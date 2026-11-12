Generálna prokuratúra začne so zahraničím komunikovať elektronicky, prvou lastovičkou je európsky vyšetrovací príkaz
Implementované riešenie bolo úspešne otestované, funkčne doladené a akceptované. V súčasnosti sa uskutočňujú posledné technické a organizačné kroky pred spustením produkčnej prevádzky.
12.11.2026 (SITA.sk) - Implementované riešenie bolo úspešne otestované, funkčne doladené a akceptované. V súčasnosti sa uskutočňujú posledné technické a organizačné kroky pred spustením produkčnej prevádzky.
Generálna prokuratúra SR vstupuje do záverečnej fázy realizácie projektu e-CODEX/e-EDES zameraného na modernizáciu a elektronizáciu cezhraničnej justičnej spolupráce v trestných veciach.
Ako informovala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová, implementované riešenie bolo úspešne otestované, funkčne doladené a akceptované, pričom v súčasnosti sa uskutočňujú posledné technické a organizačné kroky pred jeho spustením do produkčnej prevádzky, ktoré je naplánované na 30. november. Následne bude GP SR pripravená využívať implementované riešenie pri elektronickej cezhraničnej komunikácii v oblasti európskeho vyšetrovacieho príkazu.
„Nasadením riešenia sa zavŕši významná etapa digitalizácie komunikácie medzi slovenskými a zahraničnými justičnými orgánmi. Platforma e-CODEX spolu s aplikačným riešením JUDEX (v minulosti pod označením e-EDES) vytvára bezpečné elektronické prostredie na výmenu štruktúrovaných dokumentov a informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie,“ uviedla Drobová.
Prvým nástrojom justičnej spolupráce, ktorý bude prostredníctvom implementovaného technického riešenia využívaný v produkčnej prevádzke, je podľa hovorkyne elektronická výmena európskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). „Riešenie umožní elektronické vytváranie, odosielanie, prijímanie a ďalšie spracovanie dokumentov súvisiacich s EVP a predstavuje významný posun oproti doterajším spôsobom cezhraničnej komunikácie,“ vysvetlila Drobová.
Na slovenskej strane bolo riešenie integrované s informačným prostredím Generálnej prokuratúry SR tak, aby bola zabezpečená nadväznosť elektronickej cezhraničnej komunikácie na vnútroštátne spracovanie príslušnej agendy.
„Súčasťou implementácie bolo rozsiahle technické, integračné a používateľské testovanie. Osobitná pozornosť bola venovaná overeniu reálnych pracovných scenárov, elektronickej výmene dokumentov medzi slovenskou a českou stranou, správnemu spracovaniu jednotlivých krokov pri vytváraní EVP a pripravenosti riešenia na produkčnú prevádzku,“ ozrejmila hovorkyňa.
Významnou súčasťou projektu bola podľa generálnej prokuratúry cezhraničná spolupráca s českými partnermi, najmä Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky a Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR.
„Počas realizácie projektu prebiehala spoločná príprava a overovanie integračných scenárov, praktické testovanie elektronickej komunikácie a výmena skúseností medzi odbornými tímami oboch krajín. Realizácia technických, integračných, testovacích, vzdelávacích a ďalších aktivít potrebných na zavedenie riešenia do praktického používania bolo slovenským a českým partnerom umožnené najmä vďaka podpore Európskej únie,“ zdôraznila Drobová.
Projekt tak podľa nej predstavuje konkrétny výsledok slovensko-českej spolupráce v oblasti digitalizácie justície, a zároveň vytvára technický základ pre ďalšie rozširovanie elektronickej cezhraničnej komunikácie v rámci Európskej únie.
Generálna prokuratúra počas aplikácie projektu zabezpečila nielen technickú implementáciu riešenia, ale aj prípravu budúcich používateľov na jeho praktické využívanie.
„V priebehu roka 2026 sa uskutočnilo vyškolenie vybranej skupiny prokurátorov, tzv. školiteľov, ktorí následne zabezpečujú prenos poznatkov aj na ďalších pracoviskách prokuratúry. Do testovacej fázy projektu boli zapojení aj administratívni pracovníci. Po úspešnom ukončení používateľského a integračného testovania a akceptácii riešenia prebieha v novembri 2026 finálna fáza produkčného nasadenia,“ uviedla Drobová s tým, že predmetná fáza zahŕňa najmä konfiguráciu produkčného prostredia, nastavenie používateľských účtov a oprávnení, kontrolu integračných väzieb, overenie konektivity a záverečné produkčné overenie.
Elektronická výmena údajov podľa generálnej prokuratúry znižuje potrebu papierovej a neštruktúrovanej komunikácie, zlepšuje sledovateľnosť jednotlivých procesných krokov a vytvára podmienky na efektívnejšie spracovanie cezhraničných prípadov. „Projekt je realizovaný od decembra 2024 s podporou Programu Európskej únie Spravodlivosť (Justice Programme 2021 – 2027). Celkové náklady spoločného projektu predstavujú 633 620 eur,“ doplnila Drobová.
