je suma na týždennú dávku špeciálnej výživy pre jedno dieťa, 50 eur na týždennú chemoterapiu a 400 eur na lieky a zdravotnícky materiál pre jedno dieťa na tri mesiace.
Zdroj: SITA.sk - Donio spúšťa novú dobročinnú výzvu, cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur pre deti s rakovinou na Ukrajine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová dobročinná výzva Donio s názvom „Rakovina si nedáva pauzu ani vo vojne. Postavme sa za ukrajinské deti“, má pomôcť deťom s rakovinou na Ukrajine. Na Slovensko prišiel podporiť jej spustenie Nick Winton, syn Sira Nicholasa Wintona, ktorý na prahu druhej svetovej vojny v roku 1939 zorganizoval evakuáciu 669 detí z nacistami okupovaného Československa do Veľkej Británie.
Cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur
Ako platforma Donio informovala, pri svojom piatom výročí spúšťa dobročinnú výzvu pre ukrajinské deti, ktoré čelia rakovine aj vojne súčasne. Cieľom výzvy je vyzbierať 100-tisíc eur na lieky a zdravotnícky materiál, ktoré by mali 250 deťom pomôcť na tri mesiace.
Lieky a materiál v Ukrajine pre deti zabezpečí nadácia Tabletochki. Prvým míľnikom je suma 20-tisíc eur, pomôcť by mala prvým 50 deťom. „Za päť rokov sme na Donio videli, čo dokáže pomoc ľudí, ktorí sa často vôbec nepoznajú. Pri našich narodeninách sme si preto povedali, že darček chceme poslať ďalej. Deťom, ktoré potrebujú lieky, a rodičom, ktorí okrem strachu z choroby svojho dieťaťa žijú aj so strachom z vojny. Veríme, že sa za ne spoločne dokážeme postaviť,“ vraví Zuzana Suchová z Donio.
Nick Winton spolu s Donio podporujú deti, ktoré potrebujú liečbu v krajine, kde prebieha vojna. S rakovinou má aj vlastnú skúsenosť, po operácii zhubného nádoru na mozgu mu lekári predpovedali päť rokov života. „Deti potrebujú liečbu aj vtedy, keď znejú sirény. Sám som mal rakovinu a viem, že to nie je jednoduché. Deti na Ukrajine navyše žijú v krajine, ktorá je v hroznej situácii. Prísť podporiť projekt, ktorý zbiera peniaze na pomoc týmto deťom, bolo preto pre mňa prirodzené. Nebolo to ťažké rozhodnutie,“ vraví Nick Winton.
Rakovina nečaká, kým sa vojna skončí
Pripomenul, že jeho otec deťom pomáhal popri zamestnaní, a hoci mal jeho projekt veľký dosah, Nicholas Winton sa nepovažoval za hrdinu. „Aj my všetci každý deň meníme svet, väčšinou si to ani neuvedomujeme. Svojím a jeho príbehom chcem ľuďom pripomínať, že si môžu viac uvedomovať svoj vplyv na druhých a byť láskavejší,“ dodal.
Nadácia Tabletochki uvádza, že každý deň sa na Ukrajine tri rodiny dozvedia, že ich dieťa má rakovinu. Okrem toho ale čelia aj následkom ruskej invázie, ako sú nálety, výpadky elektriny či náročnejšie cesty do nemocnice.
„Po diagnostikovaní rakoviny sa celý život rodiny zmení. Rodičia potrebujú vedieť, že ich dieťa dostane lieky a starostlivosť, ktoré potrebuje, a že počas mesiacov náročnej liečby nezostanú sami. Deti na Ukrajine dnes bojujú s rakovinou uprostred vojny – no rakovina nečaká, kým sa vojna skončí. Liečbu a podporu potrebujú už dnes. Každý dar zo Slovenska pomáha dať dieťaťu na Ukrajine šancu prežiť rakovinu a vyrásť,“ vraví.
Svitlana Pugač z nadácie Tabletochki, ktorá pomáha deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám od roku 2011, pričom ročne poskytne lieky a zdravotnícky materiál pre vyše 800 detí. Darcovia sa do dobročinnej výzvy môžu zapojiť ľubovoľnou sumou. Prepočty nadácie ukazujú, že 25 eur je suma na týždennú dávku špeciálnej výživy pre jedno dieťa, 50 eur na týždennú chemoterapiu a 400 eur na lieky a zdravotnícky materiál pre jedno dieťa na tri mesiace.
Zdroj: SITA.sk - Donio spúšťa novú dobročinnú výzvu, cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur pre deti s rakovinou na Ukrajine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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