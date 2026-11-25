Ženy nemusia znášať násilie v tichosti, polícia eviduje už takmer 1 200 vykázaných osôb – VIDEO
Polícia pripomína, že obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Násilie ženy nemusia zvládať v tichosti a nemusia sa báť ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Polícia pripomína, že obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie.
Násilie ženy nemusia zvládať v tichosti a nemusia sa báť požiadať o pomoc. Prezídium Policajného zboru to pripomína pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách. Polícia zdôrazňuje, že násilie nie je záležitosťou, za ktorú by sa mala hanbiť a znášať ju sama a súčasne apeluje na verejnosť, aby neprehliadala varovné signály násilia vo svojom okolí.
„Domov by mal byť miestom bezpečia, pokoja a istoty. Pre mnohých ľudí sa však práve vlastné obydlie stáva miestom strachu, vyhrážok, ponižovania a fyzického či psychického násilia. Domáce násilie zanecháva na obetiach hlboké následky. Často ich oberá o pocit bezpečia, dôstojnosť a istotu, pričom strach a obavy sa stávajú súčasťou ich každodenného života," uviedli policajti, ktorí preto venujú problematike domáceho násilia osobitnú pozornosť.
Polícia pripomenula, že v rámci svojich oprávnení využíva aj inštitút vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia. Ide o nástroj, ktorý slúži na ochranu ohrozenej osoby a umožňuje jej získať potrebný čas a priestor na riešenie situácie.
Využívanie inštitútu vykázania násilnej osoby zaznamenáva podľa slov polície nárast. V roku 2025 evidujú policajti 1 167 vykázaných osôb, pričom len do konca októbra 2026 ich je už 1 196. Išlo pritom o 1 134 mužov a 62 žien. V roku 2025 to bolo 1 120 mužov a 47 žien.
„Uvedomujeme si, že samotným zásahom sa náročná životná situácia obete nekončí. Preto aktívne spolupracuje s odbornými a podpornými organizáciami, ako aj s intervenčnými centrami. Spoločným cieľom je včasná identifikácia obetí, zabezpečenie ich ochrany, poskytnutie potrebnej pomoci a predchádzanie opakovaniu násilia," priblížilo policajné prezídium. Zároveň zdôraznilo, že významnú úlohu pri včasnom odhalení násilia a zabezpečení ochrany pre obeť zohráva bezprostredné okolie.
„Rodinní príslušníci, priatelia, susedia či kolegovia môžu byť často prvými, ktorí spozorujú zmeny v správaní obete, prejavy strachu, známky fyzického násilia alebo opakované konflikty sprevádzané vyhrážkami a volaním o pomoc. Práve ich vnímavosť a ochota situáciu oznámiť môžu prispieť k včasnému zásahu a zabrániť ďalšiemu násiliu," doplnila polícia.
Dôležitá je pritom aj prevencia, ktorú policajti vykonáva prostredníctvom rôznych aktivít, prednášok či osvetových kampaní, počas ktorých upozorňujú na závažnosť domáceho násilia, hovoria o možnostiach pomoci a poukazujú na dôležitosť včasného rozpoznania varovných signálov. V roku 2025 uskutočnili preventisti 224 takýchto preventívnych aktivít a od januára tohto roku ich bolo už 250.
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa v tento deň prihovorila priamo k ženám, ktoré sú obeťou násilia. „Nemusíš to zvládať sama. Ak zažívaš násilie, nie je to tvoja vina. Máš právo na bezpečie, pomoc a ochranu," odkázala Maškarová. Zároveň ubezpečila, že proti násiliu na ženách stoja v Policajnom zbore spoločne ako ženy, tak aj muži.
Polícia pripomína, že obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na telefónnom čísle 0800 212 212. Tá poskytuje nepretržitú pomoc, poradenstvo a nasmerovanie na odborné služby.
Zároveň policajti apelujú aj na verejnosť, aby nezostávala ľahostajná a v prípade podozrenia, že dochádza k násiliu, kontaktovala políciu na čísle 158 a v prípade ohrozenia života alebo zdravia volala na linku 112. Násilie totiž nemožno ničím ospravedlňovať, zľahčovať ani pokladať za súkromnú záležitosť.