Dodala, že generálna prokuratúra bude na výsledkoch projektu ďalej stavať pri rozširovaní elektronickej komunikácie s justičnými orgánmi ďalších členských štátov Európskej únie a pri implementácii následných európskych nástrojov digitálnej justičnej spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra začne so zahraničím komunikovať elektronicky, prvou lastovičkou je európsky vyšetrovací príkaz © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna prokuratúra SR vstupuje do záverečnej fázy realizácie projektu e-CODEX/e-EDES zameraného na modernizáciu a elektronizáciu cezhraničnej justičnej spolupráce v trestných veciach.
Ako informovala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová, implementované riešenie bolo úspešne otestované, funkčne doladené a akceptované, pričom v súčasnosti sa uskutočňujú posledné technické a organizačné kroky pred jeho spustením do produkčnej prevádzky, ktoré je naplánované na 30. november. Následne bude GP SR pripravená využívať implementované riešenie pri elektronickej cezhraničnej komunikácii v oblasti európskeho vyšetrovacieho príkazu.
EVP predstavuje výrazný posun
„Nasadením riešenia sa zavŕši významná etapa digitalizácie komunikácie medzi slovenskými a zahraničnými justičnými orgánmi. Platforma e-CODEX spolu s aplikačným riešením JUDEX (v minulosti pod označením e-EDES) vytvára bezpečné elektronické prostredie na výmenu štruktúrovaných dokumentov a informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie,“ uviedla Drobová.
Prvým nástrojom justičnej spolupráce, ktorý bude prostredníctvom implementovaného technického riešenia využívaný v produkčnej prevádzke, je podľa hovorkyne elektronická výmena európskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). „Riešenie umožní elektronické vytváranie, odosielanie, prijímanie a ďalšie spracovanie dokumentov súvisiacich s EVP a predstavuje významný posun oproti doterajším spôsobom cezhraničnej komunikácie,“ vysvetlila Drobová.
Na slovenskej strane bolo riešenie integrované s informačným prostredím Generálnej prokuratúry SR tak, aby bola zabezpečená nadväznosť elektronickej cezhraničnej komunikácie na vnútroštátne spracovanie príslušnej agendy.
„Súčasťou implementácie bolo rozsiahle technické, integračné a používateľské testovanie. Osobitná pozornosť bola venovaná overeniu reálnych pracovných scenárov, elektronickej výmene dokumentov medzi slovenskou a českou stranou, správnemu spracovaniu jednotlivých krokov pri vytváraní EVP a pripravenosti riešenia na produkčnú prevádzku,“ ozrejmila hovorkyňa.
Cezhraničná spolupráca s Českom
Významnou súčasťou projektu bola podľa generálnej prokuratúry cezhraničná spolupráca s českými partnermi, najmä Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky a Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR.
„Počas realizácie projektu prebiehala spoločná príprava a overovanie integračných scenárov, praktické testovanie elektronickej komunikácie a výmena skúseností medzi odbornými tímami oboch krajín. Realizácia technických, integračných, testovacích, vzdelávacích a ďalších aktivít potrebných na zavedenie riešenia do praktického používania bolo slovenským a českým partnerom umožnené najmä vďaka podpore Európskej únie,“ zdôraznila Drobová.
Projekt tak podľa nej predstavuje konkrétny výsledok slovensko-českej spolupráce v oblasti digitalizácie justície, a zároveň vytvára technický základ pre ďalšie rozširovanie elektronickej cezhraničnej komunikácie v rámci Európskej únie.
Generálna prokuratúra počas aplikácie projektu zabezpečila nielen technickú implementáciu riešenia, ale aj prípravu budúcich používateľov na jeho praktické využívanie.
Menej papierov a efektívnejšie spracovanie prípadov
„V priebehu roka 2026 sa uskutočnilo vyškolenie vybranej skupiny prokurátorov, tzv. školiteľov, ktorí následne zabezpečujú prenos poznatkov aj na ďalších pracoviskách prokuratúry. Do testovacej fázy projektu boli zapojení aj administratívni pracovníci. Po úspešnom ukončení používateľského a integračného testovania a akceptácii riešenia prebieha v novembri 2026 finálna fáza produkčného nasadenia,“ uviedla Drobová s tým, že predmetná fáza zahŕňa najmä konfiguráciu produkčného prostredia, nastavenie používateľských účtov a oprávnení, kontrolu integračných väzieb, overenie konektivity a záverečné produkčné overenie.
Elektronická výmena údajov podľa generálnej prokuratúry znižuje potrebu papierovej a neštruktúrovanej komunikácie, zlepšuje sledovateľnosť jednotlivých procesných krokov a vytvára podmienky na efektívnejšie spracovanie cezhraničných prípadov. „Projekt je realizovaný od decembra 2024 s podporou Programu Európskej únie Spravodlivosť (Justice Programme 2021 – 2027). Celkové náklady spoločného projektu predstavujú 633 620 eur,“ doplnila Drobová.
Dodala, že generálna prokuratúra bude na výsledkoch projektu ďalej stavať pri rozširovaní elektronickej komunikácie s justičnými orgánmi ďalších členských štátov Európskej únie a pri implementácii následných európskych nástrojov digitálnej justičnej spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra začne so zahraničím komunikovať elektronicky, prvou lastovičkou je európsky vyšetrovací príkaz © SITA Všetky práva vyhradené.
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