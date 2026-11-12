Peter Pellegrini sa ako prvý zahraničný prezident sa zúčastnil na Poznanskom hospodárskom kongrese
Prezident SR Pellegrini počas bilaterálneho rokovania ocenil nadštandardné a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom. Prezident SR Peter Pellegrini pracovne ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Pellegrini počas bilaterálneho rokovania ocenil nadštandardné a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom.
Prezident SR Peter Pellegrini pracovne navštívil Poľsko, ako prvý zahraničný prezident sa zúčastnil na Poznanskom hospodárskom kongrese. Vystúpil aj na digitálnom fóre iniciatívy Trojmoria a bilaterálne rokoval s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.
Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini sa so svojím poľským náprotivkom okrem iného dohodol na príprave spoločného dokumentu na budúcoročný samit Trojmoria. Ten bude Slovensko po prvýkrát hostiť v rámci svojho predsedníctva v apríli 2027, v Bratislave.
Deklarácia by mala pomenovať oblasti, v ktorých nadmerná regulácia brzdí technologický rozvoj, priniesť by mala aj návrhy na jej zmiernenie. „Budem rád, ak sa nám v Bratislave podarí zjednotiť členské krajiny iniciatívy Trojmoria a prijať zásadný dokument, ktorý bude základom na dereguláciu,“ uviedla slovenská hlava štátu. Je toho názoru, že región má potenciál byť motorom digitálneho rastu EÚ, no na jeho využitie sú potrebné priaznivejšie podmienky pre inovácie.
Ak chce Európa obstáť v globálnej konkurencii, musí podľa Pellegriniho vytvárať priaznivejšie podmienky pre inovácie a rozvoj moderných technológií. „Prílišná regulácia naozaj ubíja inovácie, a preto EÚ zaostáva,“ zdôraznil. Spomenul tiež potrebu zachovať ochranu citlivých údajov a mladých ľudí pred rizikami sociálnych sietí.
Pellegrini počas bilaterálneho rokovania ocenil nadštandardné a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom, zdôraznil tiež, že medzi oboma štátmi nie sú otvorené sporné otázky. Napriek úzkej spolupráci ale vidí priestor na zlepšenie vzájomného dopravného prepojenia. „Tam, kde máme samozrejme nedostatky, je stále nedobudovaná infraštruktúra a vzájomné prepojenie, hlavne v oblasti diaľničnej infraštruktúry,“ podotkol.
V rámci rokovania bola významnou témou aj energetická bezpečnosť a potreba diverzifikovať dodávky zemného plynu. Slovenský prezident poukázal na možnosti využitia poľského terminálu na skvapalnený zemný plyn aj existujúceho plynovodného prepojenia medzi oboma štátmi. „Pán prezident deklaroval, že Poľsko je pripravené nám poskytnúť tieto kapacity,“ vraví Pellegrini, upozorňujúc, že konkrétne riešenia budú závisieť od dostupnosti plynu, jeho cien a prepravných poplatkov.
Hlavy štátov sa venovali aj vnútropolitickej situácii na Slovensku a v Poľsku. Pellegrini v tejto súvislosti akcentoval potrebu rešpektovať ústavné princípy a demokratické postupy pri riešení sporov medzi ústavnými činiteľmi. „Nemôžeme dopustiť a ani tolerovať a ani si začínať zvykať na to, že v rôznych krajinách EÚ sa začínajú riešiť veci silou, a nie ústavnou cestou a dialógom,“ uviedol.
Témou rokovania bola aj situácia na Ukrajine, jej možné členstvo v Európskej únii a povojnová obnova. „Zhodli sme sa s pánom prezidentom, že prípadná cesta Ukrajiny do Európskej únie nemôže ísť žiadnou skratkou. Musí ísť tak, ako každý iný prístupový proces ostatných členských krajín,“ prízvukoval slovenský prezident.
Povojnovú obnovu Ukrajiny tiež označil za významnú hospodársku príležitosť pre Slovensko a Poľsko, je toho názoru, že východné regióny oboch štátov by sa mohli stať dôležitým zázemím pre zahraničné spoločnosti zapojené do obnovy Ukrajiny, vďaka čomu by pôsobili na území EÚ a využívali jej právne a bezpečnostné prostredie, no zároveň boli v bezprostrednej blízkosti Ukrajiny. „My považujeme samotný plán obnovy Ukrajiny ako veľkú príležitosť pre poľské aj slovenské firmy, pre ďalší rozvoj,“ uviedol.
Je tiež presvedčený, že rozsiahle investície do obnovy Ukrajiny by mohli priniesť novú dynamiku hospodárskeho rozvoja na východné Slovensko. „Želajme si, aby vojna skončila čo najskôr a aby sa aj prostredníctvom rozvoja Ukrajiny začala rozvíjať aj ďalšia východná časť našej krajiny,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Peter Pellegrini sa ako prvý zahraničný prezident sa zúčastnil na Poznanskom hospodárskom kongrese © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini pracovne navštívil Poľsko, ako prvý zahraničný prezident sa zúčastnil na Poznanskom hospodárskom kongrese. Vystúpil aj na digitálnom fóre iniciatívy Trojmoria a bilaterálne rokoval s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.
Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini sa so svojím poľským náprotivkom okrem iného dohodol na príprave spoločného dokumentu na budúcoročný samit Trojmoria. Ten bude Slovensko po prvýkrát hostiť v rámci svojho predsedníctva v apríli 2027, v Bratislave.
Základ na dereguláciu
Deklarácia by mala pomenovať oblasti, v ktorých nadmerná regulácia brzdí technologický rozvoj, priniesť by mala aj návrhy na jej zmiernenie. „Budem rád, ak sa nám v Bratislave podarí zjednotiť členské krajiny iniciatívy Trojmoria a prijať zásadný dokument, ktorý bude základom na dereguláciu,“ uviedla slovenská hlava štátu. Je toho názoru, že región má potenciál byť motorom digitálneho rastu EÚ, no na jeho využitie sú potrebné priaznivejšie podmienky pre inovácie.
Ak chce Európa obstáť v globálnej konkurencii, musí podľa Pellegriniho vytvárať priaznivejšie podmienky pre inovácie a rozvoj moderných technológií. „Prílišná regulácia naozaj ubíja inovácie, a preto EÚ zaostáva,“ zdôraznil. Spomenul tiež potrebu zachovať ochranu citlivých údajov a mladých ľudí pred rizikami sociálnych sietí.
Pellegrini počas bilaterálneho rokovania ocenil nadštandardné a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom, zdôraznil tiež, že medzi oboma štátmi nie sú otvorené sporné otázky. Napriek úzkej spolupráci ale vidí priestor na zlepšenie vzájomného dopravného prepojenia. „Tam, kde máme samozrejme nedostatky, je stále nedobudovaná infraštruktúra a vzájomné prepojenie, hlavne v oblasti diaľničnej infraštruktúry,“ podotkol.
V rámci rokovania bola významnou témou aj energetická bezpečnosť a potreba diverzifikovať dodávky zemného plynu. Slovenský prezident poukázal na možnosti využitia poľského terminálu na skvapalnený zemný plyn aj existujúceho plynovodného prepojenia medzi oboma štátmi. „Pán prezident deklaroval, že Poľsko je pripravené nám poskytnúť tieto kapacity,“ vraví Pellegrini, upozorňujúc, že konkrétne riešenia budú závisieť od dostupnosti plynu, jeho cien a prepravných poplatkov.
Prebrali vnútornú politiku aj Ukrajinu
Hlavy štátov sa venovali aj vnútropolitickej situácii na Slovensku a v Poľsku. Pellegrini v tejto súvislosti akcentoval potrebu rešpektovať ústavné princípy a demokratické postupy pri riešení sporov medzi ústavnými činiteľmi. „Nemôžeme dopustiť a ani tolerovať a ani si začínať zvykať na to, že v rôznych krajinách EÚ sa začínajú riešiť veci silou, a nie ústavnou cestou a dialógom,“ uviedol.
Témou rokovania bola aj situácia na Ukrajine, jej možné členstvo v Európskej únii a povojnová obnova. „Zhodli sme sa s pánom prezidentom, že prípadná cesta Ukrajiny do Európskej únie nemôže ísť žiadnou skratkou. Musí ísť tak, ako každý iný prístupový proces ostatných členských krajín,“ prízvukoval slovenský prezident.
Povojnovú obnovu Ukrajiny tiež označil za významnú hospodársku príležitosť pre Slovensko a Poľsko, je toho názoru, že východné regióny oboch štátov by sa mohli stať dôležitým zázemím pre zahraničné spoločnosti zapojené do obnovy Ukrajiny, vďaka čomu by pôsobili na území EÚ a využívali jej právne a bezpečnostné prostredie, no zároveň boli v bezprostrednej blízkosti Ukrajiny. „My považujeme samotný plán obnovy Ukrajiny ako veľkú príležitosť pre poľské aj slovenské firmy, pre ďalší rozvoj,“ uviedol.
Je tiež presvedčený, že rozsiahle investície do obnovy Ukrajiny by mohli priniesť novú dynamiku hospodárskeho rozvoja na východné Slovensko. „Želajme si, aby vojna skončila čo najskôr a aby sa aj prostredníctvom rozvoja Ukrajiny začala rozvíjať aj ďalšia východná časť našej krajiny,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Peter Pellegrini sa ako prvý zahraničný prezident sa zúčastnil na Poznanskom hospodárskom kongrese © SITA Všetky práva vyhradené.
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