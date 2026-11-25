EÚ by podľa poslanca Paľu mala sankcionovať športovcov z Ruska, Vlček z Hlasu-SD v tom nevidí zmysel – VIDEO
Podľa niekdajšieho olympionika Erika Vlčeka by mali stopku dostať aj športovci z iných krajín, ktoré sú vo vojnovom konflikte. Európska únia (EÚ) v úvode ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Podľa niekdajšieho olympionika Erika Vlčeka by mali stopku dostať aj športovci z iných krajín, ktoré sú vo vojnovom konflikte.
Európska únia (EÚ) v úvode aktuálneho týždňa informovala, že v rámci nového balíka protiruských sankcií v súvislosti s vojnou na Ukrajine navrhla zakázať ruským športovcom a športovým tímom účasť na podujatiach organizovaných na území členských štátov.
Pripravovaný 22. balík sankcií počíta aj so zákazom používania oficiálnych ruských symbolov na športových podujatiach v EÚ a s obmedzením finančných tokov od ruských sponzorov smerujúcich do európskych športových a kultúrnych organizácií. Návrh prichádza v čase, keď niektoré medzinárodné športové federácie začínajú zmierňovať odpor voči návratu ruských športovcov do súťaží. Navrhované opatrenia ešte musia jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ.
Slovenskí poslanci z opačných strán barikády majú na vec odlišný názor. Kým opozičný Gabriel Paľa (KDH) je za, tak koaličný Erik Vlček (Hlas-SD) sa stavia viac do pozície obhajcov športovcov z Ruska.
"Z môjho pohľadu je potrebné jasne a dôrazne povedať, že Rusko je v tomto prípade agresor. Ruskí športovci sú reprezentanti tohto systému, ktorý útočí a zaujal miesta, ktoré mu nepatria. Môj názor je taký, že toto by malo byť súčasťou sankcií, lebo nie je možné akceptovať a prijať, že budeme takým športovcom dávať priestor. Aj keď je mi veľmi ľúto, že sú do tohto procesu zatiahnutí aj športovci, ktorí s vojnovým konfliktom nemajú nič spoločne, ale reprezentujú krajinu, ktorá takýmto agresorom je," uviedol Paľa pre SITA.
Niekdajší reprezentant v rýchlostnej kanoistiky Vlček reálne neodsúdil konanie Ruska. "Viem sa na to pozrieť z oboch strán, ľudsky aj ako športovec. Ako športovec chápem tých športovcov, že by radi reprezentovali, lebo športová kariéra je veľmi krátka. Keď ste v najlepších rokoch, tak chcete reprezentovať a zúročiť tréningy, ktoré ste odmalička absolvovali. Z tohto pohľadu rozumiem, prečo by mali títo športovci športovať. Ako športovec si tiež viac vážim, keď zdolám tých najlepších a nie keď je športové pole obmedzené," poznamenal držiteľ štyroch olympijských medailí a doplnil: "Na druhej strane nie je pekné, čo sa deje vo svete, že jedna krajina útočí na druhú."
Vzápätí však pokračoval v obhajobe Ruska a športovcov tejto krajiny. "Potom sú to otázky, že keď sa takto staviame k Rusku, tak by sme sa tak mali stavať k ostatným krajinám a tiež neumožniť ich športovcom súťažiť, keď sú tiež v nejakom vojnovom konflikte. Na druhej strane, ruským športovcom je nejakým spôsobom odopierané nejako fungovať v športovom svete a reprezentovať svoju krajinu napríklad na majstrovstvách sveta," uviedol.
Nevidí tiež reálny dôvod, prečo pristupovať k sankciám, keďže podľa jeho názoru nemajú na situáciu vplyv. "Reálne, keď sa na to pozriem, tak nevidím, že by to malo nejaký účinok na vojnu. Nevidím, že by v Rusku boli nejaké ambície nejako sa stiahnuť a upustiť od vojny. Možno len my na západe si myslíme, že to má väčší vplyv, ako to v skutočnosti má," dodal.
