Kto je Owono a čo mu hrozí za spôsobenie smrti protihráča? Fanúšikovia ho nazývajú vrahom a žiadajú trestné stíhanie – VIDEO
Brankár trafil v súboji kolenom do oblasti hrudníka De Miguela a katastrofa bola na svete. Jesús Owono sa zo dňa na deň stal neslávne známym po celom svete po tom, čo jeho tvrdý zákrok ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Brankár trafil v súboji kolenom do oblasti hrudníka De Miguela a katastrofa bola na svete.
Jesús Owono sa zo dňa na deň stal neslávne známym po celom svete po tom, čo jeho tvrdý zákrok viedol k smrti útočníka CD Tenerife Jesúsa de Miguela.
Tridsaťročný hráč zomrel v utorok 3. novembra v nemocnici po tom, čo utrpel zástavu srdca v dôsledku faulu brankára FC Andorra. K incidentu došlo v nadstavenom čase druhého polčasu v druhej španielskej lige.
Owono dostal priamu červenú kartu a čelí kritike z celého sveta vrátane vyhrážok smrťou. Polícia začala incident vyšetrovať a futbalistovi hrozí aj väzenie.
Dvadsaťpäťročný gólman sa narodil v meste Bata v Rovníkovej Guinei, no už ako dieťa sa presťahoval do Španielska, kde časom prešiel do Realu Sociedad a v kategórii do 16 rokov reprezentoval Baskicko.
V januári 2022 debutoval v prvom tíme Alavésu. Stal sa tak prvým hráčom narodeným v spomenutej africkej krajine, ktorý nastúpil v La Lige.
Celkovo odohral 20 zápasov v súťaži a v Španielskom pohári. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v klube FC Andorra, kde v 20 ligových stretnutiach udržal šesťkrát čisté konto. V auguste tam prestúpil natrvalo a podpísal dvojročnú zmluvu.
Za rodnú krajinu debutoval v marci 2019, krátko po dovŕšení 18 rokov. Nastúpil za ňu už 46-krát vrátane súbojov na Africkom pohári národov 2025.
Po zrážke s De Miguelom v stredovom kruhu sa Owono neobzrel za súperom ležiacim na zemi, ale okamžite zamieril k postrannej čiare, očakávajúc červenú kartu, ktorú mu rozhodca Manuel Ángel Pérez Hernández vzápätí udelil.
Keď však odchádzal z ihriska, tak sa ešte zastavil a otočil. V tom momente už na trávnik privolávali zdravotníkov. Hráč sa rozbehol k skupine futbalistov, ktorí obklopili De Miguela ležiaceho na zemi.
Zostal na hracej ploche, až kým ho z nej nevyviedli predstavitelia klubu. Do útrob štadióna odchádzal v čase, keď na opačnom konci ihriska nakladali útočníka na nosidlá a ponáhľali sa s ním k sanitke.
Údajne už na štadióne si mal vypočuť slovo "vrah", neskôr aj na sociálnych sieťach. Zákrok bol označený za bezohľadný a vykonaný s použitím neprimeranej sily.
Brankár Owono stál ďaleko za hranicou svojho pokutového územia v čase, keď svietil stav 2:2 a domáci mohli rýchlym protiútokom rozhodnúť o troch bodoch vo svoj prospech. No gólman trafil v súboji kolenom do oblasti hrudníka De Miguela a katastrofa bola na svete.
Niektorí ľudia volajú po doživotnom zákaze činnosti a žiadajú, aby proti nemu bolo začaté trestné stíhanie. Iní zas zaplavili jeho profil rasistickými útokmi, urážkami a komentármi označujúcimi ho za "vraha".
Trest ho však zrejme neminie. Disciplinárny poriadok Španielskej futbalovej federácie počíta s dištancom na 4 až 12 zápasov pre hráčov, ktorí sa počas hry dopustia násilného správania, ktorého následkom je vážne zranenie.
Môže dôjsť aj k uväzneniu? Záleží, či sa to uzná ako usmrtenie z hrubej nedbanlivosti alebo z menej závažnej nedbanlivosti, ako hovorí článok 142 španielskeho Trestného zákona.
