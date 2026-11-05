Calzona bez servítky o SFZ či meškajúcej mzde. Jeho projekt zamietli, Slovensko na to môže v budúcnosti tvrdo doplatiť
S Vladimírom Weissom starším, ktorý po ňom prebral kormidlo pri národnom tíme, telefonoval a bol to výborný rozhovor. Taliansky futbalový tréner Francesco Calzona, ktorý viedol slovenský národný ...
5.11.2026 (SITA.sk) - S Vladimírom Weissom starším, ktorý po ňom prebral kormidlo pri národnom tíme, telefonoval a bol to výborný rozhovor.
Taliansky futbalový tréner Francesco Calzona, ktorý viedol slovenský národný tím v rokoch 2022 až 2026, prehovoril o súčasných vzťahoch s vedením Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Ozrejmil dôvody svojho odchodu, meškajúcu výplatu, ale aj množstvo ďalších informácií zo zákulisia, kam sa priaznivci spod Tatier nemohli doteraz dostať.
Aktuálne nemá žiaden angažmán, no nejaké ponuky medzičasom dostal, no čaká na tú správnu, aby naplno rozbehol aj kariéru klubového kouča.
O kríze SFZ počas pôsobenia na Slovensku nevedel. "Možno aj preto, že vždy som chcel hovoriť s ľuďmi z asociácie len a len o futbale. Účty ešte nemáme vyrovnané, ale až do tohto momentu som netlačil na SFZ. Čiastočne aj preto, že som dodnes vďačný za šancu viesť národný tím. Pred pár dňami sa mi konečne podarilo spojiť s prezidentom Jánom Kováčikom a sľúbil mi, že sa všetko vyrieši počas novembra," uviedol Calzona v rozhovore pre web sport.sk.
Jeho projekt zmien v športovej oblasti od mládežníckych národných výberov bol zmietnutý zo stola, keďže bol Talian ochotný obetovať výsledky v Lige národov len preto, aby dal príležitosť mladým talentom.
"Čoskoro môže prísť k problémom z toho vyplývajúcich. Teraz ešte môžeme prižmúriť oči nad tým, lebo mužstvo dosahuje priaznivé výsledky, ale Slovensko má jeden z najstarších kádrov v Európe. Už o dva-tri roky však môžu prísť výrazné problémy," avizoval.
Nevie si predstaviť, kto nahradí kľúčové mená v reprezentácii. Ak niektorí nebudú dosahovať požadovanú formu, alebo ukončia (reprezentačné) kariéry, môže dôjsť k tomu, že Slovensko nebude konkurencieschopné.
"Fakt je, že kluby Niké ligy končia s výnimkou Slovana v Európe veľmi rýchlo. "Belasí" sa síce dostali do Ligy majstrov, ale nie sú v nej konkurencieschopní. Navyše, znepokujujúce sú aj výsledky mládežníckych reprezentácií. Som presvedčený, že tieto varovné signály si zaslúžia pozornosť. Bez určitej zmeny hrozí, že sa situácia ešte viac skomplikuje," konštatoval 58-ročný rodák z mesta Vibo Valentia.
S Vladimírom Weissom starším, ktorý po ňom prebral kormidlo pri národnom tíme, telefonoval a bol to výborný rozhovor. "Bol to pekný moment, lebo som pochopil, že máme voči sebe vzájomný rešpekt. Jemu a celej reprezentácii želám do budúcna len to najlepšie. Zostávam fanúšik trénera, takisto hráčov a Slovenska ako takého. Som veľmi šťastný z doterajších výsledkov. O to viac, že gro tímu poznám."
Calzona naďalej sleduje Niké ligu a Slovan Bratislava v Lige majstrov. "Yaya Touré mal výborný vstup, postup do LM je veľký úspech. V poslednom období to má už ťažšie. V prvom rade potrebuje čas a pokoj na prácu. Je tu iba pár mesiacov a určite nedal mužstvu všetko, čo chce dať. Porovnávania s Weissom v tejto chvíli nie sú namieste. Jeden bol v Slovane päť rokov, druhý je tu len pár mesiacov. Musí prejsť niekoľko sezón, kým ich bude možné objektívne porovnať."
