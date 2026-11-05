Nadácia Zastavme korupciu spochybňuje nákup uniforiem za 26,5 miliónov eur, ÚVO odmieta pochybenia
Unikátne uniformy mali mať látku vyrobenú z kávových zŕn, čo predstavovalo podmienku vyžadovanú pri zákazke. Nadácia Zastavme korupciu ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Unikátne uniformy mali mať látku vyrobenú z kávových zŕn, čo predstavovalo podmienku vyžadovanú pri zákazke.
Nadácia Zastavme korupciu upozornila na kontroverzný nákup uniforiem, ktoré nakúpilo Ministerstvo vnútra za 26,5 milióna eur bez DPH, čo je o vyše 6 miliónov viac, než sa pôvodne plánovalo. Unikátne uniformy mali mať látku vyrobenú z kávových zŕn, čo predstavovalo podmienku vyžadovanú pri zákazke.
Nadácia Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nevidí v tejto zákazke problém a kategoricky odmieta, že by požiadavka na materiál z kávových zŕn bola diskriminačná. Úrad podľa Zastavme korupciu tvrdí, že našiel na trhu dvoch výrobcov z Číny, ktorí takéto materiály používajú, no do súťaže sa nakoniec prihlásila iba jedna firma, čo vzbudzuje ďalšie otázky.
„Úrad ministerstvo nekonfrontoval s tým, prečo zákazku nezrušilo, keď došlo k predraženiu a prihlásil sa jediný záujemca," uvádza nadácia vo svojom statuse na sociálnej sieti. Ďalej podotýka, že úrad neriešil ani otázku, prečo museli byť uniformy vyrobené práve z kávových zŕn a nie z iného materiálu.
Úrad pre verejné obstarávanie sa voči vyjadreniam Nadácie Zastavme korupciu ohradil. „Podnet, ktorý ešte v apríli 2025 podala nadácia, sa týkal dvoch verejných obstarávaní – v prvom prípade išlo o vrchné odevy pre policajtov a hasičov, v druhom o tričká a polokošele z kávových zŕn. Zákazku týkajúcu sa skutočne kávových zŕn, teda zákazku na tričká a polokošele, úrad nikdy nepreskúmaval, keďže sa v čase doručenia predmetného podnetu nachádzala v štádiu pred uzavretím zmluvy. Podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy ÚVO nemá právomoc takúto kontrolu vykonať a o tejto skutočnosti bola nadácia už vlani v máji riadne informovaná," píše v stanovisku Úrad pre verejné obstarávanie.
V prípade prvej zákazky viazanej na nákup vrchných odevov bola situácia odlišná, tvrdí ÚVO. V čase doručenia podnetu už bola zmluva uzavretá, preto sa úrad touto časťou podnetu zaoberal. Výsledok tohto preverovania podľa ÚVO obdržala nadácia uplynulý týždeň. „Tak ako pri každom posudzovaní, aj v tomto prípade platí, že úrad musí postupovať podľa zákona a dôkazov, nie podľa želaní kohokoľvek," píše ÚVO.
Tvrdenia nadácie o tom, že podmienka vyžadujúca látku z kávových zŕn nie je podľa ÚVO diskriminačná, je podľa úradu nepravdivá, nakoľko táto požiadavka bola stanovená pri zákazke, ktorú úrad vôbec neposudzoval. Pri skúmanom verejnom obstarávaní bola podľa úradu v opise uvedená len podmienka membrány na báze ePTFE, ktorá je charakteristická najmä neprefúkateľnosťou, nepremokavosťou a vysokou odolnosťou.
Úrad zároveň zdôrazňuje, že sa pri preverovaní skutočností uvedených v podnete obrátil na viacero hospodárskych subjektov s cieľom overiť si nastavenie opisu predmetu zákazy. Spätná väzba podľa úradu ukázala, že sa podozrenia nepotvrdili, ako ani to, že materiály na báze ePTFE dokáže vyrobiť len jeden výrobca.
ÚVO taktiež vysvetľuje okolnosti týkajúce sa presiahnutia hodnoty zákazky pri nákupe. „To, že bola predložená iba jedna ponuka a jej cena bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, podľa zákona automaticky neznamená, že verejný obstarávateľ musí zákazku zrušiť, ani ÚVO nemá právomoc mu to nariadiť," píše ďalej úrad.