Zdroj: SITA.sk - EÚ by podľa poslanca Paľu mala sankcionovať športovcov z Ruska, Vlček z Hlasu-SD v tom nevidí zmysel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v úvode aktuálneho týždňa informovala, že v rámci nového balíka protiruských sankcií v súvislosti s vojnou na Ukrajine navrhla zakázať ruským športovcom a športovým tímom účasť na podujatiach organizovaných na území členských štátov.
Pripravovaný 22. balík sankcií počíta aj so zákazom používania oficiálnych ruských symbolov na športových podujatiach v EÚ a s obmedzením finančných tokov od ruských sponzorov smerujúcich do európskych športových a kultúrnych organizácií. Návrh prichádza v čase, keď niektoré medzinárodné športové federácie začínajú zmierňovať odpor voči návratu ruských športovcov do súťaží. Navrhované opatrenia ešte musia jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ.
Odlišný názor
Slovenskí poslanci z opačných strán barikády majú na vec odlišný názor. Kým opozičný Gabriel Paľa (KDH) je za, tak koaličný Erik Vlček (Hlas-SD) sa stavia viac do pozície obhajcov športovcov z Ruska.
"Z môjho pohľadu je potrebné jasne a dôrazne povedať, že Rusko je v tomto prípade agresor. Ruskí športovci sú reprezentanti tohto systému, ktorý útočí a zaujal miesta, ktoré mu nepatria. Môj názor je taký, že toto by malo byť súčasťou sankcií, lebo nie je možné akceptovať a prijať, že budeme takým športovcom dávať priestor. Aj keď je mi veľmi ľúto, že sú do tohto procesu zatiahnutí aj športovci, ktorí s vojnovým konfliktom nemajú nič spoločne, ale reprezentujú krajinu, ktorá takýmto agresorom je," uviedol Paľa pre SITA.
Vlček reálne neodsúdil konanie Ruska
Niekdajší reprezentant v rýchlostnej kanoistiky Vlček reálne neodsúdil konanie Ruska. "Viem sa na to pozrieť z oboch strán, ľudsky aj ako športovec. Ako športovec chápem tých športovcov, že by radi reprezentovali, lebo športová kariéra je veľmi krátka. Keď ste v najlepších rokoch, tak chcete reprezentovať a zúročiť tréningy, ktoré ste odmalička absolvovali. Z tohto pohľadu rozumiem, prečo by mali títo športovci športovať. Ako športovec si tiež viac vážim, keď zdolám tých najlepších a nie keď je športové pole obmedzené," poznamenal držiteľ štyroch olympijských medailí a doplnil: "Na druhej strane nie je pekné, čo sa deje vo svete, že jedna krajina útočí na druhú."
Vzápätí však pokračoval v obhajobe Ruska a športovcov tejto krajiny. "Potom sú to otázky, že keď sa takto staviame k Rusku, tak by sme sa tak mali stavať k ostatným krajinám a tiež neumožniť ich športovcom súťažiť, keď sú tiež v nejakom vojnovom konflikte. Na druhej strane, ruským športovcom je nejakým spôsobom odopierané nejako fungovať v športovom svete a reprezentovať svoju krajinu napríklad na majstrovstvách sveta," uviedol.
Nevidí tiež reálny dôvod, prečo pristupovať k sankciám, keďže podľa jeho názoru nemajú na situáciu vplyv. "Reálne, keď sa na to pozriem, tak nevidím, že by to malo nejaký účinok na vojnu. Nevidím, že by v Rusku boli nejaké ambície nejako sa stiahnuť a upustiť od vojny. Možno len my na západe si myslíme, že to má väčší vplyv, ako to v skutočnosti má," dodal.
Zdroj: SITA.sk - EÚ by podľa poslanca Paľu mala sankcionovať športovcov z Ruska, Vlček z Hlasu-SD v tom nevidí zmysel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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