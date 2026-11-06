Piatok 6. novembra 2026, meniny má Renáta

Bratislava 6 °C

Piatok 6. 11. 2026 Meniny má Renáta

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Výcuc týždňa 45: Koalícia bez väčšiny, stopnuté hlasovanie a dva návody na lepšie Slovensko!

Výcuc týždňa vám prináša dynamický prehľad udalostí, ktoré v uplynulých dňoch najviac rezonovali Slovenskom. Pozrite si komentovaný sumár domácej aj zahraničnej politiky v odľahčenej forme, vylisovaný ...

Zdieľať

vycuc tyzdna socialne siete 1920x1080 1 676x380
6.11.2026 (SITA.sk) - Výcuc týždňa vám prináša dynamický prehľad udalostí, ktoré v uplynulých dňoch najviac rezonovali Slovenskom. Pozrite si komentovaný sumár domácej aj zahraničnej politiky v odľahčenej forme, vylisovaný priamo pre vás.

V najnovšej epizóde sa pozrieme na parlamentný chaos po tom, čo vládna koalícia stratila väčšinu vďaka ďalšiemu prestupu poslanca Romana Malatinca.

Richard Raši okamžite stopol hlasovania, kým Robert Fico na mimoriadnej tlačovke rezolútne odmietol predčasné voľby a Peter Pellegrini schladil opozíciu. Ústavný súd SR navyše zasadil koalícii úder, keď pozastavil časť balíčka Lex Atentát.

V ekonomike analytici varujú pred gréckou cestou, na čo reaguje opozícia – liberáli oprášili rovnú daň a progresívci prichádzajú s vylepšeným treskom a plánom na rušenie ministerstiev. Premiér medzitým odcestoval s ministrami do Ľvova na spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou.

Ak nemáte čas sledovať všetko podstatné, čo sa za týždeň u nás udialo a preberalo, potom je Výcuc týždňa práve pre vás.

Nech sa páči, lisujte s nami.


Zdroj: SITA.sk - Výcuc týždňa 45: Koalícia bez väčšiny, stopnuté hlasovanie a dva návody na lepšie Slovensko! © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež