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Nočný zásah v Bratislave, muž s nožom zranil troch policajtov – VIDEO

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa. Agresívny muž v Bratislave zranil počas zákroku troch policajtov. Ako informovala

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5.11.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa.

Agresívny muž v Bratislave zranil počas zákroku troch policajtov. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Martina Šemetková, v stredu 4. novembra krátko pred 23:00 privolali policajtov na Rudroffovu ulicu v Rači, za účelom preverenia oznámenia týkajúceho sa nezhôd medzi obyvateľmi bytu.

"Pri preverovaní oznámenia kládol 39 – ročný muž aktívny odpor za použitia noža, pričom počas vykonávaného zákroku voči nemu došlo k zraneniu troch príslušníkov Policajného zboru," uviedla hovorkyňa. Podozrivého muža zadržali a v súčasnosti sú s ním vykonávané potrebné procesné úkony.

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Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa. Bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.

Ako neskôr uviedla Polícia SR na sociálnej sieti, dôvodom zákroku bolo oznámené domáce násilie. "Podľa prvotných informácií mal muž fyzicky napadnúť svoju manželku a následne sa po príchode policajných hliadok zabarikádovať v byte, v ktorom sa nachádzali aj dve maloleté deti," dodala polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Nočný zásah v Bratislave, muž s nožom zranil troch policajtov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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