Úrad zároveň dáva do pozornosti, že preverovanie podozrení z nehospodárneho a neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi patrí do pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu spochybňuje nákup uniforiem za 26,5 miliónov eur, ÚVO odmieta pochybenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Zastavme korupciu upozornila na kontroverzný nákup uniforiem, ktoré nakúpilo Ministerstvo vnútra za 26,5 milióna eur bez DPH, čo je o vyše 6 miliónov viac, než sa pôvodne plánovalo. Unikátne uniformy mali mať látku vyrobenú z kávových zŕn, čo predstavovalo podmienku vyžadovanú pri zákazke.
Spor s úradom
Nadácia Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nevidí v tejto zákazke problém a kategoricky odmieta, že by požiadavka na materiál z kávových zŕn bola diskriminačná. Úrad podľa Zastavme korupciu tvrdí, že našiel na trhu dvoch výrobcov z Číny, ktorí takéto materiály používajú, no do súťaže sa nakoniec prihlásila iba jedna firma, čo vzbudzuje ďalšie otázky.
„Úrad ministerstvo nekonfrontoval s tým, prečo zákazku nezrušilo, keď došlo k predraženiu a prihlásil sa jediný záujemca," uvádza nadácia vo svojom statuse na sociálnej sieti. Ďalej podotýka, že úrad neriešil ani otázku, prečo museli byť uniformy vyrobené práve z kávových zŕn a nie z iného materiálu.
Kontrola podľa zákona
Úrad pre verejné obstarávanie sa voči vyjadreniam Nadácie Zastavme korupciu ohradil. „Podnet, ktorý ešte v apríli 2025 podala nadácia, sa týkal dvoch verejných obstarávaní – v prvom prípade išlo o vrchné odevy pre policajtov a hasičov, v druhom o tričká a polokošele z kávových zŕn. Zákazku týkajúcu sa skutočne kávových zŕn, teda zákazku na tričká a polokošele, úrad nikdy nepreskúmaval, keďže sa v čase doručenia predmetného podnetu nachádzala v štádiu pred uzavretím zmluvy. Podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy ÚVO nemá právomoc takúto kontrolu vykonať a o tejto skutočnosti bola nadácia už vlani v máji riadne informovaná," píše v stanovisku Úrad pre verejné obstarávanie.
V prípade prvej zákazky viazanej na nákup vrchných odevov bola situácia odlišná, tvrdí ÚVO. V čase doručenia podnetu už bola zmluva uzavretá, preto sa úrad touto časťou podnetu zaoberal. Výsledok tohto preverovania podľa ÚVO obdržala nadácia uplynulý týždeň. „Tak ako pri každom posudzovaní, aj v tomto prípade platí, že úrad musí postupovať podľa zákona a dôkazov, nie podľa želaní kohokoľvek," píše ÚVO.
Podmienka ePTFE
Tvrdenia nadácie o tom, že podmienka vyžadujúca látku z kávových zŕn nie je podľa ÚVO diskriminačná, je podľa úradu nepravdivá, nakoľko táto požiadavka bola stanovená pri zákazke, ktorú úrad vôbec neposudzoval. Pri skúmanom verejnom obstarávaní bola podľa úradu v opise uvedená len podmienka membrány na báze ePTFE, ktorá je charakteristická najmä neprefúkateľnosťou, nepremokavosťou a vysokou odolnosťou.
Úrad zároveň zdôrazňuje, že sa pri preverovaní skutočností uvedených v podnete obrátil na viacero hospodárskych subjektov s cieľom overiť si nastavenie opisu predmetu zákazy. Spätná väzba podľa úradu ukázala, že sa podozrenia nepotvrdili, ako ani to, že materiály na báze ePTFE dokáže vyrobiť len jeden výrobca.
ÚVO taktiež vysvetľuje okolnosti týkajúce sa presiahnutia hodnoty zákazky pri nákupe. „To, že bola predložená iba jedna ponuka a jej cena bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, podľa zákona automaticky neznamená, že verejný obstarávateľ musí zákazku zrušiť, ani ÚVO nemá právomoc mu to nariadiť," píše ďalej úrad.
Úrad zároveň dáva do pozornosti, že preverovanie podozrení z nehospodárneho a neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi patrí do pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu spochybňuje nákup uniforiem za 26,5 miliónov eur, ÚVO odmieta pochybenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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