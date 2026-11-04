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Stovky miliónov dolárov od Muska republikánom víťazstvo nepriniesli. Miliardár reaguje vtipom

Väčšina darov smerovala do jeho politického akčného výboru America PAC, ktorý má blízko k republikánom, a do republikánskeho super PAC Senate Leadership Fund. Americký miliardár a zakladateľ ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Väčšina darov smerovala do jeho politického akčného výboru America PAC, ktorý má blízko k republikánom, a do republikánskeho super PAC Senate Leadership Fund.

Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v stredu žartoval o porážke republikánov vo voľbách do Kongresu USA po tom, čo na podporu strany vynaložil stovky miliónov dolárov. Demokrati získali kontrolu nad oboma komorami amerického Kongresu, Senátom aj Snemovňou reprezentantov.

„Zdá sa, že moje vesmírne lasery na ovplyvňovanie volieb tentoraz nefungovali,“ napísal na sieti X Musk a pridal emotikon pokrčenia plecami.



Musk prispel na politické aktivity republikánov takmer pol miliardou dolárov. Podľa organizácie OpenSecrets, ktorá sleduje financovanie volebných kampaní, sa tak stal najväčším individuálnym darcom v rámci jedného cyklu federálnych volieb od roku 2010, keď v USA povolili neobmedzené výdavky na voľby.

Väčšina darov smerovala do jeho politického akčného výboru America PAC, ktorý má blízko k republikánom, a do republikánskeho super PAC Senate Leadership Fund (SLF).

SLF v septembri použil Muskove dary vo výške 158 miliónov dolárov (približne 140,6 milióna eur) na podporu Kena Paxtona, republikánskeho kandidáta do Senátu za Texas. Paxtona, blízkeho Trumpovho spojenca, porazil demokrat James Talarico. Stal sa tak prvým demokratom od roku 1994, ktorý vyhral voľby v rámci celého Texasu. Gina Hinojosová zvíťazila v súboji o post guvernéra nad republikánom Gregom Abbottom, čím ukončila desaťročia republikánskej nadvlády v tomto štáte.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Stovky miliónov dolárov od Muska republikánom víťazstvo nepriniesli. Miliardár reaguje vtipom © SITA Všetky práva vyhradené.

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