Niektoré ponuky odmietol sám taliansky stratég a iné pred finálnym vyhodnotením zmietli zo stola kluby. Chce urobiť správne rozhodnutie, a preto stále vyčkáva. Vie si predstaviť aj návrat na Slovensko.
Je za koniec Kováčika vo funkcii prezidenta SFZ? "Nepoznám všetky detaily problémov, debatoval som s ním vždy len o futbale. Nechcem vynášať súdy na základe subjektívnych dojmov. Môžem hovoriť len na základe vlastných skúseností. Nám za tri a pol roka vytvoril tie najlepšie podmienky na prácu. Chápal, že národnému tímu môžeme pomôcť a všemožne nás podporoval."
Odchod z lavičky Slovenska ho mrzí z dvoch dôvodov - natáčanie tréningov "áčka" od trénerov "dvadsaťjednotky" a nepresné vyjadrenie člena výkonného výboru za trénerov Jána Kociana, ktorý tvrdil, že debaty o predĺžení spolupráce padli pri téme o dĺžke zmluvy, čo podľa Calzonu nie je pravda, keďže tam sa ani nedostali.
Svoje účinkovanie na lavičke národného tímu spod Tatier nepovažuje za neúspech. "Počas mojej éry sme absolvovali tri cykly. Priamo sme postúpili na Euro s rekordným počtom bodov v skupine a dva razy sme sa prebojovali do baráže."
Nepáči sa mu, keď niekto o ňom hovorí za chrbtom ako o arogantnom človeku a vyjadrenia niektorých ľudí v médií o jeho osobe opovrhuje o to viac, že to čítajú jeho rodina či priatelia.
Calzona na záver priznal, že urobil aj chyby. "Keby som sa mohol vrátiť späť v čase, niektoré veci by som robil inak a iné rovnako. Človek musí mať pokoru, aby dokázal spochybniť sám seba. Môj hlavný cieľ bola pomoc mužstvu. Vždy som však rozhodnutia robil v danom momente s vedomím, že konám v prospech tímu," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Calzona bez servítky o SFZ či meškajúcej mzde. Jeho projekt zamietli, Slovensko na to môže v budúcnosti tvrdo doplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky futbalový tréner Francesco Calzona, ktorý viedol slovenský národný tím v rokoch 2022 až 2026, prehovoril o súčasných vzťahoch s vedením Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Ozrejmil dôvody svojho odchodu, meškajúcu výplatu, ale aj množstvo ďalších informácií zo zákulisia, kam sa priaznivci spod Tatier nemohli doteraz dostať.
Aktuálne nemá žiaden angažmán, no nejaké ponuky medzičasom dostal, no čaká na tú správnu, aby naplno rozbehol aj kariéru klubového kouča.
Prídu problémy
O kríze SFZ počas pôsobenia na Slovensku nevedel. "Možno aj preto, že vždy som chcel hovoriť s ľuďmi z asociácie len a len o futbale. Účty ešte nemáme vyrovnané, ale až do tohto momentu som netlačil na SFZ. Čiastočne aj preto, že som dodnes vďačný za šancu viesť národný tím. Pred pár dňami sa mi konečne podarilo spojiť s prezidentom Jánom Kováčikom a sľúbil mi, že sa všetko vyrieši počas novembra," uviedol Calzona v rozhovore pre web sport.sk.
Jeho projekt zmien v športovej oblasti od mládežníckych národných výberov bol zmietnutý zo stola, keďže bol Talian ochotný obetovať výsledky v Lige národov len preto, aby dal príležitosť mladým talentom.
"Čoskoro môže prísť k problémom z toho vyplývajúcich. Teraz ešte môžeme prižmúriť oči nad tým, lebo mužstvo dosahuje priaznivé výsledky, ale Slovensko má jeden z najstarších kádrov v Európe. Už o dva-tri roky však môžu prísť výrazné problémy," avizoval.
Príjemný telefonát s Weissom st.
