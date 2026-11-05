Demokrati ovládli Kongres, voliči vyslali Trumpovi jasný odkaz, tvrdí Kočnerová
Za jeden z najvýraznejších momentov volieb označila Kočnerová výsledky v Texase a Kansase, kde demokrati dosiahli historické víťazstvá napriek dlhoročnej dominancii republikánov. Výsledky ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Za jeden z najvýraznejších momentov volieb označila Kočnerová výsledky v Texase a Kansase, kde demokrati dosiahli historické víťazstvá napriek dlhoročnej dominancii republikánov.
Výsledky amerických „midterm“ volieb, ktoré sa uskutočnili 3. novembra, naznačili zmenu kurzu americkej politiky. Demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte a uspeli aj v niektorých štátoch, ktoré boli dlhodobo považované za republikánske pevnosti. Podľa vedúcej Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Márie Kočnerovej predstavujú výsledky predovšetkým hodnotenie pôsobenia prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy.
„V amerických midterm voľbách voliči často hodnotia nielen jednotlivých kandidátov, ale aj celkové smerovanie krajiny a výkon úradujúcej vlády. Ide o výrazné odmietnutie politiky prezidenta Donalda Trumpa zo strany amerických voličov,“ uviedla Kočnerová pre agentúru SITA.
Podľa nej za výsledkom stojí rastúca nespokojnosť Američanov s domácou aj zahraničnou politikou súčasnej administratívy. Významnú úlohu zohrali najmä rastúce životné náklady, ale aj negatívne ekonomické dôsledky konfliktu s Iránom.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Za jeden z najvýraznejších momentov volieb označila Kočnerová výsledky v Texase a Kansase, kde demokrati dosiahli historické víťazstvá napriek dlhoročnej dominancii republikánov. V Texase demokrat James Talarico porazil republikána Kena Paxtona a získal senátorské kreslo, ktoré demokrati nedokázali obsadiť od roku 1988. Demokratka Gina Hinojosa zároveň zvíťazila nad doterajším republikánskym guvernérom Gregom Abbottom.
Podľa Kočnerovej mohla k výsledku prispieť aj osobná angažovanosť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prišiel do Texasu podporiť Paxtona. „Možno aj vďaka tomu sme svedkami historického politického zvratu v Texase, tradičnej bašte republikánov,“ uviedla politologička.
Výrazný úspech zaznamenali demokrati aj v Kansase, kde Adam Hamilton porazil úradujúceho republikánskeho senátora Rogera Marshalla. Demokrati tak podľa Kočnerovej získali senátorské kreslo v tomto štáte prvýkrát od roku 1932. „Ide teda o jedno z najväčších prekvapení týchto volieb,“ skonštatovala.
Politologička však upozornila, že tieto výsledky ešte neznamenajú trvalý presun oboch štátov k demokratom. Podľa nej skôr ukazujú, že ani tradične republikánske štáty nie sú imúnne voči politickým a ekonomickým dôsledkom politiky Trumpovej administratívy.
Nové rozloženie síl vo Washingtone môže podľa Kočnerovej priniesť intenzívnejšie konflikty medzi Kongresom a Bielym domom. Demokratická väčšina získa väčší priestor na kontrolu prezidentových krokov, čo môže sťažiť presadzovanie jeho politických priorít.
„Víťazstvo demokratov a ich prevaha v oboch komorách Kongresu predznamenávajú častejšie politické konflikty a napätie medzi Kongresom a prezidentom,“ uviedla.
Podľa nej možno očakávať komplikovanejšie rokovania najmä pri otázkach federálneho rozpočtu a ďalších dôležitých zákonoch. Zároveň však nepredpokladá, že každá téma povedie ku konfliktu.
„V niektorých oblastiach môžu obe strany nájsť spoločné záujmy, najmä ak bude politický tlak verejnosti smerovať k riešeniu ekonomických problémov,“ vysvetlila.
Najbližšie dva roky budú podľa Kočnerovej skúškou pre obe politické strany. Demokrati budú musieť preukázať, že dokážu volebný úspech pretaviť do konkrétnych výsledkov, republikáni sa zasa budú snažiť presadzovať prezidentovu politiku v podmienkach demokratmi kontrolovaného Kongresu.
