Kremeľ odmieta obvinenia z kybernetických útokov na supermarkety v Európe
Kybernetické útoky zasiahli chladiace systémy obchodov v deviatich európskych krajinách a spôsobili rozsiahle škody na potravinách. Kremeľ vo štvrtok ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Kybernetické útoky zasiahli chladiace systémy obchodov v deviatich európskych krajinách a spôsobili rozsiahle škody na potravinách.
Kybernetické útoky tento týždeň zasiahli obchody s potravinami v najmenej deviatich európskych krajinách.
Útočníci na diaľku zvýšili teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach, čím prinútili obchodníkov zlikvidovať potraviny v hodnote stoviek miliónov dolárov. Európska únia (EÚ) varovala pred zámerným pokusom narušiť zásobovanie kontinentu potravinami.
„Sú to absurdné vyhlásenia, ktoré ako vždy nie sú podložené žiadnymi argumentmi ani dôkazmi,“ uviedol podľa ruských štátnych médií hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Tieto nepodložené obvinenia našej krajiny, ktorej pripisujú zodpovednosť prakticky za všetko, sa, žiaľ, stávajú v európskych krajinách akýmsi trvalým trendom. Chcem ešte raz zdôrazniť, že ide o úplne absurdné obvinenie,“ dodal.
Problémy s chladiacimi zariadeniami tento týždeň hlásili supermarkety v Belgicku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Švédsku. Francúzsko zasiahla rozsiahla vlna podobných kybernetických útokov už minulý mesiac.
Európske krajiny v posledných mesiacoch opakovane varovali pred rastúcou aktivitou ruských sabotážnych skupín v čase, keď ruská vojna proti Ukrajine vstupuje do piateho roka.
Západné štáty dlhodobo obviňujú Rusko z pravidelných kybernetických útokov, ktorých intenzita sa podľa nich zvýšila po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva tieto obvinenia sústavne odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta obvinenia z kybernetických útokov na supermarkety v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ vo štvrtok odmietol obvinenia, že Rusko stojí za sériou kybernetických útokov na chladiace systémy supermarketov v Európe. Tvrdenia o zapojení Moskvy označil za absurdné.
Útočníci na diaľku zvýšili teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach, čím prinútili obchodníkov zlikvidovať potraviny v hodnote stoviek miliónov dolárov. Európska únia (EÚ) varovala pred zámerným pokusom narušiť zásobovanie kontinentu potravinami.
Nepodložené obvinenia
„Sú to absurdné vyhlásenia, ktoré ako vždy nie sú podložené žiadnymi argumentmi ani dôkazmi,“ uviedol podľa ruských štátnych médií hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Tieto nepodložené obvinenia našej krajiny, ktorej pripisujú zodpovednosť prakticky za všetko, sa, žiaľ, stávajú v európskych krajinách akýmsi trvalým trendom. Chcem ešte raz zdôrazniť, že ide o úplne absurdné obvinenie,“ dodal.
Problémy s chladiacimi zariadeniami tento týždeň hlásili supermarkety v Belgicku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Švédsku. Francúzsko zasiahla rozsiahla vlna podobných kybernetických útokov už minulý mesiac.
Ruskí sabotéri
Európske krajiny v posledných mesiacoch opakovane varovali pred rastúcou aktivitou ruských sabotážnych skupín v čase, keď ruská vojna proti Ukrajine vstupuje do piateho roka.
Západné štáty dlhodobo obviňujú Rusko z pravidelných kybernetických útokov, ktorých intenzita sa podľa nich zvýšila po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva tieto obvinenia sústavne odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta obvinenia z kybernetických útokov na supermarkety v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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