Nevie si predstaviť, kto nahradí kľúčové mená v reprezentácii. Ak niektorí nebudú dosahovať požadovanú formu, alebo ukončia (reprezentačné) kariéry, môže dôjsť k tomu, že Slovensko nebude konkurencieschopné.
"Fakt je, že kluby Niké ligy končia s výnimkou Slovana v Európe veľmi rýchlo. "Belasí" sa síce dostali do Ligy majstrov, ale nie sú v nej konkurencieschopní. Navyše, znepokujujúce sú aj výsledky mládežníckych reprezentácií. Som presvedčený, že tieto varovné signály si zaslúžia pozornosť. Bez určitej zmeny hrozí, že sa situácia ešte viac skomplikuje," konštatoval 58-ročný rodák z mesta Vibo Valentia.
S Vladimírom Weissom starším, ktorý po ňom prebral kormidlo pri národnom tíme, telefonoval a bol to výborný rozhovor. "Bol to pekný moment, lebo som pochopil, že máme voči sebe vzájomný rešpekt. Jemu a celej reprezentácii želám do budúcna len to najlepšie. Zostávam fanúšik trénera, takisto hráčov a Slovenska ako takého. Som veľmi šťastný z doterajších výsledkov. O to viac, že gro tímu poznám."
Súhlasí s koncom Kováčika?
Calzona naďalej sleduje Niké ligu a Slovan Bratislava v Lige majstrov. "Yaya Touré mal výborný vstup, postup do LM je veľký úspech. V poslednom období to má už ťažšie. V prvom rade potrebuje čas a pokoj na prácu. Je tu iba pár mesiacov a určite nedal mužstvu všetko, čo chce dať. Porovnávania s Weissom v tejto chvíli nie sú namieste. Jeden bol v Slovane päť rokov, druhý je tu len pár mesiacov. Musí prejsť niekoľko sezón, kým ich bude možné objektívne porovnať."
Niektoré ponuky odmietol sám taliansky stratég a iné pred finálnym vyhodnotením zmietli zo stola kluby. Chce urobiť správne rozhodnutie, a preto stále vyčkáva. Vie si predstaviť aj návrat na Slovensko.
Je za koniec Kováčika vo funkcii prezidenta SFZ? "Nepoznám všetky detaily problémov, debatoval som s ním vždy len o futbale. Nechcem vynášať súdy na základe subjektívnych dojmov. Môžem hovoriť len na základe vlastných skúseností. Nám za tri a pol roka vytvoril tie najlepšie podmienky na prácu. Chápal, že národnému tímu môžeme pomôcť a všemožne nás podporoval."
Odchod z lavičky Slovenska ho mrzí z dvoch dôvodov - natáčanie tréningov "áčka" od trénerov "dvadsaťjednotky" a nepresné vyjadrenie člena výkonného výboru za trénerov Jána Kociana, ktorý tvrdil, že debaty o predĺžení spolupráce padli pri téme o dĺžke zmluvy, čo podľa Calzonu nie je pravda, keďže tam sa ani nedostali.
Svoje účinkovanie na lavičke národného tímu spod Tatier nepovažuje za neúspech. "Počas mojej éry sme absolvovali tri cykly. Priamo sme postúpili na Euro s rekordným počtom bodov v skupine a dva razy sme sa prebojovali do baráže."
Nepáči sa mu, keď niekto o ňom hovorí za chrbtom ako o arogantnom človeku a vyjadrenia niektorých ľudí v médií o jeho osobe opovrhuje o to viac, že to čítajú jeho rodina či priatelia.
Calzona na záver priznal, že urobil aj chyby. "Keby som sa mohol vrátiť späť v čase, niektoré veci by som robil inak a iné rovnako. Človek musí mať pokoru, aby dokázal spochybniť sám seba. Môj hlavný cieľ bola pomoc mužstvu. Vždy som však rozhodnutia robil v danom momente s vedomím, že konám v prospech tímu," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Calzona bez servítky o SFZ či meškajúcej mzde. Jeho projekt zamietli, Slovensko na to môže v budúcnosti tvrdo doplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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