Putin odmieta ústupky v mierových rokovaniach s Ukrajinou, zahraničným vojakom hrozí útokmi
Ruský prezident trvá na územných požiadavkách a odmieta západné mierové sily na Ukrajine. Američanom však ponúkol krátke miestne prímerie. Ruský prezident
12.11.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident trvá na územných požiadavkách a odmieta západné mierové sily na Ukrajine. Američanom však ponúkol krátke miestne prímerie.
Putin americkým vyjednávačom Stevovi Witkoffovi a Jaredovi Kushnerovi povedal, že Rusko nepristúpi na vytvorenie demilitarizovaných či neutrálnych pásiem medzi pozíciami oboch armád.
„Pre nás existuje iba jedna deliaca čiara – štátna hranica. Pretože potom bude jasné a zrejmé: tu sme my a tam ste vy,“ vyhlásil.
Moskva považuje za svoje územie aj štyri ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú –, ktoré v roku 2022 nezákonne anektovala, hoci ich dodnes úplne neovláda. Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo anexie neuznávajú.
Putin zároveň zopakoval, že Rusko nebude tolerovať prítomnosť zahraničných mierových síl na Ukrajine ani po uzavretí prípadnej mierovej dohody.
„Pre nás by boli legitímnym cieľom. Znamenalo by to okamžité obnovenie vojny,“ varoval.
Ruský prezident však navrhol krátkodobé prímerie umožňujúce humanitárnu operáciu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti, kde podľa neho zostáva 400 až 500 civilistov.
Moskva tvrdí, že mesto kontroluje, Kyjev to odmieta. Putin navrhol zopakovať operáciu z Olešiek v Chersonskej oblasti, kde nedávno miestne prímerie umožnilo evakuáciu civilistov.
„V Oleškách pod rúškom humanitárnej operácie priviezli techniku a vystriedali jednotky,“ reagoval poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn, ktorý spochybnil skutočné zámery Moskvy.
Putinove vyjadrenia zazneli po dvojdňových rokovaniach predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA v Abú Zabí. Napriek určitému pokroku pri rokovaniach o výmene zajatcov zostávajú zásadné rozpory v územných otázkach a bezpečnostných zárukách.
Moskva sa zároveň usiluje presadiť širšie rokovania o novom bezpečnostnom usporiadaní Európy vrátane postavenia NATO. Európski predstavitelia však odmietajú, aby sa o budúcnosti kontinentu rozhodovalo bez ich účasti.
„Nie je potrebné znovu vynachádzať koleso,“ reagoval predseda Európskej rady António Costa, podľa ktorého existujúci bezpečnostný poriadok narušilo práve Rusko svojou agresiou.
Americkí vyslanci po rokovaní v Moskve odcestovali do Dublinu, kde majú o jeho výsledkoch informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Zdroj: SITA.sk - Putin odmieta ústupky v mierových rokovaniach s Ukrajinou, zahraničným vojakom hrozí útokmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na rokovaní s americkými vyslancami v Kremli naznačil, že Moskva nehodlá ustúpiť zo svojich územných požiadaviek voči Ukrajine.
Zároveň odmietol možnosť rozmiestnenia zahraničných mierových jednotiek na ukrajinskom území, ktoré by podľa neho znamenalo pokračovanie vojny.
Putin americkým vyjednávačom Stevovi Witkoffovi a Jaredovi Kushnerovi povedal, že Rusko nepristúpi na vytvorenie demilitarizovaných či neutrálnych pásiem medzi pozíciami oboch armád.
„Pre nás existuje iba jedna deliaca čiara – štátna hranica. Pretože potom bude jasné a zrejmé: tu sme my a tam ste vy,“ vyhlásil.
Moskva na Donbase
Moskva považuje za svoje územie aj štyri ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú –, ktoré v roku 2022 nezákonne anektovala, hoci ich dodnes úplne neovláda. Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo anexie neuznávajú.
Putin zároveň zopakoval, že Rusko nebude tolerovať prítomnosť zahraničných mierových síl na Ukrajine ani po uzavretí prípadnej mierovej dohody.
„Pre nás by boli legitímnym cieľom. Znamenalo by to okamžité obnovenie vojny,“ varoval.
Putinovo prímerie
Ruský prezident však navrhol krátkodobé prímerie umožňujúce humanitárnu operáciu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti, kde podľa neho zostáva 400 až 500 civilistov.
Moskva tvrdí, že mesto kontroluje, Kyjev to odmieta. Putin navrhol zopakovať operáciu z Olešiek v Chersonskej oblasti, kde nedávno miestne prímerie umožnilo evakuáciu civilistov.
„V Oleškách pod rúškom humanitárnej operácie priviezli techniku a vystriedali jednotky,“ reagoval poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn, ktorý spochybnil skutočné zámery Moskvy.
Putinove vyjadrenia zazneli po dvojdňových rokovaniach predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA v Abú Zabí. Napriek určitému pokroku pri rokovaniach o výmene zajatcov zostávajú zásadné rozpory v územných otázkach a bezpečnostných zárukách.
Costa nechce koleso
Moskva sa zároveň usiluje presadiť širšie rokovania o novom bezpečnostnom usporiadaní Európy vrátane postavenia NATO. Európski predstavitelia však odmietajú, aby sa o budúcnosti kontinentu rozhodovalo bez ich účasti.
„Nie je potrebné znovu vynachádzať koleso,“ reagoval predseda Európskej rady António Costa, podľa ktorého existujúci bezpečnostný poriadok narušilo práve Rusko svojou agresiou.
Americkí vyslanci po rokovaní v Moskve odcestovali do Dublinu, kde majú o jeho výsledkoch informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Zdroj: SITA.sk - Putin odmieta ústupky v mierových rokovaniach s Ukrajinou, zahraničným vojakom hrozí útokmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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