„Práve od toho bude závisieť, či sa výsledky volieb stanú impulzom na politickú korekciu a umiernenie, alebo ďalším zdrojom polarizácie americkej spoločnosti,“ uzavrela Kočnerová.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati ovládli Kongres, voliči vyslali Trumpovi jasný odkaz, tvrdí Kočnerová © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledky amerických „midterm“ volieb, ktoré sa uskutočnili 3. novembra, naznačili zmenu kurzu americkej politiky. Demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte a uspeli aj v niektorých štátoch, ktoré boli dlhodobo považované za republikánske pevnosti. Podľa vedúcej Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Márie Kočnerovej predstavujú výsledky predovšetkým hodnotenie pôsobenia prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy.
„V amerických midterm voľbách voliči často hodnotia nielen jednotlivých kandidátov, ale aj celkové smerovanie krajiny a výkon úradujúcej vlády. Ide o výrazné odmietnutie politiky prezidenta Donalda Trumpa zo strany amerických voličov,“ uviedla Kočnerová pre agentúru SITA.
Podľa nej za výsledkom stojí rastúca nespokojnosť Američanov s domácou aj zahraničnou politikou súčasnej administratívy. Významnú úlohu zohrali najmä rastúce životné náklady, ale aj negatívne ekonomické dôsledky konfliktu s Iránom.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Demokrati uspeli aj v tradičných republikánskych baštách
Za jeden z najvýraznejších momentov volieb označila Kočnerová výsledky v Texase a Kansase, kde demokrati dosiahli historické víťazstvá napriek dlhoročnej dominancii republikánov. V Texase demokrat James Talarico porazil republikána Kena Paxtona a získal senátorské kreslo, ktoré demokrati nedokázali obsadiť od roku 1988. Demokratka Gina Hinojosa zároveň zvíťazila nad doterajším republikánskym guvernérom Gregom Abbottom.
Podľa Kočnerovej mohla k výsledku prispieť aj osobná angažovanosť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prišiel do Texasu podporiť Paxtona. „Možno aj vďaka tomu sme svedkami historického politického zvratu v Texase, tradičnej bašte republikánov,“ uviedla politologička.
Výrazný úspech zaznamenali demokrati aj v Kansase, kde Adam Hamilton porazil úradujúceho republikánskeho senátora Rogera Marshalla. Demokrati tak podľa Kočnerovej získali senátorské kreslo v tomto štáte prvýkrát od roku 1932. „Ide teda o jedno z najväčších prekvapení týchto volieb,“ skonštatovala.
Politologička však upozornila, že tieto výsledky ešte neznamenajú trvalý presun oboch štátov k demokratom. Podľa nej skôr ukazujú, že ani tradične republikánske štáty nie sú imúnne voči politickým a ekonomickým dôsledkom politiky Trumpovej administratívy.
Demokratická väčšina môže skomplikovať Trumpovo vládnutie
Nové rozloženie síl vo Washingtone môže podľa Kočnerovej priniesť intenzívnejšie konflikty medzi Kongresom a Bielym domom. Demokratická väčšina získa väčší priestor na kontrolu prezidentových krokov, čo môže sťažiť presadzovanie jeho politických priorít.
„Víťazstvo demokratov a ich prevaha v oboch komorách Kongresu predznamenávajú častejšie politické konflikty a napätie medzi Kongresom a prezidentom,“ uviedla.
Podľa nej možno očakávať komplikovanejšie rokovania najmä pri otázkach federálneho rozpočtu a ďalších dôležitých zákonoch. Zároveň však nepredpokladá, že každá téma povedie ku konfliktu.
„V niektorých oblastiach môžu obe strany nájsť spoločné záujmy, najmä ak bude politický tlak verejnosti smerovať k riešeniu ekonomických problémov,“ vysvetlila.
Najbližšie dva roky preveria obe politické strany
Najbližšie dva roky budú podľa Kočnerovej skúškou pre obe politické strany. Demokrati budú musieť preukázať, že dokážu volebný úspech pretaviť do konkrétnych výsledkov, republikáni sa zasa budú snažiť presadzovať prezidentovu politiku v podmienkach demokratmi kontrolovaného Kongresu.
„Práve od toho bude závisieť, či sa výsledky volieb stanú impulzom na politickú korekciu a umiernenie, alebo ďalším zdrojom polarizácie americkej spoločnosti,“ uzavrela Kočnerová.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati ovládli Kongres, voliči vyslali Trumpovi jasný odkaz, tvrdí Kočnerová © SITA Všetky práva vyhradené.
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