V prípade preukázania prvého menovanému prečinu hrozí trest odňatia slobody v trvaní až štyroch rokov, zatiaľ čo pri menej závažnom trestnom čine sa ukladá peňažný trest vypočítaný z mzdy za obdobie troch až 18 mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Kto je Owono a čo mu hrozí za spôsobenie smrti protihráča? Fanúšikovia ho nazývajú vrahom a žiadajú trestné stíhanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jesús Owono sa zo dňa na deň stal neslávne známym po celom svete po tom, čo jeho tvrdý zákrok viedol k smrti útočníka CD Tenerife Jesúsa de Miguela.
Tridsaťročný hráč zomrel v utorok 3. novembra v nemocnici po tom, čo utrpel zástavu srdca v dôsledku faulu brankára FC Andorra. K incidentu došlo v nadstavenom čase druhého polčasu v druhej španielskej lige.
Owono dostal priamu červenú kartu a čelí kritike z celého sveta vrátane vyhrážok smrťou. Polícia začala incident vyšetrovať a futbalistovi hrozí aj väzenie.
Presunul sa do Španielska
Dvadsaťpäťročný gólman sa narodil v meste Bata v Rovníkovej Guinei, no už ako dieťa sa presťahoval do Španielska, kde časom prešiel do Realu Sociedad a v kategórii do 16 rokov reprezentoval Baskicko.
V januári 2022 debutoval v prvom tíme Alavésu. Stal sa tak prvým hráčom narodeným v spomenutej africkej krajine, ktorý nastúpil v La Lige.
Celkovo odohral 20 zápasov v súťaži a v Španielskom pohári. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v klube FC Andorra, kde v 20 ligových stretnutiach udržal šesťkrát čisté konto. V auguste tam prestúpil natrvalo a podpísal dvojročnú zmluvu.
Najskôr sa neobzrel
Za rodnú krajinu debutoval v marci 2019, krátko po dovŕšení 18 rokov. Nastúpil za ňu už 46-krát vrátane súbojov na Africkom pohári národov 2025.
Po zrážke s De Miguelom v stredovom kruhu sa Owono neobzrel za súperom ležiacim na zemi, ale okamžite zamieril k postrannej čiare, očakávajúc červenú kartu, ktorú mu rozhodca Manuel Ángel Pérez Hernández vzápätí udelil.
Keď však odchádzal z ihriska, tak sa ešte zastavil a otočil. V tom momente už na trávnik privolávali zdravotníkov. Hráč sa rozbehol k skupine futbalistov, ktorí obklopili De Miguela ležiaceho na zemi.
Nešetrný zákrok
Zostal na hracej ploche, až kým ho z nej nevyviedli predstavitelia klubu. Do útrob štadióna odchádzal v čase, keď na opačnom konci ihriska nakladali útočníka na nosidlá a ponáhľali sa s ním k sanitke.
Údajne už na štadióne si mal vypočuť slovo "vrah", neskôr aj na sociálnych sieťach. Zákrok bol označený za bezohľadný a vykonaný s použitím neprimeranej sily.
Brankár Owono stál ďaleko za hranicou svojho pokutového územia v čase, keď svietil stav 2:2 a domáci mohli rýchlym protiútokom rozhodnúť o troch bodoch vo svoj prospech. No gólman trafil v súboji kolenom do oblasti hrudníka De Miguela a katastrofa bola na svete.
Niektorí ľudia volajú po doživotnom zákaze činnosti a žiadajú, aby proti nemu bolo začaté trestné stíhanie. Iní zas zaplavili jeho profil rasistickými útokmi, urážkami a komentármi označujúcimi ho za "vraha".
Trest ho však zrejme neminie. Disciplinárny poriadok Španielskej futbalovej federácie počíta s dištancom na 4 až 12 zápasov pre hráčov, ktorí sa počas hry dopustia násilného správania, ktorého následkom je vážne zranenie.
Môže dôjsť aj k uväzneniu? Záleží, či sa to uzná ako usmrtenie z hrubej nedbanlivosti alebo z menej závažnej nedbanlivosti, ako hovorí článok 142 španielskeho Trestného zákona.
V prípade preukázania prvého menovanému prečinu hrozí trest odňatia slobody v trvaní až štyroch rokov, zatiaľ čo pri menej závažnom trestnom čine sa ukladá peňažný trest vypočítaný z mzdy za obdobie troch až 18 mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Kto je Owono a čo mu hrozí za spôsobenie smrti protihráča? Fanúšikovia ho nazývajú vrahom a žiadajú trestné stíhanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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