Zdroj: SITA.sk - Ženy nemusia znášať násilie v tichosti, polícia eviduje už takmer 1 200 vykázaných osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Násilie ženy nemusia zvládať v tichosti a nemusia sa báť požiadať o pomoc. Prezídium Policajného zboru to pripomína pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách. Polícia zdôrazňuje, že násilie nie je záležitosťou, za ktorú by sa mala hanbiť a znášať ju sama a súčasne apeluje na verejnosť, aby neprehliadala varovné signály násilia vo svojom okolí.
„Domov by mal byť miestom bezpečia, pokoja a istoty. Pre mnohých ľudí sa však práve vlastné obydlie stáva miestom strachu, vyhrážok, ponižovania a fyzického či psychického násilia. Domáce násilie zanecháva na obetiach hlboké následky. Často ich oberá o pocit bezpečia, dôstojnosť a istotu, pričom strach a obavy sa stávajú súčasťou ich každodenného života," uviedli policajti, ktorí preto venujú problematike domáceho násilia osobitnú pozornosť.
Počet vykázaných rastie
Polícia pripomenula, že v rámci svojich oprávnení využíva aj inštitút vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia. Ide o nástroj, ktorý slúži na ochranu ohrozenej osoby a umožňuje jej získať potrebný čas a priestor na riešenie situácie.
Využívanie inštitútu vykázania násilnej osoby zaznamenáva podľa slov polície nárast. V roku 2025 evidujú policajti 1 167 vykázaných osôb, pričom len do konca októbra 2026 ich je už 1 196. Išlo pritom o 1 134 mužov a 62 žien. V roku 2025 to bolo 1 120 mužov a 47 žien.
Pomoc obetiam
„Uvedomujeme si, že samotným zásahom sa náročná životná situácia obete nekončí. Preto aktívne spolupracuje s odbornými a podpornými organizáciami, ako aj s intervenčnými centrami. Spoločným cieľom je včasná identifikácia obetí, zabezpečenie ich ochrany, poskytnutie potrebnej pomoci a predchádzanie opakovaniu násilia," priblížilo policajné prezídium. Zároveň zdôraznilo, že významnú úlohu pri včasnom odhalení násilia a zabezpečení ochrany pre obeť zohráva bezprostredné okolie.
„Rodinní príslušníci, priatelia, susedia či kolegovia môžu byť často prvými, ktorí spozorujú zmeny v správaní obete, prejavy strachu, známky fyzického násilia alebo opakované konflikty sprevádzané vyhrážkami a volaním o pomoc. Práve ich vnímavosť a ochota situáciu oznámiť môžu prispieť k včasnému zásahu a zabrániť ďalšiemu násiliu," doplnila polícia.
Dôležitá je pritom aj prevencia, ktorú policajti vykonáva prostredníctvom rôznych aktivít, prednášok či osvetových kampaní, počas ktorých upozorňujú na závažnosť domáceho násilia, hovoria o možnostiach pomoci a poukazujú na dôležitosť včasného rozpoznania varovných signálov. V roku 2025 uskutočnili preventisti 224 takýchto preventívnych aktivít a od januára tohto roku ich bolo už 250.
Výzva policajnej prezidentky
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa v tento deň prihovorila priamo k ženám, ktoré sú obeťou násilia. „Nemusíš to zvládať sama. Ak zažívaš násilie, nie je to tvoja vina. Máš právo na bezpečie, pomoc a ochranu," odkázala Maškarová. Zároveň ubezpečila, že proti násiliu na ženách stoja v Policajnom zbore spoločne ako ženy, tak aj muži.
Polícia pripomína, že obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na telefónnom čísle 0800 212 212. Tá poskytuje nepretržitú pomoc, poradenstvo a nasmerovanie na odborné služby.
Zároveň policajti apelujú aj na verejnosť, aby nezostávala ľahostajná a v prípade podozrenia, že dochádza k násiliu, kontaktovala políciu na čísle 158 a v prípade ohrozenia života alebo zdravia volala na linku 112. Násilie totiž nemožno ničím ospravedlňovať, zľahčovať ani pokladať za súkromnú záležitosť.
Zdroj: SITA.sk - Ženy nemusia znášať násilie v tichosti, polícia eviduje už takmer 1 200 vykázaných osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Dievčenské poltopánky – pohodlná a elegantná obuv do školy aj na slávnosti
- Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
- Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra
- Nórsko a Ukrajina spojili sily. Nová protivzdušná obrana Desna už zostreľuje ruské drony
- Ruský súd poslal do väzby gubernátora Murmanskej oblasti, čelí obvineniam z korupcie