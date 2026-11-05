Slovensko hostilo vojenských predstaviteľov V4. Rokovali o spoločnej obrane aj bezpečnostných hrozbách
Slovenskú delegáciu na rokovaní zastupoval náčelník Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc. Náčelníci generálnych štábov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskú delegáciu na rokovaní zastupoval náčelník Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc.
Náčelníci generálnych štábov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rokovali v Bratislave. Stretnutie potvrdilo záujem Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska pokračovať v rozvoji obrannej spolupráce, koordinovať spoločné postupy a hľadať efektívne odpovede na aktuálne bezpečnostné výzvy. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. Slovenskú delegáciu na rokovaní zastupoval náčelník Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc.
Náčelníci z krajín V4 sa zhodli na spoločnej ambícii posilňovať svoje obranné spôsobilosti a prispievať tak k bezpečnosti a stabilite v rámci EÚ a NATO, čomu zodpovedá aj motto slovenského predsedníctva vo V4 „We4 a Stronger Europe“.
Zemanovič priblížil, že náčelníci generálnych štábov diskutovali aj o aktuálnom stave rozvoja bojového zoskupenia Vyšehradskej skupiny V4 EUBG a tiež o možnostiach urýchlenia spolupráce v oblasti rozvoja vojenských spôsobilostí s dôrazom na obranný priemysel, bezpilotné letecké systémy (UAS) a prostriedky na boj proti nim (C-UAS). Témou bol aj rozvoj záloh a možnosti výmeny skúseností v oblasti ich prípravy a výcviku. Pozornosť v rámci rokovania venovali aj návrhom na aktualizáciu Plánu výcviku a cvičení krajín V4.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko hostilo vojenských predstaviteľov V4. Rokovali o spoločnej obrane aj bezpečnostných hrozbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Náčelníci generálnych štábov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rokovali v Bratislave. Stretnutie potvrdilo záujem Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska pokračovať v rozvoji obrannej spolupráce, koordinovať spoločné postupy a hľadať efektívne odpovede na aktuálne bezpečnostné výzvy. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. Slovenskú delegáciu na rokovaní zastupoval náčelník Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc.
Náčelníci z krajín V4 sa zhodli na spoločnej ambícii posilňovať svoje obranné spôsobilosti a prispievať tak k bezpečnosti a stabilite v rámci EÚ a NATO, čomu zodpovedá aj motto slovenského predsedníctva vo V4 „We4 a Stronger Europe“.
Zemanovič priblížil, že náčelníci generálnych štábov diskutovali aj o aktuálnom stave rozvoja bojového zoskupenia Vyšehradskej skupiny V4 EUBG a tiež o možnostiach urýchlenia spolupráce v oblasti rozvoja vojenských spôsobilostí s dôrazom na obranný priemysel, bezpilotné letecké systémy (UAS) a prostriedky na boj proti nim (C-UAS). Témou bol aj rozvoj záloh a možnosti výmeny skúseností v oblasti ich prípravy a výcviku. Pozornosť v rámci rokovania venovali aj návrhom na aktualizáciu Plánu výcviku a cvičení krajín V4.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko hostilo vojenských predstaviteľov V4. Rokovali o spoločnej obrane aj bezpečnostných hrozbách © SITA Všetky práva vyhradené.
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